Live TV

Ambasadorul SUA la Paris nu s-a prezentat la convocarea MAE francez după criticile aduse lui Macron. El și-a trimis adjunctul

Data publicării:
Charles Kushner
Charles Kushner. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Puţine ţări din lume se opun la fel de radical antisemitismului"

Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, nu s-a prezentat luni la Ministerul de Externe francez, unde fusese convocat pentru a i se atrage atenţia asupra unor declaraţii în care critica o presupusă lipsă de acţiune a Franţei în privinţa antisemitismului, şi şi-a trimis în schimb adjunctul.

Ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot a confirmat marţi că Kushner - socrul preşedintelui american Donald Trump - „nu a venit" şi că, în locul său, s-a prezentat „numărul doi" al ambasadei. Totuşi, Barrot a încercat să nu dea prea mare importanţă acestui aspect, relatează marţi EFE, preluat de Agerpres. 

Într-un interviu acordat radioului RTL, Barrot a declarat că va avea ocazia să vorbească cu ambasadorul „în zilele următoare", „conform planului", şi că adjunctul său a fost deja informat că remarcile lui Kushner au fost „nefondate şi de nejustificat".

„Mi se pare că mesajul a fost transmis", a adăugat el, referindu-se la scrisoarea reprezentantului misiunii diplomatice adresată preşedintelui francez Emmanuel Macron, în care Charles Kushner îşi exprima „profunda îngrijorare cu privire la creşterea antisemitismului în Franţa şi la lipsa unor acţiuni suficiente din partea guvernului său pentru a-l combate".

Mai mult, criticile lui Kushner au vizat şi anunţul făcut în iulie de preşedintele francez, că va recunoaşte statul palestinian în septembrie, în cadrul Adunării Generale a ONU, ceea ce, potrivit reprezentantului SUA, „încurajează extremiştii, încurajează violenţa şi pune în pericol iudaismul din Franţa".

„Puţine ţări din lume se opun la fel de radical antisemitismului"

În privinţa formei, Barrot a insistat că nu este potrivit ca reprezentantul unei ţări străine să „vină şi să ţină prelegeri" Franţei.

Cât despre fond, şeful diplomaţiei franceze a subliniat că „puţine ţări din lume se opun la fel de radical antisemitismului" precum Franţa, care îl combate atât pe plan intern, cât şi internaţional şi a adoptat chiar o lege care poate interzice accesul oricui postează mesaje antisemite pe reţelele de socializare.

Întrebat dacă Franţa va merge mai departe cu planurile sale de a recunoaşte statul palestinian în septembrie, ministrul francez a răspuns „desigur", explicând că, odată cu anunţul lui Macron din iulie, s-a reuşit deja ca „pentru prima dată comunitatea internaţională să condamne Hamas şi crimele sale" la ONU. Şi că inclusiv ţări apropiate de organizaţia islamistă palestiniană, precum Qatar şi Turcia, au fost de acord să solicite dezarmarea acesteia.

În plus, Barrot s-a lăudat cu „dinamica pe care a obţinut-o Franţa" de la acel anunţ, având în vedere că, de atunci, ţări precum Regatul Unit, Canada, Australia şi Noua Zeelandă şi-au exprimat, de asemenea, intenţia de a recunoaşte statul palestinian.

Ministrul de externe francez a anunţat totodată că, în această săptămână, în faţa omologilor săi din Uniunea Europeană, va cere din nou „măsuri împotriva intereselor israeliene atât timp cât cererile pe care le-am formulat nu sunt respectate", referindu-se la solicitarea ca populaţia din Gaza să poată primi asistenţă umanitară.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isu salvamont arges munte
1
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
grosan
2
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
Primar
3
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
4
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
Wonsan Kalma
5
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reacționat imediat
Digi Sport
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
o persoana are in mana mai multe bancnote
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma...
justitie catuse ciocanel
Procurori și judecători din țară au anunțat că își suspendă...
cimitir plin de recruți Wagner uciși în Ucraina
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din...
balanta
Curtea de Conturi a sesizat Parchetul după ce a descoperit...
Ultimele știri
Fii salvator. Prim ajutor în cazul unui copil în stare de inconștiență
Studenții amenință cu noi proteste: „Anul universitar nu poate începe așa”. Care sunt solicitările lor
Alexandru Nazare propune majorarea capitalului social minim pentru SRL-uri. Măsura vizează combaterea firmelor-fantomă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
French PM Francois Bayrou Unveiling Main Guidelines Of France s 2026 Budget - Paris
O nouă criză politică riscă să zguduie Franța. De ce ar putea fi demis guvernul de la Paris
elicopter
VIDEO Momentul în care un elicopter folosit pentru stingerea incendiilor se prăbușește într-un lac din Franța
profimedia-1031064989
Parisul l-a convocat pe ambasadorul SUA în Franţa, Charles Kushner, după acuzaţii „inacceptabile” la adresa lui Emmanuel Macron
Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă-dreaptă Lega.
„Hai, dispari! Du-te în Ucraina”. Parisul îl convoacă pe ambasadorul italian după ce Matteo Salvini i-a adresat vorbe grele lui Macron
Parc distracții
Administratorul unui parc de distracții din Franța a fost reținut pentru că a interzis accesul unui grup de turiști israelieni
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Fanatik.ro
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile înaintea returului...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
Adevărul
Tăvălugul concedierilor a pornit. Ce domenii sunt afectate și ce ar trebui să facă angajații. Sfaturi de la...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi Sport
"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!" Anamaria Prodan a spus totul despre relația cu Gigi Becali
Pro FM
Ce face și cum arată Thalia în 2025. „Regina telenovelelor” a împlinit 54 de ani. FOTO
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată