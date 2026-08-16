Amiralul Brad Cooper a vizitat portavionul Abraham Lincoln şi a trăit o experienţă „uluitoare”

Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM (Comandamentul Central al SUA, care răspunde de Orientul Mijlociu), a afirmat după o vizită pe portavionul american Abraham Lincoln că experienţa a fost „uluitoare”, transmite duminică agenţia Reuters.

Într-un comunicat pe X, amiralul a afirmat că deşi serviciul îndelungat pe mare este „deosebit de problematic şi dur”, a observat că pe Lincoln s-a raportat cel mai redus număr de afecţiuni mintale dintre toate cele 11 portavioane active ale marinei militare a SUA. El a elogiat comandanţii portavionului pentru că au acordat prioritate sănătăţii mintale şi rezistenţei echipajului.

USS Abraham Lincoln este în misiune pe mare de peste 260 de zile şi a contribuit la operaţiunile SUA în războiul cu Iranul.

Echipajul de peste 5.000 de marinari şi infanterişti marini nu a mai ajuns într-un port de peste 200 de zile, un record pentru epoca modernă.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat însă vineri că desfăşurarea nu a fost „nici pe departe suficient de lungă”.

CENTCOM dezminţise joi relatări despre condiţiile presupus deosebit de proaste la bordul portavionului.

Senatorul Richard Blumenthal a solicitat chiar Pentagonului să explice cum susţine echipajul în timp ce se vorbeşte inclusiv despre probleme cu instalaţiile sanitare de pe Lincoln şi despre penurii de produse necesare.

Editor : Sebastian Eduard