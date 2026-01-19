„America lui Trump nu mai este un partener de încredere”. Europa vrea să creeze un NATO fără SUA

Liderii principalelor țări europene discută de aproape șase luni în cercul restrâns acțiunile lui Donald Trump, iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, participă la aceste discuții. În acest timp, s-a ajuns la concluzia că Europa trebuie să-și construiască securitatea fără participarea SUA. O nouă alianță militară ar putea fi formată pe baza unei „coaliții a celor dispuși”, scrie Politico.

Este timpul să recunoaștem că America lui Trump nu mai este un partener de încredere – nici în comerț, nici în domeniul securității – și să ne bazăm pe propriile forțe, au explicat pentru publicație înalți oficiali europeni. „În politica SUA a avut loc o schimbare, care în multe privințe are un caracter permanent”, a declarat reprezentantul unuia dintre guvernele europene. „Așteptarea până când totul se va liniști nu este o soluție. Este necesar să se organizeze o tranziție ordonată și coordonată către o nouă realitate”.

Noul format ar putea deveni baza unei alianțe militare într-o epocă în care SUA nu mai susțin NATO și securitatea europeană. Acesta nu exclude cooperarea cu SUA, dar aceasta nu va mai fi considerată ca fiind de la sine înțeleasă, așa cum a fost până acum. Dacă Ucraina, care are cea mai puternică armată din Europa, se va alătura acestei coaliții, împreună cu Franța, Germania, Polonia, Marea Britanie, Finlanda și o serie de alte țări, coaliția va avea o putere militară semnificativă și va include atât state nucleare, cât și state non-nucleare, scrie Politico.

În prima jumătate a actualului mandat prezidențial al lui Trump, țările europene au încercat să ajungă la un acord cu acesta pe baza vechilor principii pe care s-au construit relațiile transatlantice în ultimii 80 de ani. Dar de mai multe luni, multe dintre ele acționează în cadrul unui grup din ce în ce mai eficient, fără participarea SUA – o coaliție de țări care și-au exprimat dorința de a sprijini Ucraina. În cadrul acestei coaliții, care include 35 de țări, s-a format „grupul de la Washington” – format din liderii care, împreună cu Zelenski, au vizitat Washingtonul în august anul trecut. Această cooperare a început cu Ucraina, dar a creat „legături foarte strânse între unele figuri cheie”, a explicat un diplomat pentru Politico.

„Grupul de la Washington” include prim-miniștrii Marii Britanii și Italiei, Keir Starmer și Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ei au un chat privat, unde discută rapid problemele urgente, formând o poziție comună ca răspuns la escapadele lui Trump.

Zelenski participă și el la chat, scrie Politico. Deși calea către NATO este acum închisă pentru Ucraina, importanța apartenenței la alianță în condițiile actuale, când garanțiile de sprijin militar din partea SUA nu mai pot fi considerate imuabile, scade. Dacă Ucraina va face parte din coaliția europeană, va putea să-și coordoneze acțiunile în domeniul apărării cu partenerii europeni și să conteze pe ajutorul acestora.

În Europa se discută deja diverse idei de consolidare a capacității de apărare fără participarea SUA. Săptămâna trecută, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a propus crearea unei puternice „forțe armate europene” permanente, cu un efectiv de 100.000 de persoane, și a unui Consiliu European de Securitate, care să includă o serie de membri permanenți și variabili, printre care și Marea Britanie. Trebuie să investim în apărare astfel încât „să putem lupta ca Europa, și nu ca un ansamblu de 27 de armate naționale”, a declarat Kubilius.

În parlamentul Franței a fost depus un proiect de rezoluție privind ieșirea țării din NATO. Deputata din partea partidului de stânga Clémence Gette și-a explicat inițiativa prin decizia SUA de a reveni la „politica imperială neascunsă”, în care UE este practic relegată la rolul de vasal.

Ca răspuns la acțiunile agresive ale lui Trump față de Groenlanda, politicienii europeni au început să discute în conversații private măsuri precum încetarea sprijinului pentru prezența militară a SUA în Europa, până la redobândirea controlului asupra bazelor americane.

