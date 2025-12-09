„Americanul politicos”. Bruce, un voluntar pe frontul din Ucraina ia cu asalt tranșeele rusești: „În genunchi, vă rog”

Un videoclip filmat de un voluntar american, fost pușcaș marin, care luptă în Ucraina a fost extrem de bine primit pe rețelele sociale datorită comportamentului oarecum atipic într-un război care, în primul rând desensibilzează. „În genunchi, vă rog”, somează el soldații ruși – scrie Radio Europa Liberă Moldova.

Înregistrarea video realizată cu camera de pe cască arată luptătorii ruși predându-se unei echipe de asalt, în timp ce un fost pușcaș marin american, vorbind într-un amestec de rusă și ucraineană, îi ghidează prin procesul de capitulare, înainte de a le pune țigări între dinți rușilor capturați.

Interacțiunea a fost vizionată de peste 1 milion de ori numai pe Telegram, unde Brigada 63 Mecanizată a Ucrainei a postat recent clipul, remarcând „politețea” soldatului care le dă instrucțiuni luptătorilor ruși: „În genunchi, vă rog”.

Bruce, un bărbat născut în California, dara care preferă să nu I se deconspire numele de familie, a filmat videoclipul cu o cameră de acțiune fixată pe casca sa. El a vorbit cu Europa Liberă într-un moment în care, rănit, se afla în spatele frontului pentru a primi îngrijiri medicale.

„Nu mai simt nevoia să împușc tot ce-mi iese în cale”

„Deja nu mai simt nevoia să împușc tot ce-mi iese în cale”, spune americanul. „Acest război a provocat suficiente suferințe, așa că, dacă pot să le alin în orice mod posibil, o voi face, fie că este vorba de oamenii din tabăra mea, fie de cei din tabăra adversă.”

Bruce crede că videoclipul a avut rezonanță în parte datorită calmului interacțiunii cu inamicii capturați, în ciuda tensiunii inerente unei astfel de întâlniri pe câmpul de luptă.

„Simțeam că am prea mult timp liber”

Americanul spune că s-a simțit obligat să se alăture luptei împotriva invaziei rusești în timp ce urmărea conflictul din SUA. „Simțeam că după ce am părăsit Corpul Pușcașilor Marini aveam prea mult timp liber. După serviciu, stăteam și mă uitam la știri pe telefon și vedeam lucruri rele întâmplându-se în lume.”

După ce a ajuns în Ucraina în primăvara anului 2025, s-a alăturat unui grup de luptători străini, din Irlanda, Canada și SUA, în Brigada 63 Mecanizată a Ucrainei.

„Primul om pe care l-am împușcat vreodată”

Prima confruntare a americanului cu luptătorii ruși era să fie și ultima. Într-o noapte târzie din vara anului 2025, el se afla într-o poziție împreună cu un luptător ucrainean când luptătorii ruși s-au furișat neobservați prin întuneric și au aruncat două grenade în adăpost.

Explozia i-a perforat timpanul lui Bruce, dar un sac de nisip a blocat șrapnelul. „Am luat imediat pușca și am început să trag, asigurându-mă că nu vor intra prin cortina de fum și praf”, își amintește el. „După aceea, l-am auzit pe unul dintre ei țipând când l-am nimerit. A fost primul om pe care l-am împușcat vreodată.”

Cea mai bună apărare e asaltul

După ce a ocupat mai ales poziții defensive în tranșeele ucrainene, simțindu-se subutilizat, Bruce s-a oferit voluntar pentru misiuni de asalt. Acestea sunt cele mai periculoase dintre toate misiunile de infanterie, implicând avansarea în teritoriul inamic pentru a ataca pozițiile rusești prin luptă corp la corp.

Când este întrebat despre condițiile din zona disputată între pozițiile rusești și ucrainene, unde acum se deplasează doar echipele de asalt, Bruce spune că „frontul este un loc îngrozitor”. „Este înfiorător, parcă ar fi apocalipsa”.

Cadavrele soldaților ruși căzuți sunt rareori recuperate, spune el, ceea ce înseamnă că câmpurile și pădurile din prima linie sunt pline de rămășițe umane. „Parcă ar fi un film cu zombies sau ceva de genul ăsta”.

Deasupra acestui peisaj pustiu, el spune că „nu se aud decât zgomote constante de drone, fie că sunt ale noastre sau ale rușilor. De multe ori nu ai idee ale cui sunt”.

În ceea ce privește videoclipul devenit celebru, Bruce spune că speră ca el să aibă un impact mai ales asupra rușilor din prima linie. „Vreau ca [luptătorii ruși] să știe că se pot preda. Asta m-ar putea ajuta să rămân viu, când dau de ei”, spune el, înainte de a-și cere scuze pentru folosirea unui cuvânt care în engleză începe cu „f”.

