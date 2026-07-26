Ameninţarea Iranului dacă „americanii se lasă înşelaţi din nou de sionişti”

Războiul din Orientul Mijlociu „se va extinde şi mai mult” dacă Statele Unite îşi reiau bombardamentele, aflate într-o „pauză” de două zile, a amenințat duminică armata iraniană. Avertismentul vine înaintea vizitei de marţi a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Washington.

„Dacă americanii se lasă înşelaţi din nou de sionişti sau li se aliniază şi insistă să continue războiul, mai ales prin atacuri aeriene, (războul) se va extinde din punct de vedere geografic”, ameninţă un purtător de cuvânt al armatei, Mohammad Akraminia, citat de televiziunea iraniană de stat, potrivit AFP, preluat[ de News.ro.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să fie primit marți de către preşedintele american Donald Trump la Casa Albă, după reluarea ostilităţilor între Statele Unite şi Iran.

Cei doi urmează să se întâlnească în urma unor dezacorduri, în pofida afişării unei alianţe.

Editor : B.P.