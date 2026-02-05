Live TV

Ameninţarea Statului Islamic „a crescut în mod constant”. Teroriștii și-au adaptat metodele și folosesc inteligenţa artificială (UNOCT)

Data publicării:
jihadist mascat cu steagul ISIS in deseert
Gruparea Stat Islamic cheamă la atacuri în Europa şi SUA. Foto: Profimedia
Din articol
SI folosește AI

Ameninţarea pe care o reprezintă Statul Islamic (SI) în lume „a crescut în mod constant” începând din vara lui 2025 şi devine tot mai „complex” de oprit din cauza capacităţii de adaptare a grupării, estimează Biroul ONU însărcinat cu lupta împotriva terorismului (UNOCT).

Mişcarea jihadistă şi grupările care-i sunt asociate „continuă să se extindă” în Africa de Vest şi în Sahel şi să-şi „continue atacurile în Irak şi Siria”, a declarat miercuri în Consiliul de Securitate un reprezentant al UNOCT, Alexandre Zouev, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„În Afganistan, Statul Islamic în Khorasan (SI-K) continuă să reprezinte una dintre cele mai importante ameninţări la adresa regiunii”, a subliniat el, citând atentatul antisemit soldat cu 15 morţi în Australia, în decembrie, inspirat de ideologia SI.

La sfârşitul lui ianuarie, Statul Islamic a comis un atac scurt, fără precedent, pe principalul aeroport din Niger, confirmând puterea grupării în regiune.

Cu câteva zile mai înainte, SI revendica un atentat la Kabul, într-un restaurant chinez, soldat cu şapte morţi.

SI folosește AI

În Siria, retragerea forţelor kurde din anumite zone în care administrau închisori cu mii de jihadişti şi tabere cu familiile acestora au creat o mare instabilitate.

De teama unor evadări, Statele Unite transferă, în prezent, deţinuţi în Irakul vecin.

„Gruparea şi afiliaţii săi au continuat să se adapteze şi să dea probă de rezistenţă”, iar „în pofida unor presiuni susţinute” şi-au „continuat recurtarea de combatanţi” şi şi-au consolidat recurgerea la tehnologii noi şi emergente, a avertizat Alexandre Zouev.

Moldoveanca Natalia Gherman, însărcinată cu probleme teroriste la Secretariatul General al ONU, a prezentat modul în care organizaţia jihadistă şi-a modernizat practicile.

„Daesh (acronimul arab al SI) şi alte grupări teroriste şi-au lărgit recurgerea la active virtuale, inclusiv criptomonede, în paralel cu folosirea unor instrumente cibernetice, sisteme de aeronave fără pilot şi aplicaţii avansate ale inteligenţei artificiale”, a declarat ea.

Inteligenţa artificială (AI) „este tot mai folosită de către grupări teroriste în scopuri de radicalizare şi de recrutare şi se pune accentul mai ales pe tineri şi copii”, a avertizat ea.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Digi Sport
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
United,Nations,Secretary-general,Antonio,Guterres,Made,A,Statement,To,Journalists
Avertisment al șefului ONU privind tratatul nuclear între SUA şi Rusia: „Un moment grav pentru pacea internațională”
sua - atac isis siria
SUA au atacat ținte ale grupării Stat Islamic în Siria: „Înfrângerea definitivă face ca America, regiunea și lumea să fie mai sigure”
Donald Trump
Trump spune că poate rezolva problema financiară a ONU: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste ţări”
United,Nations,Secretary-general,Antonio,Guterres,Made,A,Statement,To,Journalists
Guterres avertizează că ONU riscă un „colaps financiar iminent” și acuză țări membre că nu-și plătesc cotizațiile
Vladimir Putin Ahmed al Sharaa
Vladimir Putin se întâlnește cu noul președinte al Siriei. Liderul de la Damasc cere extrădarea fostului dictator Bashar al-Assad
Recomandările redacţiei
george simion cu o sapca rosie maga in mana
Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea...
negoita face declaratii
Prima reacție a lui Robert Negoiță, privind ancheta DNA care îl...
robert negoita
Robert Negoiță, vizat de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii...
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru...
Ultimele știri
Scandal în POT: Fost membru o acuză pe Gavrilă că cerea cotizații de 8.000 lei. Președinta partidului: „Să vină cu dovezi clare”
Negoceri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către Kiev, care aruncă în aer discuțiile de pace
Profesorul Cristian Păun, despre prețul administrat la gaze: „E o măsură păguboasă, plătită din deficit excesiv și datorie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Săgetător. Te reinventezi și spui "da" oportunităților pe care până acum le-ai...
Cancan
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Fanatik.ro
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj...
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
Pro FM
Trailerul oficial al filmului „Michael”, lansat. Jaafar, nepotul lui Jackson, i-a impresionat deja pe fanii...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
EXCLUSIV Ce șanse sunt ca politicienii să își publice din nou declarațiile de avere? Bolojan zice că o va face
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Răspunsul lui Trump când a fost întrebat de un reporter despre banii primiți pentru filmul "Melania": "Cu...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...