China a acuzat Statele Unite de îngrădirea cu „rea credinţă” a operaţiunilor companiilor sale şi a promis că va întreprinde „măsurile necesare” în urma aprobării de către Washington a unei reglementări ce restricţionează accesul direct al operatorilor de telecomunicaţii chinezi la numerele de telefon americane, relatează luni agenţia EFE, potrivit Agerpres.

„Fără niciun temei, aceasta încalcă principiile nediscriminării şi concurenţei loiale prin defăimarea în mod arbitrar şi reprimarea cu rea credinţă a operaţiunilor companiilor de telecomunicaţii chineze”, a transmis într-un comunicat Ministerul Comerţului din China.

Acesta a acuzat Comisia Federală de Comunicaţii din SUA (FCC) că abuzează de prerogativele sale de reglementare şi că generalizează „presupusele riscuri pentru securitatea naţională”.

Ministerul chinez a acuzat în plus acelaşi organism din SUA că a impulsionat în mod continuu decuplarea şi ruperea legăturilor dintre Beijing şi Washington în domeniul telecomunicaţiilor.

Estimând că aceste practici subminează stabilitatea relaţiilor economice şi comerciale bilaterale, Ministerul chinez al Comerţului a cerut Statelor Unite să le revoce „imediat” şi a subliniat că Beijingul va lua „măsurile necesare” pentru a-şi apăra interesele.

Comisia Federală de Comunicaţii din SUA (FCC) a adoptat joi noi reguli care impun furnizorilor de servicii de voce prin protocol de internet (VoIP - Voice over Internet Protocol) să treacă prin verificări de securitate naţională mai stricte pentru a obţine acces direct la numere de telefon din SUA, o măsură pe care a motivat-o prin combaterea fraudelor.

„FCC ia măsuri împotriva accesului persoanelor rău intenţionate la numerele de telefon americane şi împotriva schemelor ilegale de apeluri automate”, a argumentat această instituţie.

Restricţiile afectează companiile incluse pe o listă denumită „Lista de acoperire” a FCC, printre care se numără operatorii chinezi China Mobile, China Telecom şi China Unicom, precum şi societăţile care funcţionează pe baza echipamentelor furnizate de companiile de pe această listă, precum companiile chineze ZTE şi Huawei Technologies.

Noile fricţiuni dintre cele două puteri survin la numai câteva zile după ce preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele american Donald Trump s-au întâlnit în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) desfăşurat în oraşul chinez Shenzhen.

Editor : C.L.B.