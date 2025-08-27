Live TV

N14 GRECIA AMENZI SARITORI IN APA-NO COMM_00139
Obicei periculos pe o insulă din Grecia. Foto via Digi24

Pe insula Sikinos, aflată la nord-vest de Santorini, un obicei de vacanță s-a transformat într-un trend promovat intens pe rețelele sociale. Tinerii sar în apă chiar în momentul în care feriboturile părăsesc portul, considerând activitatea ca fiind amuzantă, însă autoritățile avertizează asupra pericolelor și aplică sancțiuni.

Fenomenul a atras atenția autorităților, care avertizează că săriturile pot fi extrem de periculoase. Potrivit ofițerilor portuari, cel mai mare risc nu provine de la elicea feriboturilor, ci de la curenții puternici generați la plecarea navelor.

Cei care ignoră regulile riscă amenzi uriașe, atrag atenția autoritățile portuare.

Reprezentanții pazei de coastă spun că acest obicei a apărut în urmă cu mai mulți ani, dar s-a intensificat odată cu promovarea pe rețelele sociale. Ofițerii sunt prezenți constant în port, unde emit avertismente și aplică amenzi celor care ignoră regulile de siguranță.

