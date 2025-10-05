Președintele ucrainean Volodimir Zelenski face un apel disperat către Statele Unite și Europa, după atacul masiv al Rusiei, din timpul nopții, în care au fost ucise cinci persoane. Rușii au lansat din Marea Neagră sute de drone și rachete balistice asupra mai multor regiuni din Ucraina, susține Zelenski. El le cere aliaților săi „să acționeze pentru a-l opri pe Putin”.

Noaptea trecută, Ucraina a fost lovită din nou de un atac combinat din partea Rusiei. Zelenski spune că rușii au lansat peste 50 de rachete, inclusiv Kinjal, și aproximativ 500 de drone de atac, printre care și drone Shahed.

Regiunile Liov, Ivano-Frankivsk, Zaporojie, Cernihiv, Sumî, Harkiv, Herson, Odesa și Kropîvnîțkîi au fost atacate.

„Până în prezent, se știe că aproximativ 10 persoane au fost rănite în urma atacului. Din păcate, cinci persoane au fost ucise. Transmit sincere condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut persoanele dragi în urma acestui act terorist”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că, acolo unde este necesar, operațiunile de salvare continuă. El primește în permanență rapoarte de la ministrul afacerilor Interne, Ihor Klymenko, ministrul Dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba, șefii administrațiilor militare regionale și șeful Naftogaz, scrie RBC Ukraine.

„America și Europa să acționeze”

Zelenski a subliniat că se așteaptă ca funcționarii guvernamentali să acționeze cât mai rapid și eficient pentru a elimina consecințele în regiunile afectate.

„Astăzi, rușii au lovit din nou infrastructura noastră – tot ceea ce asigură o viață normală pentru oameni. Avem nevoie de mai multă protecție, de o implementare mai rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea aeriană”, a declarat el.

Zelenski a subliniat, de asemenea, că un armistițiu unilateral în spațiul aerian este posibil și că tocmai acest lucru ar putea deschide calea către o diplomație autentică.

„America și Europa trebuie să acționeze pentru a-l opri pe Putin”, a adăugat Zelenski.

Atac masiv asupra Ucrainei

În noaptea de 5 octombrie, Rusia a lansat un atac combinat la scară largă asupra Ucrainei, folosind drone, rachete de croazieră și Kinjal. Cea mai grav afectată a fost regiunea Liov. În jurul orei 04:30, ora locală, orașul a fost lovit de drone, iar mai târziu de rachete lansate din Marea Neagră.

Autoritățile de la Varșovia au ridicat mai multe avioane militare de la sol de teamă că spațiul aerian ar putea din nou încălcat.

Și dimineață regiunea a fost atacată cu rachete balistice, în timp ce atacurile asupra altor regiuni au provocat întreruperi masive de energie electrică. În Zaporojie, zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică, iar regiunea Cerkasî a fost parțial deconectată de la rețeaua electrică. Și în regiunea Ivano-Frankivsk, infrastructura critică a fost avariată.

Editor : C.L.B.