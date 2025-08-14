Amendă de până la 95.000 de euro pentru un șofer care a depășit limita de viteză pe o stradă din Elveția

Un șofer care a depășit viteza legală pe o stradă din orașul elvețian Lausanne riscă o amendă de 90.000 de franci elvețini (95.400 de euro). Bărbatul, un om de afaceri milionar, nu este la prima abatere, relatează The Independent.

Șoferul a fost prins depășind limita de viteză cu 27 de kilometri pe oră. Cum se explică, totuși, această amendă uriașă? Bărbatul este unul dintre cei mai bogați oameni din Elveția, iar cantonul Vaud aplică amenzi în funcție de factori precum venitul șoferului sau situația financiară generală a familiei sale.

Elvețienii nu sunt singurii care dau amenzi în funcție de averea unei persoane, sisteme asemănătoare au și Germania, Franța, Austria și țările nordice.

O instanță din cantonul Vaud a decis recent că magnatul trebuie să plătească 10.000 de franci elvețieni pe loc și ar putea fi obligat să plătească restul - încă 80.000 de franci elvețieni - dacă este prins depășind viteza în următorii trei ani.

Ziarul elvețian „24 Heures” a scris că bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, este un cetățean francez inclus de săptămânalul economic elvețian Bilan printre cele mai bogate 300 de persoane din Elveția, cu o avere de sute de milioane de dolari.

Cotidianul a relatat că un radar automat al poliției l-a fotografiat pe șofer conducând cu 77 de kilometri pe oră într-o zonă de în care limita de viteză era 50 de kilometri pe oră, pe o stradă din Lausanne. Un procuror a calculat rapid amenda maximă cu care se confruntă șoferul, conform legii.

Vincent Derouand, purtător de cuvânt al parchetului din Vaud, a declarat că bărbatul nu a contestat decizia, care a fost pronunțată în iunie pentru contravenția care a avut loc în august 2024.

Codul penal din Vaud stabilește o sancțiune financiară maximă bazată pe „situația personală și economică a contravenientului la momentul pronunțării hotărârii” - ținând cont în special de aspecte precum venitul, averea, stilul de viață și nevoile financiare ale familiei.

Ziarul a relatat că bărbatul fusese deja sancționat pentru depășirea vitezei în urmă cu opt ani și că a plătit, de asemenea, 10.000 de franci elvețieni amendă și se confrunta cu încă 60.000 dacă ar fi făcut o altă infracțiune în următorii doi ani.

Amenda primită de omul de afaceri nu este un record în Elveția. În 2010, un șofer de Ferrari milionar a primit o amendă în valoare de aproximativ 233.000 de franci elvețieni pentru depășirea vitezei legale în cantonul St. Gallen.

