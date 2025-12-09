Live TV

„Americanul politicos”. Bruce, un voluntar pe frontul din Ucraina ia cu asalt tranșeele rusești: „În genunchi, vă rog”

Data publicării:
prizonier rus
Din articol
„Nu mai simt nevoia să împușc tot ce-mi iese în cale” „Simțeam că am prea mult timp liber” „Primul om pe care l-am împușcat vreodată” Cea mai bună apărare e asaltul

Un videoclip filmat de un voluntar american, fost pușcaș marin, care luptă în Ucraina a fost extrem de bine primit pe rețelele sociale datorită comportamentului oarecum atipic într-un război care, în primul rând desensibilzează. „În genunchi, vă rog”, somează el soldații ruși – scrie Radio Europa Liberă Moldova.

Înregistrarea video realizată cu camera de pe cască arată luptătorii ruși predându-se unei echipe de asalt, în timp ce un fost pușcaș marin american, vorbind într-un amestec de rusă și ucraineană, îi ghidează prin procesul de capitulare, înainte de a le pune țigări între dinți rușilor capturați.

Interacțiunea a fost vizionată de peste 1 milion de ori numai pe Telegram, unde Brigada 63 Mecanizată a Ucrainei a postat recent clipul, remarcând „politețea” soldatului care le dă instrucțiuni luptătorilor ruși: „În genunchi, vă rog”.

Bruce, un bărbat născut în California, dara care preferă să nu I se deconspire numele de familie, a filmat videoclipul cu o cameră de acțiune fixată pe casca sa. El a vorbit cu Europa Liberă într-un moment în care, rănit, se afla în spatele frontului pentru a primi îngrijiri medicale.

„Nu mai simt nevoia să împușc tot ce-mi iese în cale”

„Deja nu mai simt nevoia să împușc tot ce-mi iese în cale”, spune americanul. „Acest război a provocat suficiente suferințe, așa că, dacă pot să le alin în orice mod posibil, o voi face, fie că este vorba de oamenii din tabăra mea, fie de cei din tabăra adversă.”

Bruce crede că videoclipul a avut rezonanță în parte datorită calmului interacțiunii cu inamicii capturați, în ciuda tensiunii inerente unei astfel de întâlniri pe câmpul de luptă.

„Simțeam că am prea mult timp liber”

Americanul spune că s-a simțit obligat să se alăture luptei împotriva invaziei rusești în timp ce urmărea conflictul din SUA. „Simțeam că după ce am părăsit Corpul Pușcașilor Marini aveam prea mult timp liber. După serviciu, stăteam și mă uitam la știri pe telefon și vedeam lucruri rele întâmplându-se în lume.”

După ce a ajuns în Ucraina în primăvara anului 2025, s-a alăturat unui grup de luptători străini, din Irlanda, Canada și SUA, în Brigada 63 Mecanizată a Ucrainei.

Citește și

„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

„Primul om pe care l-am împușcat vreodată”

Prima confruntare a americanului cu luptătorii ruși era să fie și ultima. Într-o noapte târzie din vara anului 2025, el se afla într-o poziție împreună cu un luptător ucrainean când luptătorii ruși s-au furișat neobservați prin întuneric și au aruncat două grenade în adăpost.

Explozia i-a perforat timpanul lui Bruce, dar un sac de nisip a blocat șrapnelul. „Am luat imediat pușca și am început să trag, asigurându-mă că nu vor intra prin cortina de fum și praf”, își amintește el. „După aceea, l-am auzit pe unul dintre ei țipând când l-am nimerit. A fost primul om pe care l-am împușcat vreodată.”

Cea mai bună apărare e asaltul

După ce a ocupat mai ales poziții defensive în tranșeele ucrainene, simțindu-se subutilizat, Bruce s-a oferit voluntar pentru misiuni de asalt. Acestea sunt cele mai periculoase dintre toate misiunile de infanterie, implicând avansarea în teritoriul inamic pentru a ataca pozițiile rusești prin luptă corp la corp.

Când este întrebat despre condițiile din zona disputată între pozițiile rusești și ucrainene, unde acum se deplasează doar echipele de asalt, Bruce spune că „frontul este un loc îngrozitor”. „Este înfiorător, parcă ar fi apocalipsa”.

Cadavrele soldaților ruși căzuți sunt rareori recuperate, spune el, ceea ce înseamnă că câmpurile și pădurile din prima linie sunt pline de rămășițe umane. „Parcă ar fi un film cu zombies sau ceva de genul ăsta”.

Deasupra acestui peisaj pustiu, el spune că „nu se aud decât zgomote constante de drone, fie că sunt ale noastre sau ale rușilor. De multe ori nu ai idee ale cui sunt”.

În ceea ce privește videoclipul devenit celebru, Bruce spune că speră ca el să aibă un impact mai ales asupra rușilor din prima linie. „Vreau ca [luptătorii ruși] să știe că se pot preda. Asta m-ar putea ajuta să rămân viu, când dau de ei”, spune el, înainte de a-și cere scuze pentru folosirea unui cuvânt care în engleză începe cu „f”.

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
brigada-ucraina-Pokrovsk
Rusia înregistrează soldații uciși ca „dezertori” pentru a ascunde...
Nicușor Dan, în Le Monde, despre influența rusă în alegeri: E mai...
donald trump
Cum vede Donald Trump relațiile internaționale, conform strategiei de...
Forțele poloneze, alături de militari NATO, desfășoară exercițiile militare „Iron Defender” pe un poligon din Wierzbiny, lângă Orzysz, Polonia.
„Trăim vremuri periculoase”. Cum se pregătește Polonia pentru un...
Ultimele știri
Meta a primit acordul UE pentru reducerea datelor personale folosite în publicitate. Evită astfel amenzi uriașe
Nicuşor Dan se întâlnește cu Emmanuel Macron, la Palatul Elysée
Ayatollahul a ieșit la cumpărături: Iranul caută să-și îmbunătățească dotările militare, iar China este principalul furnizor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski refuză să cedeze Rusiei teritorii ucrainene: „Nu avem niciun drept legal să facem asta”
Robert Brovdi
Rusia a deschis un dosar de „terorism” împotriva lui Robert „Magyar” Brovdi, comandantul dronelor ucrainene
Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de preşedintele Volodimir Zelenski
Dronele ucrainene atacă depozitele din portul Temriuk
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk
Militar ucrainean Pokrovsk
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur și simplu imposibil să mai intrăm acolo”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora...
Fanatik.ro
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Proiectul grandios pe care Ciprian Ciucu vrea să îl facă în București. Edilul pare să se inspire din munca...
Adevărul
CTP a făcut bilanțul activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului...
Playtech
Ce analize trebuie făcute obligatoriu la carnea de porc înainte de consum. Lista completă recomandată de...
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Patru soldați ruși, condamnați la închisoare după ce au ucis un american care lupta alături de ei. L-au...
Newsweek
Se schimbă calculul vechimii în muncă la pensie în 2026. Casa de Pensii liniștește pensionarii
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...