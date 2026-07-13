Duminică, folosind mai multe drone cu suprafață de atac cu sens unic (kamikaze), forțele CENTCOM au lovit cu succes o bază de întreținere a submarinelor și navelor din Iran, anunță CENTCOM într-un comunicat însoțit de imagini care imortalizează momentul.

Trei nave de suprafață fără pilot de tip Corsair au lovit portul de la baza navală Bandar Abbas, aceasta fiind prima dată când forțele americane au utilizat drone maritime cu sens unic în operațiuni de luptă, se arată în comunicatul postat pe X.

Atacurile de duminică seară au diminuat capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra navelor comerciale, precizează sursa citată.

„Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a finalizat un nou val de atacuri ofensive împotriva Iranului, pe 12 iulie, lovind zeci de ţinte în locaţii multiple cu muniţii de precizie pentru a degrada capacitatea Iranului de a continua să atace navele maritime internaţionale care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Forţele CENTCOM au atacat pentru prima dată sistemele militare de apărare aeriană iraniene, siturile radar de coastă, capacităţile rachetelor şi dronelor, precum şi ambarcaţiuni mici folosind avioane de vânătoare americane, nave militare, drone aeriene de atac unidirecţional şi drone maritime de atac unidirecţional”, a transmis comandamentul, într-o postare pe X.

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„Strâmtoarea Ormuz este un coridor maritim vital pentru comerţul global. Iranul nu o controlează. Forţele americane sunt poziţionate şi pregătite să se asigure că libertatea de navigaţie rămâne disponibilă pentru navele comerciale, în ciuda agresiunii, hărţuirii, ameninţărilor şi declaraţiilor arbitrare continue şi nejustificate ale Iranului”, se mai arată în comunicat.

Editor : M.C