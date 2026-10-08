Amenințări cu arma, migranți și treceri ilegale peste granița Belarus - Letonia. „Provocarea a fost deosebit de agresivă”

Persoane înarmate care însoțeau 20 de migranți și au încercat să-i ajute să treacă ilegal granița din Belarus în Letonia i-au amenințat pe soldații letoni, înainte ca un alt grup să treacă pentru scurt timp frontiera, a dezvăluit ministrul leton de Interne, Janis Dombrava.

„Însoțitorii migranților ilegali, care se aflau pe teritoriul bielorus, erau înarmați, au adresat amenințări soldaților (letoni) și, de asemenea, au îndemnat și au condus în mod activ grupul de migranți spre Letonia”, a scris ministrul leton Janis Dombrava într-o postare pe X, adăugând că „de data aceasta provocarea a fost deosebit de evidentă și agresivă”.

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La scurt timp după aceea, un alt grup de persoane purtând măști a intrat ilegal în Letonia, a furat mai multe echipamente și s-a întors în Belarus.

„La câteva ore după acest incident, persoane mascate au pătruns pe teritoriul leton, au avariat un dulap de distribuție și au furat camere de supraveghere înainte ca echipa de grăniceri să poată ajunge la fața locului, după care persoanele respective s-au întors pe teritoriul belarus”, a mai arătat Janis Dombrava ]n postarea sa de marți seară.

Ministrul leton a avertizat autoritățile din Belarus că astfel de incidente la frontieră ar putea avea „consecințe grave” pentru Minsk.

Șir de incidente cu migranți la granița cu Belarus

Incidente similare au avut loc și în trecut, iar UE a impus sancțiuni țării respective în 2021 pentru instrumentalizarea migranților.

Acțiunile de război hibrid îndreptate împotriva Europei din partea Moscovei și a Belarusului s-au intensificat în ultimele luni, pe măsură ce Rusia își continuă războiul împotriva Ucrainei.

În noaptea de 15 septembrie, forțele NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian lituanian din Belarus, au declarat autoritățile lituaniene.

Drona a pătruns în spațiul aerian lituanian din vecina Belarus, survolând localitatea Lentvaris, situată în apropierea capitalei Vilnius, înainte de a fi doborâtă în apropierea marelui oraș Kaunas, a declarat pentru postul public de televiziune LRT șeful Centrului Național de Gestionare a Crizelor din țară, Vilmantas Vitkauskas.

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Editor : B.P.