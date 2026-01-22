Live TV

Analist militar: De ce America nu-și poate permite să lase Groenlanda în mâinile Danemarcei

steag SUA Groenlanda
Foto: Shutterstock
Un interes justificat? Între 5 și 8 minute timp de reacție Forța spațială americană Baza de la Pituffik Ce ar putea face Europa

Progresele înregistrate în tehnologia rachetelor hipersonice au lăsat o breșă evidentă în sistemul de apărare al Occidentului, iar nimeni altcineva în afară de SUA nu o poate umple, scrie în cotidianul britanic The Telegraph Rebekah Koffler, analist militar și autorul volumului „Putin’s Playbook” („Strategia lui Putin”).

Europa și SUA se află într-o luptă acerbă pentru Groenlanda. Postările nocturne ale lui Donald Trump pe Truth Social, în care critica aliații europeni ai Americii pentru poziția lor în această chestiune, l-au determinat pe Emmanuel Macron să riposteze împotriva Washingtonului în termeni duri: „Preferăm respectul în locul intimidării”.

Amenințările anterioare ale președintelui american de a impune tarife pentru a forța achiziționarea insulei semi-autonome au primit o reacție la fel de rece, inclusiv o mustrare din partea lui Jens-Frederik Nielsen, prim-ministrul Groenlandei. Chiar și britanicul Sir Keir Starmer, atent cu cuvintele sale, a condamnat această tactică.

Rămâne de văzut dacă UE va pune în aplicare amenințarea de a riposta folosind o „bazooka” comercială – un pachet de tarife vamale în valoare de 93 de miliarde de euro împotriva SUA și de a restricționa accesul companiilor americane pe piețele europene.

Un interes justificat?

În mijlocul focului și furiei, puțini par să se întrebe dacă raționamentul lui Trump pentru achiziționarea Groenlandei este justificat. Este mai ușor să-l respingem ca pe un megaloman condus de ambiții imperiale. Dar, de fapt, există un argument puternic în favoarea abordării sale, unul determinat de progresele rapide în tehnologia militară.

Eforturile sale de a achiziționa cea mai mare insulă din lume sunt într-adevăr motivate în primul rând de securitate – a Americii, a Europei și a Groenlandei. Iată de ce.

Puțini ar contesta faptul că realitatea geografică a Groenlandei o face indispensabilă pentru apărarea Europei și a Statelor Unite. Deși Groenlanda este deja inclusă în strategia de securitate a Statelor Unite și a Europei, apariția unor tehnologii noi, precum armele hipersonice, a scos la iveală lacune evidente în arhitectura de securitate a Statelor Unite, făcând țara vulnerabilă la atacuri din partea unor puteri terțe, precum Rusia și China. Trump dorește să elimine aceste vulnerabilități strategice, dar consideră că acest lucru este posibil numai dacă SUA dețin controlul deplin asupra Groenlandei.

Optzeci la sută din Groenlanda se află la nord de Cercul Polar Arctic, la 700-740 de kilometri de Polul Nord, care servește ca cea mai directă și rapidă rută pentru un atac cu rachete asupra SUA din Eurasia, unde se află cei trei principali adversari ai SUA – Rusia, China și Coreea de Nord. Se crede că un atac asupra Polului Nord face parte din planurile de război ale Rusiei încă de la sfârșitul anilor 1940, deoarece oferă cea mai scurtă rută de zbor pentru bombardiere nucleare și rachete balistice intercontinentale (ICBM) către ținte cheie din SUA. Acesta este unul dintre motivele pentru care, încă din al Doilea Război Mondial, SUA operează o bază militară în Groenlanda, monitorizând orice ar putea zbura din Rusia.

Donald Trump a confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda în discursul său de la Davos. „Ne-a costat deja mulţi bani”

Însă sistemul de avertizare timpurie din nord, care este învechit, nu este adecvat pentru detectarea și avertizarea împotriva schimbărilor de poziție ale forțelor adversarilor în Arctica. Conceput pentru a alerta comandanții militari americani cu privire la atacurile nucleare iminente, este probabil să fie insuficient pentru detectarea armelor avansate, cum ar fi rachetele hipersonice, și a ogivelor care zboară la altitudini joase, cum ar fi vehiculele hipersonice de planare și dronele.

Orice rachetă care zboară peste Polul Nord reprezintă deja o amenințare mai mare decât în mod normal, datorită distanței mai scurte pe care trebuie să o parcurgă pentru a-și atinge ținta, lăsând mai puțin timp SUA să reacționeze. Desfășurarea de către Rusia a rachetelor hipersonice Oreșnik și Kinzhal, ambele utilizate în Ucraina, face ca nivelul amenințării să fie inacceptabil de ridicat.

Zburând la viteze hipersonice de până la Mach 11 (de 11 ori viteza sunetului), de multe ori mai rapide decât rachetele balistice obișnuite și rachetele de croazieră, există îngrijorări că Oreșnik este aproape imposibil de apărat. Detectarea rachetei, caracterizarea și urmărirea acesteia – toate condiții prealabile pentru doborârea ei – pot fi, de asemenea, dificile.

În plus, chiar dacă o astfel de rachetă ar fi interceptată, Groenlanda se află chiar în linia de tragere.

Între 5 și 8 minute timp de reacție

Într-un scenariu de atac cu rachete balistice intercontinentale, un președinte american are în mod normal între cinci și opt minute pentru a reacționa, timp în care primește informații, analizează opțiunile de răspuns și ia o decizie cu privire la modul de reacție. Într-un scenariu hipersonic, el ar putea avea la dispoziție un timp considerabil mai scurt, ceea ce ar putea explica sentimentul de urgență al lui Trump în ceea ce privește preluarea insulei.

Trump nu este primul președinte american care încearcă să încorporeze Groenlanda în strategia de apărare a SUA. Dar este primul care a făcut acest lucru în acest nou context. El are, de asemenea, o strategie concretă, pe care o pune în aplicare în mod metodic.

Forța spațială americană

În timpul primului său mandat, Trump a înființat o nouă ramură a armatei americane, forța spațială americană, pentru care a fost batjocorit de mulți. Forța spațială operează acum la baza Pituffik din Groenlanda. Trump a făcut acest lucru deoarece a înțeles că spațiul este următoarea frontieră a oricărui conflict armat viitor și că atât Rusia, cât și China se pregătesc pentru războiul spațial. Rusia și-a înființat trupele spațiale în 2001, cu aproape 19 ani înaintea SUA. Menținerea superiorității spațiale americane este esențială pentru protejarea securității naționale a SUA.

Putin se bucură de divergenţele dintre Trump şi Europa cu privire la Groenlanda. De ce, totuși, Rusia ar trebui să se îngrijoreze

Fiecare aspect al doctrinei de luptă a SUA se bazează pe spațiu – comandă și control, achiziționarea țintelor, comunicațiile între trupe, sincronizarea operațiunilor – astfel încât Rusia și China intenționează să perturbe sau să distrugă sateliții noștri în timp de război sau în perioada premergătoare unui conflict. Ambele țări și-au extins prezența militară în Arctica, Rusia având deja mai multe baze militare în Arctica decât SUA și NATO la un loc.

Pentru a descuraja Moscova și Beijingul să dezactiveze sau să perturbe „lanțul de distrugere” al luptătorilor noștri – care, dacă ar reuși, ar împiedica armele noastre să-și atingă țintele – Trump a dat undă verde forțelor spațiale să se angajeze în operațiuni ofensive antispațiale neautorizate anterior. Se crede că SUA își măresc semnificativ stocul de sisteme de arme spațiale defensive și ofensive. Unele dintre aceste active ar putea viza navele spațiale ale Moscovei și Beijingului.

Baza de la Pituffik

Multe operațiuni ale forțelor spațiale, menite să protejeze securitatea SUA și a Europei, sunt desfășurate din Groenlanda. La Pituffik, cea de-a 12-a escadrilă de avertizare spațială operează un „radar de avertizare timpurie modernizat” de mari dimensiuni. Acesta scanează continuu orizontul și cerul și monitorizează spațiul cosmic, urmărind sateliții și navele spațiale aflate pe orbita Pământului. Radarul asigură o acoperire 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pe tot parcursul anului, la distanțe de peste 4 000 de kilometri, furnizând date centrului de comandă al apărării aerospatiale nord-americane din Colorado Springs, pentru evaluarea amenințărilor și coordonarea răspunsului. De aceea, în iunie anul trecut, Trump a transferat responsabilitatea militară pentru Groenlanda de la comandamentul european al SUA (EUCOM) la comandamentul nordic al SUA (NORTHCOM), care este responsabil pentru protejarea Americii de Nord împotriva atacurilor cu rachete.

Un detașament al escadronului 23 de operațiuni spațiale, situat la câțiva kilometri sud de baza Pituffik, operează o stație de urmărire la distanță, ca parte a rețelei de control al sateliților. Mai multe antene de 14 și 12 metri intră în contact cu sateliții cu orbită polară de 10 până la 12 ori pe zi. Toate aceste operațiuni sunt extrem de sensibile, necesitând o unitate militară specială, escadronul 821 al forțelor de securitate, supranumit „lupii arctici”, pentru a asigura securitatea internă și apărarea perimetrului Pituffik. Cu toate acestea, aceste unități sunt probabil optimizate pentru apărarea terestră împotriva teroriștilor și forțelor speciale. Aceste active strategice ar putea fi expuse atacurilor cu rachete hipersonice.

Baza de la Pituffik
Foto: Profimedia

Trump pare să dorească să dețină controlul asupra Groenlandei, astfel încât să nu mai depindă de autoritățile daneze sau locale atunci când îmbunătățește securitatea activelor strategice ale SUA pe insulă și atenuează lacunele din sistemele de avertizare timpurie. Acest lucru va necesita probabil extinderea misiunii Pituffik și posibila extindere a prezenței militare americane în Groenlanda.

Unii susțin că acest lucru nu este necesar, deoarece Danemarca ar fi deja dispusă să permită SUA să-și mărească prezența militară pe insulă. Dar Trump pare să fi considerat că este inacceptabil să lase astfel de capacități critice la cheremul unei alte țări, chiar dacă aceasta este un aliat apropiat al NATO.

În plus, SUA nu vor putea discuta detaliile operațiunilor forței spațiale și informațiile privind activitățile spațiale ale anumitor țări, deoarece acestea sunt strict secrete.

Ce ar putea face Europa

„Cea mai bună măsură pe care Europa o poate lua acum ar fi să aibă încredere în instinctele geostrategice și geopolitice ale lui Trump și să încheie un acord. Având în vedere că PIB-ul Groenlandei este de numai 3,3 miliarde de dolari (2,4 miliarde de lire sterline) și că s-a discutat despre o sumă de 700 de miliarde de dolari (521 de miliarde de lire sterline) pentru orice achiziție, respingerea ofertei lui Trump ar putea fi nu doar o prostie din punct de vedere financiar. Având în vedere amenințarea Rusiei și Chinei în Arctica, ar putea fi sinucigașă”, își încheie argumentația Rebekah Koffler.

