Live TV

China, desemnată oficial țintă pentru spionajul american. Anunțul adjunctului CIA

Data actualizării: Data publicării:
CIA website
CIA. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„China, un tip de amenințare fundamenta diferit pentru SUA” Abatere subtile de la un precedent stabilit de administrațiile anterioare Momentul ales de Ellis este semnificativ Laude pentru reformele de la CIA

Concurența economică dintre China și Statele Unite face ca firmele chineze să fie o țintă legitimă, a declarat directorul adjunct al agenției, Michael Ellis, în cadrul unei conferințe. Statele Unite desfășoară o gamă mai largă de activități de spionaj împotriva Chinei, inclusiv împotriva companiilor chineze, pentru a face față statutului acestei țări de amenințare atât militară, cât și economică, a declarat marți directorul adjunct al CIA, Michael Ellis, potrivit The New York Times.

În cadrul unei rare apariții publice, Ellis a afirmat că natura colectării de informații de către CIA și alte agenții de informații a evoluat considerabil de la momentul înființării lor, în timpul Războiului Rece, pentru a spiona Uniunea Sovietică.

„China, un tip de amenințare fundamenta diferit pentru SUA”

Spre deosebire de rivalii geopolitici din trecut, China „reprezintă un tip de amenințare fundamental diferit pentru noi, deoarece competiția este de natură economică”, a afirmat Ellis la o conferință privind securitatea cibernetică desfășurată la Washington.

Oficialii occidentali susțin că, sub conducerea Partidului Comunist, China nu dispune de o comunitate de afaceri independentă, similară celei din Statele Unite sau din mare parte a Europei. Ellis a afirmat că acest lucru face din companiile chineze o țintă legitimă pentru activități de spionaj în domenii precum inteligența artificială, semiconductorii și biotehnologia.

CIA a fost nevoită să-și extindă mandatul de spionaj deoarece informațiile valoroase despre aceste tehnologii „nu se găsesc în aceleași locuri în care se găsesc informațiile politice sau militare din străinătate”, a spus  Ellis. Astfel de informații, a adăugat el, „se găsesc în sectorul privat — sau în ceea ce China trebuie să se apropie cât mai mult de ceea ce s-ar putea descrie ca fiind un sector privat”.

Abatere subtile de la un precedent stabilit de administrațiile anterioare

Declarațiile lui Ellis reprezintă o abatere subtilă de la un precedent stabilit de administrațiile anterioare, care, în general, au căutat să traseze o linie de demarcație între spionajul pe care Statele Unite îl consideră permis, cum ar fi colectarea de informații în scopul apărării naționale și al politicii externe, și spionajul motivat economic.

Administrația Obama, de exemplu, a denunțat în mod regulat atacurile cibernetice chineze asupra proprietății intelectuale a companiilor americane, semnând în cele din urmă un acord cu Beijingul în 2015, prin care ambele părți au convenit să nu se angajeze în spionaj economic. Ulterior, Statele Unite au acuzat China că a încălcat acordul.

Cu toate acestea, oficialii americani au recunoscut de mult timp, în privat, că poate fi dificil să se definească ce constituie spionaj legitim. Însă, în mod tradițional, nu au afirmat acest lucru în mod public.

„Întotdeauna am colectat informații într-un fel sau altul”, a spus Ellis într-un scurt interviu acordat după declarațiile sale publice. „Ceea ce este diferit acum este că nu mai este vorba doar de tancuri, rachete și submarine.”

Momentul ales de Ellis este semnificativ

Momentul în care Ellis a făcut aceste declarații este, de asemenea, semnificativ. Președintele Trump urmează să-l primească pe liderul chinez, Xi Jinping, în această lună, pentru o vizită de stat. Se preconizează că concurența în domeniul inteligenței artificiale și comerțul vor fi printre subiectele discutate în cadrul summitului.

Declarațiile lui Ellis au venit în aceeași zi în care administrația Trump a emis un avertisment public conform căruia companiile chineze din domeniul inteligenței artificiale se angajau în furtul de secrete comerciale „la scară industrială” de la omologii lor americani.

Avertismentul, emis de Agenția Națională de Securitate, Biroul Federal de Investigații și Agenția pentru Securitate Cibernetică și a Infrastructurii, a enumerat mai multe companii chineze de frunte din domeniul IA despre care se afirma că se angajează în această practică, cunoscută sub numele de „distilare”, încă din cel puțin 2024.

„Amploarea uriașă a acestor campanii și sofisticarea lor indică faptul că «distilarea» nu este un element complementar al dezvoltării modelelor de inteligență artificială ale acestor companii, ci nucleul esențial al acesteia”, se menționa în aviz, făcând ecou acuzațiilor anterioare ale oficialilor administrației Trump.

Laude pentru reformele de la CIA

În declarațiile sale, Ellis a lăudat recentele reforme de la CIA, inclusiv înființarea unui centru de misiuni cibernetice anul trecut, care, potrivit acestuia, a permis agenției să îndeplinească obiectivele de securitate națională ale administrației Trump. Printre succese, a spus el, s-a numărat raidul SUA din Venezuela din ianuarie, care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro.

„Această operațiune a fost posibilă doar datorită unei imagini de informații impecabile, iar acea imagine de informații impecabilă s-a bazat pe operațiuni cibernetice” desfășurate de CIA, a spus Ellis. „Fără acel tip de imagine operațională, bazată pe operațiuni cibernetice, nu am fi putut ajuta Forțele Speciale ale SUA să identifice locul în care se afla Nicolás Maduro și să-l rețină în termen de patru minute de la aterizarea la sol.”

Ellis a vorbit, de asemenea, pe scurt despre amenințările la adresa infrastructurii critice a SUA reprezentate de hackerii din state străine. El a afirmat că o breșă de securitate în rețelele de telecomunicații ale SUA, cunoscută sub numele de „Salt Typhoon” și care are legături cu China, rămâne „o amenințare extrem de gravă” la aproape doi ani de la descoperirea ei.

Această operațiune și atacurile recente asupra altor ținte, inclusiv asupra sistemelor municipale de alimentare cu apă, despre care oficialii consideră că au fost efectuate de Iran, subliniază necesitatea ca guvernul să depună mai multe eforturi pentru a proteja Statele Unite, a adăugat el.

„Există o întreagă serie de amenințări la adresa infrastructurii noastre critice, iar acesta este un domeniu în care guvernul trebuie, de asemenea, să depună mai multe eforturi pentru a ajuta sectorul privat să se protejeze împotriva acestor actori care reprezintă o amenințare”, a spus Ellis.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Romania Farmers Protest
2
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
Dmitri Peskov
3
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
protest fermieri piata victoriei
4
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
5
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...
Cătălina Ponor, o nouă dezvăluire despre relația cu Octavian Bellu: "Vrei tu vreodată să o bați pe aia?"
Digi Sport
Cătălina Ponor, o nouă dezvăluire despre relația cu Octavian Bellu: "Vrei tu vreodată să o bați pe aia?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inchisoare china
Raport privind tortura în China: Deținuții reclamă bătăi, lipsa îngrijirilor medicale și privarea de somn
Saudi Arabia, muslim pilgrims praying in the holy city of Mecca
Rebelii Houthi au lansat o dronă spre Mecca. SUA cer evitarea călătoriilor în Arabia Saudită
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov acuză SUA că au prelungit cu un an războiul din Ucraina și afirmă că Rusia ar fi putut trăi în pace
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
China înăspreşte restricţiile privind ieşirea cetățenilor din ţară. Motivele invocate de Beijing
NASA's Van Allen probes reveal a new radiation belt around Earth - 28 Feb 2013
China cere SUA „să înceteze să se pregătească de un război în spaţiu”, după ce Washingtonul a admis că are arme pe orbită
Recomandările redacţiei
Romania Farmers Protest
VIDEO Cum s-a făcut mobilizarea pentru protestul violent din Piața...
avion zelenski profimedia-1106216818
Zelenski dezvăluie că dronele ruseşti au atacat Moldova de două ori...
Ambulanță România
Serviciile de ambulanţă din 17 județe nu au finanțare pentru...
Romania Farmers Protest
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București...
Ultimele știri
Gaura din stratul de ozon a ajuns în 2025 la unul din cele mai mici niveluri din ultimele decenii
Reacția lui Mark Zuckerberg la numeroasele apeluri de încetinire a dezvoltării Inteligenţei Artificiale
Cristina Trăilă a ajuns la DNA Iași, pentru dosarul Fănel Bogos: „Nu m-au chemat. Eu am solicitat să vin la audieri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă de reinventare. După jumătatea lunii septembrie, viața lor începe să se schimbe...
Cancan
Tatăl fetiței Mădălinei Apostol a fost prezent la priveghi! Ce DECIZIE a luat Cătălin în privința fiicei lor
Fanatik.ro
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, afacere fabuloasă. Cum a ajuns proprietar peste o companie IT a statului...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
S-a însurat la 21 de ani cu o femeie mai mare cu 10 ani și a dat lovitura în carieră. Încasează un salariu de...
Adevărul
Arabia Saudită, lovită din toate părțile. Trump refuză să sprijine militar regatul împotriva rebelilor houthi
Playtech
Localități care și-au schimbat județul peste noapte. Cum a redesenat România granițele administrative
Digi FM
Mircea Bravo a stat de vorbă cu câștigători reali la Loto: „Sunt oameni care în 6 luni și-au pierdut toți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
Pro FM
Jennifer Lopez le-a prezentat fanilor noua ei „casă Barbie” de 18 milioane de dolari. Cum arată vila din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Zendaya, de nerecunoscut la premiile Emmy 2026. Rochia transparentă și tunsoarea pixie au atras toate...
Adevarul
Atacul fostului procuror general al Ucrainei asupra instituțiilor anticorupție ar putea declanșa o criză...
Newsweek
Pensii de invaliditate recalculate și plătite greșit. Abateri de peste 60 de milioane de lei
Digi FM
Școală de 4 milioane de lei într-o comună fără niciun elev. Primarul ar veni la birou cu elicopterul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Discursul care a lăsat o sală întreagă în lacrimi. Michael J. Fox, ovaționat la gala Emmy 2026. Ce a...
UTV
Zendaya, Selena Gomez și Nicole Kidman au strălucit la Premiile Emmy 2026. Vezi cele mai spectaculoase ținute...