America lui Trump se transformă într-o dictatură precum cele din anii '30. Avertismentul unuia dintre cei mai mari investitori din SUA

Data publicării:
Ray Dalio / Donald Trump
Ray Dalio este unul dintre puținii investitori mari care au avut curajul să îl critice pe Trump, în ciuda îngrijorărilor tot mai mari pe care politicile președintelui american le-au stârnit pe Wall Street. Colaj foto: Profimedia Images

Miliardarul Ray Dalio, fondatorul unuia dintre cele mai profitabile fonduri speculative din lume, a avertizat că America lui Donald Trump se apropie amenințător de mult de politicile autocratice din anii '30 și că alți investitori se tem prea mult de președintele american ca să îi critice deciziile.

„Cred că ceea ce se întâmplă acum din punct de vedere politic și social este similar cu ce se întâmpla în toată lumea în perioada 1930-40”, a spus fondatorul Bridgewater Associates, care a precizat că politicile „extreme” din SUA sunt influențate de „decalajele de avere și valori” și de un deficit de încredere.

Intervenția statului în sectorul privat, precum decizia lui Trump ca guvernul Statelor Unite să preia 10% din acțiunile Intel, reprezintă un stil de conducere autocratic care „s-a născut din dorința de a prelua controlul asupra situației financiare și economice”, potrivit lui Dalio.

Ray Dalio este unul dintre puținii investitori importanți din SUA care au avut curajul să îl critice pe Trump, în ciuda îngrijorărilor tot mai mari pe care politicile președintelui american le-au stârnit pe Wall Street.

„În astfel de vremuri, cei mai mulți oameni rămân tăcuți pentru că le este frică de represalii dacă încep să critice”, a mai spus Dalio, care a avertizat și în legătură cu pericolul la adresa independenței Rezervei Federale a Statelor Unite, după ce Trump a luat o măsură fără precedent în încercarea de a demite o guvernatoare a băncii centrale.

ray-dalio
Ray Dalio, care conduce fondul speculativ Bridgewater Associates, a avertizat că politicile lui Trump vor provoca cel mai probabil o criză a datoriilor în următorii trei ani. Foto: Profimedia Images

Strategia lui Trump ar putea duce într-un final la slăbirea ordinii monetare în forma în care funcționează ea în prezent.

„Marile excese care se prefigurează acum ca urmare a noului buget vor provoca probabil o criză a datoriilor în viitorul destul de apropiat”, a spus Dalio. „Aș zice că în trei ani, cu un an sau doi în plus sau în minus.”

Inegalitatea veniturilor și declinul valorilor duc la o creștere a populismului de dreapta și de stânga și la „diferențe ireconciliabile între ele ce nu pot fi rezolvate prin procesul democratic”, potrivit lui Dalio.

„Așadar, democrațiile slăbesc și conducerile mai autocratice cresc întrucât un procent mare al populației vrea ca liderii guvernului să preia controlul asupra sistemului ca să facă lucrurile să funcționeze bine pentru [popor]”, a explicat investitorul american.

Editor : Raul Nețoiu

