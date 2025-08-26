Ambasadorul SUA la Paris nu s-a prezentat la convocarea MAE francez după criticile aduse lui Macron. El și-a trimis adjunctul

Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, nu s-a prezentat luni la Ministerul de Externe francez, unde fusese convocat pentru a i se atrage atenţia asupra unor declaraţii în care critica o presupusă lipsă de acţiune a Franţei în privinţa antisemitismului, şi şi-a trimis în schimb adjunctul.

Ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot a confirmat marţi că Kushner - socrul preşedintelui american Donald Trump - „nu a venit" şi că, în locul său, s-a prezentat „numărul doi" al ambasadei. Totuşi, Barrot a încercat să nu dea prea mare importanţă acestui aspect, relatează marţi EFE, preluat de Agerpres.

Într-un interviu acordat radioului RTL, Barrot a declarat că va avea ocazia să vorbească cu ambasadorul „în zilele următoare", „conform planului", şi că adjunctul său a fost deja informat că remarcile lui Kushner au fost „nefondate şi de nejustificat".

„Mi se pare că mesajul a fost transmis", a adăugat el, referindu-se la scrisoarea reprezentantului misiunii diplomatice adresată preşedintelui francez Emmanuel Macron, în care Charles Kushner îşi exprima „profunda îngrijorare cu privire la creşterea antisemitismului în Franţa şi la lipsa unor acţiuni suficiente din partea guvernului său pentru a-l combate".

Mai mult, criticile lui Kushner au vizat şi anunţul făcut în iulie de preşedintele francez, că va recunoaşte statul palestinian în septembrie, în cadrul Adunării Generale a ONU, ceea ce, potrivit reprezentantului SUA, „încurajează extremiştii, încurajează violenţa şi pune în pericol iudaismul din Franţa".

„Puţine ţări din lume se opun la fel de radical antisemitismului"

În privinţa formei, Barrot a insistat că nu este potrivit ca reprezentantul unei ţări străine să „vină şi să ţină prelegeri" Franţei.

Cât despre fond, şeful diplomaţiei franceze a subliniat că „puţine ţări din lume se opun la fel de radical antisemitismului" precum Franţa, care îl combate atât pe plan intern, cât şi internaţional şi a adoptat chiar o lege care poate interzice accesul oricui postează mesaje antisemite pe reţelele de socializare.

Întrebat dacă Franţa va merge mai departe cu planurile sale de a recunoaşte statul palestinian în septembrie, ministrul francez a răspuns „desigur", explicând că, odată cu anunţul lui Macron din iulie, s-a reuşit deja ca „pentru prima dată comunitatea internaţională să condamne Hamas şi crimele sale" la ONU. Şi că inclusiv ţări apropiate de organizaţia islamistă palestiniană, precum Qatar şi Turcia, au fost de acord să solicite dezarmarea acesteia.

În plus, Barrot s-a lăudat cu „dinamica pe care a obţinut-o Franţa" de la acel anunţ, având în vedere că, de atunci, ţări precum Regatul Unit, Canada, Australia şi Noua Zeelandă şi-au exprimat, de asemenea, intenţia de a recunoaşte statul palestinian.

Ministrul de externe francez a anunţat totodată că, în această săptămână, în faţa omologilor săi din Uniunea Europeană, va cere din nou „măsuri împotriva intereselor israeliene atât timp cât cererile pe care le-am formulat nu sunt respectate", referindu-se la solicitarea ca populaţia din Gaza să poată primi asistenţă umanitară.

Editor : C.S.