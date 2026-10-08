Live TV

Amenințări cu arma, migranți și treceri ilegale peste granița Belarus - Letonia. „Provocarea a fost deosebit de agresivă”

Data publicării:
Militari letoni patrulează de-a lungul frontierei cu Belarus.
Letonia declară starea de urgenţă, în timp ce sute de migranţi se adună la frontiera cu Belarus. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Șir de incidente cu migranți la granița cu Belarus

Persoane înarmate care însoțeau 20 de migranți și au încercat să-i ajute să treacă ilegal granița din Belarus în Letonia i-au amenințat pe soldații letoni, înainte ca un alt grup să treacă pentru scurt timp frontiera, a dezvăluit ministrul leton de Interne, Janis Dombrava.

„Însoțitorii migranților ilegali, care se aflau pe teritoriul bielorus, erau înarmați, au adresat amenințări soldaților (letoni) și, de asemenea, au îndemnat și au condus în mod activ grupul de migranți spre Letonia”, a scris ministrul leton Janis Dombrava într-o postare pe X, adăugând că „de data aceasta provocarea a fost deosebit de evidentă și agresivă”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La scurt timp după aceea, un alt grup de persoane purtând măști a intrat ilegal în Letonia, a furat mai multe echipamente și s-a întors în Belarus.

„La câteva ore după acest incident, persoane mascate au pătruns pe teritoriul leton, au avariat un dulap de distribuție și au furat camere de supraveghere înainte ca echipa de grăniceri să poată ajunge la fața locului, după care persoanele respective s-au întors pe teritoriul belarus”, a mai arătat Janis Dombrava ]n postarea sa de marți seară.

Ministrul leton a avertizat autoritățile din Belarus că astfel de incidente la frontieră ar putea avea „consecințe grave” pentru Minsk.

Șir de incidente cu migranți la granița cu Belarus

Incidente similare au avut loc și în trecut, iar UE a impus sancțiuni țării respective în 2021 pentru instrumentalizarea migranților.

Acțiunile de război hibrid îndreptate împotriva Europei din partea Moscovei și a Belarusului s-au intensificat în ultimele luni, pe măsură ce Rusia își continuă războiul împotriva Ucrainei.

În noaptea de 15 septembrie, forțele NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian lituanian din Belarus, au declarat autoritățile lituaniene.

Drona a pătruns în spațiul aerian lituanian din vecina Belarus, survolând localitatea Lentvaris, situată în apropierea capitalei Vilnius, înainte de a fi doborâtă în apropierea marelui oraș Kaunas, a declarat pentru postul public de televiziune LRT șeful Centrului Național de Gestionare a Crizelor din țară, Vilmantas Vitkauskas.

Citește și: Letonia a descoperit un tunel secret folosit de migranții ilegali din Belarus. „Este primul caz”

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
1
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
donald trump profimedia
3
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare...
August Hanning
4
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
Far-Right Israelis Protest Outside UK Consulate In East Jerusalem
5
Tensiuni între Regatul Unit și Israel. Londra ar putea expulza zeci de diplomați dacă va...
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
Digi Sport
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mark Rutte - Andris Kulbergs press conference in Brussels
Alegeri în Letonia: „Lista Unită” câștigă scrutinul și-i permite lui Andris Kulbergs să rămână premier
profimedia-1139533551
Alegeri în Letonia: pro-ucraineanul Andris Kulbergs, fost pilot de curse, are șanse să rămână premier după votul de sâmbătă
perchezitii
Liderul USR implicat în exporturi ilegale către Belarus a fost reţinut de DIICOT (surse)
perchezitii
Un lider USR Dâmboviţa ar fi implicat în reţeaua care voia să trimită în Belarus un utilaj pentru echipamente militare. Reacția USR
Aleksandr Lukașenko.
Aleksandr Lukaşenko a graţiat 13 prizonieri politici. Erau închiși în Belarus pentru „crime extremiste”
Recomandările redacţiei
Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
UE se pregătește în tăcere pentru scenariul de coșmar al unui atac...
centrala nucleara de la cernavoda
Când va fi repornită centrala de la Cernavodă. Secretar de stat: „Nu...
Vladimir Putin.
Amenințări nucleare și sabotaj. Putin mizează pe prăbușirea...
Daniel Fenechiu.
Proiect pentru dezincriminarea posesiei de droguri. Daniel Fenechiu...
Ultimele știri
Șoferii români sunt trași pe dreapta și rugați să răspundă la un chestionar. Întrebarea care îi deranjează și pe care o ocolesc
Când se prescrie o datorie și ce se întâmplă cu banii neachitați. Situațiile care pot întrerupe termenul, explicate de specialiști
Pene de curent și echipamente medicale furate în spitalele din teritoriile ucrainene ocupate de ruși: „Nu aveam resurse”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis au alte nume la școală. Cum sunt strigați copiii lui...
Cancan
Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala RARĂ de care suferea
Fanatik.ro
Vestea bună din neconvocarea lui Ștefan Baiaram şi Laurențiu Popescu la naţională, când România se...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Lia Olguța Vasilescu rupe tăcerea! Care e, de fapt, legătura financiară dintre Universitatea Craiova și...
Adevărul
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat statul în judecată după ce au fost despăgubiți cu 5 lei/mp pentru...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump...
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Vin Diesel, fotografie rară cu fiica sa de 11 ani. Ce spune actorul despre rolul de tată: „Mă completează”
Adevarul
Orașul din România unde metrul pătrat de apartament a trecut de 3.000 de euro. Cât de mare este diferența...
Newsweek
Cu cât v-a crescut salariul sau pensia în 5 ani? Asigurarea RCA s-a scumpit și de 4 ori în București și Ilfov
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Cățelul tău mușcă atunci când vă jucați? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni fără să-și dea seama
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998