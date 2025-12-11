America „nu se poate apăra singură”: Un fost comandant NATO îndeamnă SUA să rămână angajată în Europa. „Putin se va întoarce”

Generalul în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA Philip Breedlove, fostul comandant suprem al NATO, a avertizat miercuri că, pe fondul turbulențelor politice de la Washington, Statele Unite nu sunt pregătite și nici în măsură să-și abandoneze aliații și să facă față singure amenințărilor emergente, declarând într-un interviu amplu acordat Kyiv Post că securitatea Europei depinde de angajamentul susținut al Americii.

Deși a refuzat să se lanseze în critici partizane, el a făcut o distincție clară între poziția actualei administrații americane și instinctele durabile ale publicului american – un contrast pe care a sugerat că Europa ar trebui să îl ia în serios atunci când evaluează implicațiile noii Strategii de Securitate Națională a SUA.

Strategia se face ecoul Moscovei

Breedlove a subliniat că ultima strategie de securitate națională a SUA (NSS) reflectă preferințele politice actuale ale administrației Trump, nu o schimbare permanentă a marii strategii americane.

Cu toate acestea, el a spus că documentul conține elemente care suscită îngrijorare, inclusiv ceea ce el a descris ca o deprioritizare a Europei și un cadru care se apropie în mod incomod de viziunea asupra lumii a „sferelor de influență” susținută de mult timp de Vladimir Putin.

Potrivit lui Breedlove, NSS seamănă cu aranjamentul multipolar pe care Rusia îl susține de peste un deceniu – unul care împarte lumea în zone regionale de dominare.

În opinia sa, această aliniere la arhitectura preferată de Moscova este „profund îngrijorătoare”, nu pentru că face politica SUA permanentă, ci pentru că semnalează acceptarea cadrului strategic al unui adversar într-un moment sensibil.

În același timp, Breedlove a subliniat că sondajele arată în mod constant un puternic sprijin al opiniei publice americane pentru NATO și pentru asistarea Ucrainei.

Acest sentiment durabil – și nu prioritățile trecătoare ale unei singure administrații – ar trebui să liniștească partenerii europeni, a sugerat el.

Putin „se va întoarce” – iar Europa trebuie să se pregătească

Când a fost întrebat dacă Europa trebuie să accelereze obiectivele de pregătire în toate domeniile critice, de la apărarea aeriană la ISR, logistică și cibernetică, Breedlove nu a ezitat. Europa, a spus el, are nevoie de toate acestea – urgent.

El a menționat că președintele Trump a reușit, oricât de controversat ar fi, să determine membrii NATO să crească semnificativ cheltuielile pentru apărare.

După ceea ce Breedlove a descris ca o „pauză de 25-30 de ani în achiziții” după Războiul Rece, Europa se grăbește acum să recupereze – și trebuie să continue să o facă.

Moscova dorește restructurarea ordinii de securitate a Europei

El a susținut că documentele și declarațiile publice ale lui Putin nu lasă niciun dubiu cu privire la obiectivele Moscovei: o restructurare a ordinii de securitate a Europei care amintește de era URSS și a Pactului de la Varșovia.

Recentele declarații ale oficialilor ruși că „nu am terminat în Europa”, a spus el, nu sunt simple elemente de retorică, ci intenții strategice.

Apărarea teritoriului Ucrainei a degradat semnificativ forțele terestre ale Rusiei, a remarcat Breedlove, câștigând astfel timp pentru Europa.

Dar acest timp se va termina. Putin, a spus el, „se va întoarce”, iar Europa trebuie să profite de anii actuali pentru a se pregăti pentru următoarea sa mișcare.

Arme reale, autoritate reală, termene reale

Breedlove a spus că cel mai important pas imediat pentru Europa nu este o nouă rundă de declarații, ci adoptarea de politici care să ducă la transferul rapid și tangibil de capacități către Ucraina – împreună cu autoritatea pentru Kiev de a le utiliza în mod eficient.

El a avertizat că Europa și SUA nu sunt pregătite pentru amploarea atacurilor aeriene pe care Rusia le desfășoară în fiecare noapte împotriva Ucrainei.

Sute de drone, a spus el, reprezintă o amenințare pentru care nici NATO, nici UE – și nici teritoriul SUA – nu dispun în prezent de mijloace de apărare suficiente.

Întrebat despre unele apeluri ale republicanilor de a se retrage din NATO, Breedlove a descris un scenariu care ilustrează vulnerabilitățile proprii ale Americii.

SUA, a spus el, ar fi „complet lipsite de apărare” împotriva unui atac similar cu operațiunile cu drone de lungă distanță și de atac profund deja demonstrate în Ucraina și Orientul Mijlociu.

Adversarii știu cum să facă acest lucru. SUA, a subliniat el, nu sunt pregătite – un alt motiv pentru care abandonarea aliaților nu ar spori securitatea americană, ci ar submina-o.

Cel mai bun semnal al Europei către Washington: arătați că sunteți serioși

În ceea ce privește liderii europeni din domeniul apărării care speră să mențină o cooperare militară profundă cu SUA în timpul fricțiunilor politice, mesajul lui Breedlove a fost direct: „Demonstrați seriozitate!”.

El a susținut că, dacă Europa arată o intenție clară de a se înarma și de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea sa, aceasta va submina argumentele interne ale SUA în favoarea dezangajării.

Semnalarea – și punerea în practică – a acestui angajament, a spus el, este cea mai sigură cale de a menține legături militare puternice.

Într-un moment în care sloganurile concurează cu strategia, evaluarea lui Breedlove are o forță caracteristică: alianțele Americii durează deoarece poporul său înțelege intențiile adversarilor săi – și deoarece a face față singur acestui pericol ar fi o iluzie periculoasă.

Dacă Washingtonul ezită, sugerează el, vidul de putere global care ar urma ar fi o victorie catastrofală pentru dușmanii Americii, lăsând securitatea continentului în balanță.

