Analiză America și Israel, cot la cot în războiul din Iran: cât de aliniați sunt Trump și Netanyahu. Aliații sunt sceptici

Donald Trump și Benjamin Netanyahu Foto: Getty Images

În timp ce Benjamin Netanyahu vizează distrugerea totală a regimului de la Teheran, Donald Trump se confruntă cu o bază electorală MAGA nemulțumită și cu presiuni pentru a-și respecta promisiunea de a pune capăt războiului cu Iranul în șase săptămâni, scrie The Times într-o analiză.

Săptămâna aceasta s-a putut observa o scenă interesantă la Washington: Israelul și America cot la cot. Doar că, în locul președintelui Trump și al lui Benjamin Netanyahu, au fost soțiile lor. La prima sa apariție în străinătate de la începutul războiului luna trecută, Sara Netanyahu a fost una dintre cele 45 de prime doamne care au participat la conferința Melaniei Trump privind educația copiilor. Ea a vorbit despre abuzurile online la care au fost supuși fiii ei ca urmare a carierei politice a tatălui lor.

În ciuda tuturor manifestărilor de unitate, întrebarea care se pune în culise este cât de aliniate sunt cele două țări, în contextul în care Trump caută o cale de ieșire din conflict. America a intrat în război în strânsă colaborare cu Israelul, dar există semne că cei doi lideri nu împărtășesc aceleași obiective finale. Inițial, cei doi bărbați păreau sincronizați în comentariile lor, sau pe cât se poate cu un lider ca Trump. Ambii au vorbit despre schimbarea regimului, iar președintele le-a spus iranienilor să profite de singura lor șansă de a prelua guvernarea.

Pe măsură ce nepopularitatea lui Trump crește acasă — un sondaj Fox News din această săptămână a arătat că rata de dezaprobare a atins cel mai înalt nivel din cele două mandate — el caută o modalitate de a menține conflictul în intervalul de patru până la șase săptămâni pe care el și consilierii de la Casa Albă l-au promis. Săptămâna a cincea începe sâmbătă.

Acest lucru reflectă prioritățile diferite ale celor doi bărbați. Pentru Netanyahu, Iranul reprezintă o amenințare existențială, așa că există dorința de a continua până când regimul va fi distrus. Pentru Trump, ar putea fi suficient să-i facă pe iranieni să regreseze cu câțiva ani din punct de vedere militar.

Există relatări conform cărora Trump a respins săptămâna trecută o sugestie a lui Netanyahu de a încuraja schimbarea regimului. Oficialii spun că Netanyahu voia să cheme iranienii să iasă în stradă pentru a protesta față de guvernul lor, dar Trump a spus că este prea riscant, temându-se de pierderi masive de vieți omenești.

„De ce naiba ar trebui să le spunem oamenilor să iasă în stradă când vor fi pur și simplu măcelăriți?”, a spus Trump, a declarat un oficial pentru Axios.

Netanyahu a spus ulterior că o revoluție în Iran ar necesita o acțiune la sol.

În timp ce SUA își desfășoară trupele în regiune, nu se știe încă dacă Trump va găsi o soluție de ieșire sau va deveni frustrat și va opta pentru o escaladare în efortul de a-și atinge obiectivul. La o ședință de cabinet joi, el a vorbit despre progrese bune cu ajutorul Pakistanului, care acționează ca intermediar, spunând că Iranul a lăsat zece nave petroliere să treacă prin Strâmtoarea Hormuz ca un cadou pentru SUA.

Israelul își accelerează atacurile cât poate.

Pentru Trump, nu este doar o chestiune de vărsare de sânge. El se confruntă, de asemenea, cu o bază electorală neliniștită. În această săptămână, activiștii conservatori s-au adunat în Dallas, Texas, pentru una dintre cele mai mari reuniuni anuale ale lor, Conferința de Acțiune Politică Conservatoare.

Faptul că Trump a lipsit de la evenimentul din acest an contrastează puternic cu anul trecut, când, proaspăt ieșit din victoria electorală, a ținut discursul principal, iar Elon Musk a fluturat fericit o drujbă pe scenă pentru a sărbători Departamentul său pentru Eficiență Guvernamentală, care a fost în mare parte desființat.

În timp ce consilierii de la Casa Albă sunt dornici să sublinieze sondajele care arată că republicanii îl susțin în continuare în mare măsură pe președinte, problema războiului este un subiect de discuție la adunare. La eveniment participă activiști care poartă tricouri cu sloganul „Make Iran Great Again”.

În comparație cu evenimentul rival Turning Point, adunarea are o atmosferă mai pro-israeliană, cu rugăciuni care includ America și Israelul.

Unul dintre vorbitori este Steve Bannon, consilier al lui Trump în primul său mandat, care a avertizat că republicanii vor „pierde sprijin” înainte de alegerile de la jumătatea mandatului dacă războiul devine o „luptă grea”. Reza Pahlavi, prințul moștenitor exilat al Iranului, se află, de asemenea, pe lista vorbitorilor de vineri, cu intenția de a se prezenta ca o alternativă la regim, deși Trump a părut până acum rece față de această idee.

Cei care pledează pentru schimbarea regimului ar putea avea de-a face cu cel mai dur public din rândul bazei.

Una dintre nemulțumirile vocilor din MAGA care critică războiul este rolul Israelului. Un sondaj realizat de Pew Research în martie anul trecut a arătat că 50% dintre republicanii mai tineri aveau o părere negativă despre Israel.

Aceste cifre fac referire la comentariile lui Marco Rubio din zilele de după atacuri, când a justificat decizia SUA de a lansa un război împotriva Iranului spunând că Israelul se pregătea să atace.

Rubio a spus: „Știam că asta va precipita un atac împotriva forțelor americane” din partea regimului iranian, așa că atacurile preventive erau necesare.

Trump a oferit ulterior un motiv diferit, iar Rubio și-a retras comentariile, subliniind faptul că a spus și: „Acest lucru trebuia să se întâmple indiferent de situație.”

Pentru mulți dintre susținătorii mișcării MAGA, Rubio a spus cu voce tare ceea ce toți gândeau în tăcere: acesta este războiul Israelului, iar America a fost târâtă în el. Ei se îndreaptă spre Trump în căutarea unei ieșiri.

