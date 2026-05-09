Rusia nu este, în esență, altceva decât un „Al Treilea Reich” și, prin urmare, merită înfrângerea militară și, în cele din urmă, pedeapsa. Analistul ceh de securitate Otakar Foltýn și-a exprimat această opinie într-un comentariu pentru Ukrinform.

El a reamintit că, așa cum au arătat acordurile anterioare, Rusia nu respectă și nu ține cont în mod repetat de încetarea focului și continuă să atace orașele ucrainene.

„Prin urmare, Ucraina are tot dreptul să riposteze – să lovească mai tare și peste tot”, a remarcat expertul.

El este convins că Rusia nu este altceva decât un „Al Treilea Reich” și că aceleași crime comise de Germania nazistă în Ucraina cu mai bine de 80 de ani în urmă – inclusiv uciderea civililor, torturarea prizonierilor, răpirea copiilor și multe altele – sunt comise astăzi de Rusia.

„Rusia nu merită altceva decât înfrângerea militară și, în cele din urmă, pedeapsa”, a subliniat el.

Cine e Otakar Foltýn

Colonelul Otakar Foltýn este un jurist ceh, ofițer al Armatei Republicii Cehe, fost șef al Poliției Militare (2022–2023) și analist în domeniul securității. Este specializat în dreptul războiului, a activat ca ofițer superior la Statul Major General și este un expert recunoscut în dreptul internațional umanitar.

În calitate de analist de securitate, el se pronunță asupra conflictului ruso-ucrainean, criticând aspru agresiunea rusă și subliniind necesitatea respectării dreptului războiului.

A primit mai multe distincții pentru activitatea sa militară și academică.

Editor : Sebastian Eduard