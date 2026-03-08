Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc”

Atacat de americani și israelieni, Iranul trece la un nou val de amenințări, de această dată invocând prețul petrolului. „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc”, a amenințat Iranul, scrie Le Monde.

Armata iraniană a amenințat duminică că va ataca instalațiile petroliere din regiune dacă Israelul va continua să lovească infrastructura energetică a Republicii Islamice.

„Guvernele țărilor islamice trebuie să avertizeze cât mai repede America criminală și regimul sionist sălbatic împotriva unor astfel de acțiuni lașe și inumane”, a afirmat sediul central al Khatam Al-Anbiya, afiliat Gărzilor Revoluției. „În caz contrar, măsuri similare vor fi luate în regiune, iar dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc”, a amenințat el.

Teheranul s-a trezit duminică dimineaţă învăluit de un nor toxic, un amestec de ploaie şi fum, după ce forţele aeriene israeliene au bombardat pentru prima dată depozite de combustibil din capitală şi o rafinărie.



În timp ce SUA şi Israelul continuă bombardamentele asupra Iranului, acesta din urmă continuă la rândul său atacurile de represalii cu drone şi rachete asupra Israelului şi a intereselor americane din zona Golfului.



Corpul Gărzilor Revoluţionare, armata ideologică a Iranului, a susţinut duminică seara că a lansat un nou val de rachete asupra Israelului, ţintind capitala Tel Aviv şi deşertul Negev din sudul ţării, precum şi bazele aeriene americane din regiune.

„A 29-lea val al operațiunii „Promisiunea sinceră 4” a fost lansat cu rachete de nouă generație ale forței aerospațiale a Gărzii Revoluționare către Tel Aviv, deșertul Negev și bazele aeriene teroriste americane din regiune”, au declarat duminică Gărzile Revoluționare Islamice într-un comunicat difuzat de mai multe mass-media iraniene.

