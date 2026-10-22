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Amenințare semnificativă la adresa Germaniei, al doilea nivel ca gravitate. Ținta: Bundeswehr

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Bundeswehr
Bundeswehr. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Drona de la Wunstorf urma să fie folosită âmpotriva avioanelor Bundeswehr Evaluare: Rusia dispune de capacitatea de a viza instalațiile militare germane Rusia a depășit o linie roșie considerată până acum de netrecut Evenimente suspecte și îngrijorătoare 165 de cazuri suspecte de sabotaj la nivel național până la sfârșitul lui august

Forțele armate germane avertizează asupra unor posibile atacuri de sabotaj rusești împotriva trupelor lor din Germania, potrivit unei evaluări interne a amenințărilor obținute de WDR și Süddeutsche Zeitung (SZ). Pentru prima dată, amenințarea a fost clasificată ca fiind semnificativă, al doilea nivel ca gravitate pe scara de evaluare.

După Leipzig a urmat Wunstorf: la începutul lunii august, la aeroportul Leipzig/Halle a eșuat un atac cu o dronă încărcată cu exploziv. După doar câteva săptămâni, la mijlocul lunii septembrie, un fermier din Wunstorf, în Saxonia Inferioară, nu departe de o importantă bază a forțelor aeriene, a descoperit mai degrabă întâmplător o altă dronă. Aceasta semăna cu aparatul de zbor de la Leipzig din punct de vedere al construcției și era, probabil, echipată și ea cu explozivi.

Drona de la Wunstorf urma să fie folosită âmpotriva avioanelor Bundeswehr

În timp ce la aeroportul din Leipzig scopul era, aparent, distrugerea avioanelor de marfă ucrainene, drona de la Wunstorf urma probabil să fie folosită împotriva avioanelor Bundeswehr. Și asta, se pare, încă de acum doi ani. Conform concluziilor anchetatorilor de la Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA), drona prăbușită se afla deja de atâta timp în apropierea bazei aeriene.

Anchetatorii suspectează că drona ar fi putut fi destinată să atace aeronavele Bundeswehr, mai degrabă decât avioanele civile.

Conform cercetărilor efectuate de Süddeutsche Zeitung și WDR, descoperirile explozive legate de drone au determinat Armata Federală Germană să-și înăsprească evaluarea riscului: pentru prima dată, într-un document intern, amenințarea reprezentată de atacurile de sabotaj rusești împotriva Armatei Federale Germane în Germania este clasificată acum ca fiind „semnificativă”.

Este a doua categorie ca importanță pe scara de evaluare a forțelor armate. O evaluare mai strictă a situației de amenințare implică, în principiu, și măsuri de securitate extinse. Acestea se aplică și la proprietățile Bundeswehr, pentru a proteja propriile instalații și personalul, a declarat un purtător de cuvânt, la solicitarea presei.

Evaluare: Rusia dispune de capacitatea de a viza instalațiile militare germane

Evaluarea internă precizează că Rusia dispune, aproape cu certitudine, de capacitatea și, foarte probabil, de o intenție sporită de a viza instalațiile militare germane, precum și personalul și bunurile ucrainene aflate în Germania.

În analiza clasificată a Bundeswehr se menționează: „Incidentele subliniază faptul că RUS (Rusia) dispune de ceva timp, aproape cu certitudine, de capacitatea și, foarte probabil, acum și de o intenție sporită de a acționa împotriva forțelor și instalațiilor Bundeswehr (BW), dar și a partenerilor precum UKR (Ucraina) din Germania (DEU)”.

Prin urmare, obiectivul ar fi „foarte probabil o intenție de destabilizare, care se concentrează în prezent pe slăbirea politică și socială a sprijinului acordat de Germania Ucrainei”. Din punct de vedere operațional, Moscova urmărește obiectivul de a anula orice sprijin acordat Ucrainei „sub formă de echipament și instruire, afectând astfel capacitatea de apărare a Ucrainei”.

Rusia a depășit o linie roșie considerată până acum de netrecut

În prezenta analiză de risc a forțelor armate se menționează în continuare că Rusia, prin utilizarea dronelor ca mijloc de acțiune cinetic, „a depășit o linie roșie anticipată până acum a intenției de a provoca daune cu efect cinetic și/sau letal” față de Republica Federală Germană și Bundeswehr. „În timp ce incidentul de la LEIPZIG putea fi încă evaluat ca o amenințare indirectă la adresa Bundeswehrului, în cazul incidentului de la WUNSTORF se poate presupune cu mare probabilitate că Bundeswehrul este vizat direct.” Prin urmare, Bundeswehrul se așteaptă acum să devină el însuși ținta atacurilor rusești în viitor.

Îngrijorarea nu este nefondată: de la invazia rusă în Ucraina din februarie 2022, au avut loc în mod repetat, pe întreg teritoriul Germaniei, tentative de spionaj și acte de sabotaj, cum ar fi cele îndreptate împotriva bazelor navale sau șantierelor navale în care sunt ancorate nave de război germane.

Evenimente suspecte și îngrijorătoare

La acestea se adaugă mai multe survoluri suspecte ale unor drone, cum ar fi cele deasupra amplasamentului noului sistem de apărare antirachetă Arrow 3 de la baza aeriană Holzdorf din Saxonia-Anhalt, un important aerodrom militar al Forțelor Aeriene.

De asemenea, deasupra bazei Bundeswehr din Mechernich, Renania de Nord-Westfalia, au fost observate recent zboruri suspecte cu drone. Acolo sunt reparate, printre altele, sistemele antiaeriene Patriot.

Autoritățile de securitate bănuiesc că în spatele tuturor acestor evenimente se află Rusia.

Până în prezent, preocupările legate de securitate s-au concentrat în principal asupra locațiilor în care sunt instruiți soldații ucraineni, asupra bazelor navale și a șantierelor navale.

Situația s-a schimbat în urma evenimentelor recente. Nu în ultimul rând pentru că autoritățile germane de securitate consideră din ce în ce mai mult amenințarea rusă ca fiind alarmantă.

165 de cazuri suspecte de sabotaj la nivel național până la sfârșitul lui august

La începutul lunii septembrie, SZ, NDR și WDR au relatat despre un raport confidențial al Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA). Din acesta reiese că, până la sfârșitul lunii august, autoritățile înregistraseră deja peste 165 de cazuri suspecte de sabotaj la nivel național.

Săptămâna trecută, președintele Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, Sinan Selen, a avertizat că atacurile ascunse și acțiunile de destabilizare ale Rusiei împotriva Germaniei și a altor state europene nu reprezintă „o evoluție temporară, ci un atac hibrid pe termen lung”. Șeful Serviciului Federal de Informații (BND), Martin Jäger, a avertizat recent cu privire la un „conflict violent cu Rusia”.

Această evaluare a situației este împărtășită și de Armata Federală. În analiza sa, aceasta menționează că pericolul reprezentat de sabotajul rus nu mai poate fi limitat la un anumit teritoriu. Conform prognozei, pe baza evaluărilor serviciilor de informații, „este de așteptat o agravare pe termen scurt a situației și trebuie așteptate acțiuni în viitorul apropiat”.

Forțele armate germane afirmă că întăresc măsurile de securitate la bazele lor pentru a proteja instalațiile militare și personalul. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Bundeswehr a declarat pentru WDR și SZ că, din cauza nivelului crescut de amenințare, armata consideră în prezent că riscul de sabotaj este semnificativ.

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

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