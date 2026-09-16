China, desemnată oficial țintă pentru spionajul american. Anunțul adjunctului CIA

Concurența economică dintre China și Statele Unite face ca firmele chineze să fie o țintă legitimă, a declarat directorul adjunct al agenției, Michael Ellis, în cadrul unei conferințe. Statele Unite desfășoară o gamă mai largă de activități de spionaj împotriva Chinei, inclusiv împotriva companiilor chineze, pentru a face față statutului acestei țări de amenințare atât militară, cât și economică, a declarat marți directorul adjunct al CIA, Michael Ellis, potrivit The New York Times.

În cadrul unei rare apariții publice, Ellis a afirmat că natura colectării de informații de către CIA și alte agenții de informații a evoluat considerabil de la momentul înființării lor, în timpul Războiului Rece, pentru a spiona Uniunea Sovietică.

„China, un tip de amenințare fundamenta diferit pentru SUA”

Spre deosebire de rivalii geopolitici din trecut, China „reprezintă un tip de amenințare fundamental diferit pentru noi, deoarece competiția este de natură economică”, a afirmat Ellis la o conferință privind securitatea cibernetică desfășurată la Washington.

Oficialii occidentali susțin că, sub conducerea Partidului Comunist, China nu dispune de o comunitate de afaceri independentă, similară celei din Statele Unite sau din mare parte a Europei. Ellis a afirmat că acest lucru face din companiile chineze o țintă legitimă pentru activități de spionaj în domenii precum inteligența artificială, semiconductorii și biotehnologia.

CIA a fost nevoită să-și extindă mandatul de spionaj deoarece informațiile valoroase despre aceste tehnologii „nu se găsesc în aceleași locuri în care se găsesc informațiile politice sau militare din străinătate”, a spus Ellis. Astfel de informații, a adăugat el, „se găsesc în sectorul privat — sau în ceea ce China trebuie să se apropie cât mai mult de ceea ce s-ar putea descrie ca fiind un sector privat”.

Abatere subtile de la un precedent stabilit de administrațiile anterioare

Declarațiile lui Ellis reprezintă o abatere subtilă de la un precedent stabilit de administrațiile anterioare, care, în general, au căutat să traseze o linie de demarcație între spionajul pe care Statele Unite îl consideră permis, cum ar fi colectarea de informații în scopul apărării naționale și al politicii externe, și spionajul motivat economic.

Administrația Obama, de exemplu, a denunțat în mod regulat atacurile cibernetice chineze asupra proprietății intelectuale a companiilor americane, semnând în cele din urmă un acord cu Beijingul în 2015, prin care ambele părți au convenit să nu se angajeze în spionaj economic. Ulterior, Statele Unite au acuzat China că a încălcat acordul.

Cu toate acestea, oficialii americani au recunoscut de mult timp, în privat, că poate fi dificil să se definească ce constituie spionaj legitim. Însă, în mod tradițional, nu au afirmat acest lucru în mod public.

„Întotdeauna am colectat informații într-un fel sau altul”, a spus Ellis într-un scurt interviu acordat după declarațiile sale publice. „Ceea ce este diferit acum este că nu mai este vorba doar de tancuri, rachete și submarine.”

Momentul ales de Ellis este semnificativ

Momentul în care Ellis a făcut aceste declarații este, de asemenea, semnificativ. Președintele Trump urmează să-l primească pe liderul chinez, Xi Jinping, în această lună, pentru o vizită de stat. Se preconizează că concurența în domeniul inteligenței artificiale și comerțul vor fi printre subiectele discutate în cadrul summitului.

Declarațiile lui Ellis au venit în aceeași zi în care administrația Trump a emis un avertisment public conform căruia companiile chineze din domeniul inteligenței artificiale se angajau în furtul de secrete comerciale „la scară industrială” de la omologii lor americani.

Avertismentul, emis de Agenția Națională de Securitate, Biroul Federal de Investigații și Agenția pentru Securitate Cibernetică și a Infrastructurii, a enumerat mai multe companii chineze de frunte din domeniul IA despre care se afirma că se angajează în această practică, cunoscută sub numele de „distilare”, încă din cel puțin 2024.

„Amploarea uriașă a acestor campanii și sofisticarea lor indică faptul că «distilarea» nu este un element complementar al dezvoltării modelelor de inteligență artificială ale acestor companii, ci nucleul esențial al acesteia”, se menționa în aviz, făcând ecou acuzațiilor anterioare ale oficialilor administrației Trump.

Laude pentru reformele de la CIA

În declarațiile sale, Ellis a lăudat recentele reforme de la CIA, inclusiv înființarea unui centru de misiuni cibernetice anul trecut, care, potrivit acestuia, a permis agenției să îndeplinească obiectivele de securitate națională ale administrației Trump. Printre succese, a spus el, s-a numărat raidul SUA din Venezuela din ianuarie, care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro.

„Această operațiune a fost posibilă doar datorită unei imagini de informații impecabile, iar acea imagine de informații impecabilă s-a bazat pe operațiuni cibernetice” desfășurate de CIA, a spus Ellis. „Fără acel tip de imagine operațională, bazată pe operațiuni cibernetice, nu am fi putut ajuta Forțele Speciale ale SUA să identifice locul în care se afla Nicolás Maduro și să-l rețină în termen de patru minute de la aterizarea la sol.”

Ellis a vorbit, de asemenea, pe scurt despre amenințările la adresa infrastructurii critice a SUA reprezentate de hackerii din state străine. El a afirmat că o breșă de securitate în rețelele de telecomunicații ale SUA, cunoscută sub numele de „Salt Typhoon” și care are legături cu China, rămâne „o amenințare extrem de gravă” la aproape doi ani de la descoperirea ei.

Această operațiune și atacurile recente asupra altor ținte, inclusiv asupra sistemelor municipale de alimentare cu apă, despre care oficialii consideră că au fost efectuate de Iran, subliniază necesitatea ca guvernul să depună mai multe eforturi pentru a proteja Statele Unite, a adăugat el.

„Există o întreagă serie de amenințări la adresa infrastructurii noastre critice, iar acesta este un domeniu în care guvernul trebuie, de asemenea, să depună mai multe eforturi pentru a ajuta sectorul privat să se protejeze împotriva acestor actori care reprezintă o amenințare”, a spus Ellis.

Editor : M.C