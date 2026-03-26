Americanii nu cred că rușii se implică în războiul din Iran. Marco Rubio estimează că Moscova se concentrează pe Ucraina

Marco Rubio. Foto: Profimedia

Secretarul de Stat american Marco Rubio a estimat joi că Rusia se concentrează mai degrabă pe războiul său cu Ucraina decât pe susţinerea Iranului în războiul pornit împotriva acestei ţări de SUA şi Israel, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Rubio a fost întrebat despre sprijinul Moscovei pentru Teheran în timp ce pleca de la Washington spre Franţa, unde se va întâlni cu omologii săi din ţările G7, pentru discuţii care sunt aşteptate să includă de asemenea războaiele din Ucraina şi Iran.

Joi în cursul zilei, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că furnizează Iranului informaţii care sunt folosite "pentru a ucide americani" în Orientul Mijlociu, îndemnând Washingtonul să exercite mai multă presiune asupra Moscovei.

"Constatăm că Rusia ajută Iranul cu informaţii pentru a ţinti americani, pentru a ucide americani, iar Rusia furnizează acum şi drone Iranului, astfel încât să poată ataca ţările vecine, precum şi bazele militare americane", a susţinut estona Kaja Kallas.

"Dacă America vrea ca războiul din Orientul Mijlociu să înceteze, ea trebuie să exercite o presiune asupra Rusiei astfel încât aceasta să nu poată ajuta Iranul în acest sens", a indicat şefa diplomaţiei UE.

Rusia a condamnat atacurile aeriene lansate de SUA şi Israel asupra aliatului său, Iranul, dar a evitat să-l critice prea mult pe preşedintele american Donald Trump, probabil pentru a căuta să-şi menţină deschise canalele de negociere cu Washingtonul în ce priveşte războiul din Ucraina, război în timpul căruia Putin a acuzat SUA şi alte ţări occidentale susţinătoare ale Ucrainei că furnizează acesteia informaţii despre armata rusă obţinute cu ajutorul sateliţilor şi avioanelor-spion.

De asemenea, a mai remarcat Putin, în atacurile ucrainene asupra ţintelor ruse, localizarea şi direcţionarea rachetelor către acestea nu pot fi realizate de armata ucraineană fără implicarea ţărilor care i-au furnizat respectivele rachete.

Editor : M.C

Top Citite
oameni in ploaie mergând pe strada
1
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
2
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
4
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Te-ar putea interesa și:
German Minister Of Defence Meets German Soldiers Stationed In Poland, Rzeszow - 23 Jan 2025
NATO dă asigurări că armele destinate Ucrainei și plătite de europeni nu sunt redirecţionate spre Orientul Mijlociu
pedro sanchez
„Fiecare bombă care cade în Orientul Mijlociu ajunge în portofel”: Cum încearcă Spania să limiteze efectele războiului din Iran
donald trump
Trump reia atacurile la adresa aliaților NATO și ironizează portavioanele britanice, numindu-le „jucării”
kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas acuză Rusia că furnizează informaţii Iranului „pentru a ucide americani” în Orientul Mijlociu
Distrugeri după un atac israelian.
Război în Orientul Mijlociu, ziua 27. Șeful armatei franceze a organizat o videoconferință cu 35 de țări pe tema Strâmtorii Ormuz
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan exclude varianta ca PSD sau PNL să facă alianță cu AUR...
turcia romania profimedia-1086461527
Turcia-România, în barajul pentru CM 2026 - 1-0. România, prea slabă...
657518371_1673324427482188_5487187820092360336_n
Roberta Metsola face apel la „stabilitate și unitate”, după ce Sorin...
nicusor dan (1)
Nicușor Dan: Nu va fi raționalizare a carburanților. Ordonanța are...
Ultimele știri
România a ratat şansa de a ajunge la CM2026. „Tricolori” selecționați degeaba. Unii nu s-au prea întâlnit cu mingea pe teren
Bolojan: SUA, rol vital pentru siguranţa şi economia României. „Când suntem apelaţi, suntem prezenţi”
Bolojan, avertisment către oamenii de afaceri: „Nu va fi un an uşor nici pentru dumneavoastră şi nici pentru Guvern”
Citește mai multe
