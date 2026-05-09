Live TV

Analist ceh: Rusia seamănă cu „Al Treilea Reich” și trebuie învinsă

Data publicării:
Otakar Foltýn
Foto: Profimedia
Din articol
Cine e Otakar Foltýn

Rusia nu este, în esență, altceva decât un „Al Treilea Reich” și, prin urmare, merită înfrângerea militară și, în cele din urmă, pedeapsa. Analistul ceh de securitate Otakar Foltýn și-a exprimat această opinie într-un comentariu pentru Ukrinform.

El a reamintit că, așa cum au arătat acordurile anterioare, Rusia nu respectă și nu ține cont în mod repetat de încetarea focului și continuă să atace orașele ucrainene.

„Prin urmare, Ucraina are tot dreptul să riposteze – să lovească mai tare și peste tot”, a remarcat expertul.

El este convins că Rusia nu este altceva decât un „Al Treilea Reich” și că aceleași crime comise de Germania nazistă în Ucraina cu mai bine de 80 de ani în urmă – inclusiv uciderea civililor, torturarea prizonierilor, răpirea copiilor și multe altele – sunt comise astăzi de Rusia.

„Rusia nu merită altceva decât înfrângerea militară și, în cele din urmă, pedeapsa”, a subliniat el.

Citește și

Parteneri SUA din NATO încep să-şi acopere riscurile în moduri care ar putea aduce schimbări de durată în relaţiile cu Washingtonul

Cine e Otakar Foltýn

Colonelul Otakar Foltýn este un jurist ceh, ofițer al Armatei Republicii Cehe, fost șef al Poliției Militare (2022–2023) și analist în domeniul securității. Este specializat în dreptul războiului, a activat ca ofițer superior la Statul Major General și este un expert recunoscut în dreptul internațional umanitar.

În calitate de analist de securitate, el se pronunță asupra conflictului ruso-ucrainean, criticând aspru agresiunea rusă și subliniind necesitatea respectării dreptului războiului.

A primit mai multe distincții pentru activitatea sa militară și academică.

Citește și

„S-au sabotat reciproc destul de rău”: Tensiuni din ce în ce mai mari în alianța Netanyahu-Trump

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petru-avram captura recorder
1
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ioan Isaiu
2
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
Image: 1016891253, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no
5
Reacția Marii Britanii la apelul Rusiei de evacuare a ambasadelor occidentale de la Kiev
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Digi Sport
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Robert Fico
Ce i-a promis Vladimir Putin lui Robert Fico la întâlnirea de la Kremlin
drona in aer
Alertă în Polonia: o dronă s-a prăbuşit lângă frontiera cu exclava rusă Kaliningrad
Război în Ucraina.
Ucraina și Rusia se acuză reciproc de încălcarea armistițiului anunțat de Donald Trump. Care ar fi situația pe front
Donald Trump
Parteneri ai SUA din NATO încep să-şi acopere riscurile în moduri care pot afecta pe termen lung relaţiile cu Washingtonul
Wolf-Jürgen Stahl
General german: Rusia își extinde forțele militare în apropierea NATO și ar putea să le folosească pentru a lansa un atac
Recomandările redacţiei
Netanyahu Trump
„S-au sabotat reciproc destul de rău”: Tensiuni din ce în ce mai mari...
sorana cirstea miami 2023 profimedia
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă în fața Arynei Sabalenka...
vladimir putin
Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Zelenski, dar pune o condiție
Peter Magyar.
În primul său discurs în calitate de prim-ministru, Peter Magyar i-a...
Ultimele știri
Aliații SUA din NATO se așteaptă ca Trump să retragă și mai multe trupe americane din Europa. Câteva scenarii
O terapie revoluționară ar putea elimina chimioterapia pentru unii pacienți cu cancer de sânge. Cum funcționează (studiu)
Ce alimente consumate la cină sunt asociate cu un somn mai bun, potrivit cercetătorilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui”...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
În ce țară s-a mutat fiica lui Marius Lăcătuș. De ce a plecat Dominique din România
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă