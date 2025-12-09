Live TV

Amenințare neobișnuită la graniță: baloanele de contrabandă din Belarus forțează Lituania să declare stare de urgență

Data actualizării: Data publicării:
balon meteo weather balloon
Foto care are un caracter ilustrativ. Getty Images

Lituania a declarat marți stare de urgență din cauza amenințărilor la adresa siguranței publice provocate de baloanele de contrabandă provenite din Belarus, a anunțat guvernul, scrie Reuters.

Lituania acuză Belarus că permite traficanților să folosească baloane meteorologice pentru a transporta țigări de contrabandă peste graniță, lucru care a forțat în repetate rânduri aeroportul din Vilnius să își suspende operațiunile, perturbând traficul aerian.

„Starea de urgență este declarată nu doar din cauza perturbărilor aviației civile, ci și din motive de securitate națională”, a declarat ministrul de interne Vladislav Kondratovic, într-o ședință de guvern transmisă în direct.

Declarația oferă armatei o libertate operațională sporită și îi permite să acționeze în coordonare cu poliția sau independent, a adăugat Kondratovic, fără a oferi mai multe detalii. Durata acestor măsuri de urgență nu a fost imediat clarificată.

Belarus, care a permis folosirea teritoriului său pentru invazia Rusiei în Ucraina în 2022, a negat responsabilitatea pentru baloane și a acuzat Lituania de provocări, inclusiv presupusa trimitere a unei drone care să arunce „material extremist”.

Lituania, membră NATO și a Uniunii Europene, care a făcut parte din fosta Uniune Sovietică, a respins aceste acuzații drept false.

