Înfuriaţi de atacurile cu drone ucrainene şi iritaţi de ceea ce consideră a fi o promisiune eşuată a SUA de a intermedia sfârşitul războiului în condiţii favorabile, adepţii liniei dure din Rusia îl îndeamnă pe preşedintele Vladimir Putin să abandoneze diplomaţia şi să escaladeze conflictul, scrie vineri Reuters într-o analiză citată de Agerpres.

Apelurile pentru măsuri mai dure nu sunt noi. Vocile naţionaliste au insistat de mult timp pentru mobilizarea completă, distrugerea sediului guvernului din Kiev, asasinarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi atacuri asupra fabricilor de drone europene. Unii "şoimi" au cerut chiar şefului Kremlinului să ia în considerare utilizarea armelor nucleare tactice.

Dar atacurile în profunzime ale Ucrainei din această lună - care vizează Moscova, Sankt Petersburg şi Crimeea, precum şi ceea ce Rusia a numit două atacuri letale asupra unor autobuze de pasageri - au acutizat şi intensificat aceste cereri.

Analiştii spun că retorica din ce în ce mai stridentă reflectă o nelinişte în creştere faţă de amploarea şi impactul atacurilor cu drone ucrainene şi o dezbatere mai amplă despre modul în care Rusia, "cu vastul său teritoriu", se poate apăra în timp ce îşi urmăreşte în continuare obiectivele de război într-un conflict pe care l-a lansat în 2022.

"Ce altceva trebuie să se întâmple înainte să începem să luptăm cu adevărat? Războiul înseamnă victorie cu orice preţ. Ucrainenii sunt în război, aşa că luptă cu tot ce au", a declarat Konstantin Malofeev, un magnat naţionalist, după ce o rafinărie de petrol din Moscova a fost incendiată săptămâna trecută în urma unui atac ucrainean.

"De ce nu folosim arme nucleare, pe care strămoşii noştri le-au dezvoltat şi stocat cu toată puterea naţiunii tocmai în acest scop?", a întrebat el.

Apeluri la abandonarea discuţiilor de pace

Unii comentatori naţionalişti au îndemnat Moscova să adopte ceea ce ei consideră a fi tacticile militare şi diplomatice eficiente ale Iranului împotriva Statelor Unite. Blogul "Obsessed by War" (Obsedat de război - n.r.), cu peste 650.000 de urmăritori, a cerut ca oraşele ucrainene importante să devină nelocuibile prin bombardamente. Alţii spun că este timpul să fie abandonate discuţiile de pace mediate de SUA şi să se urmărească distrugerea totală a statului ucrainean.

"Începutul atacurilor aeriene sistematice asupra Moscovei de către junta (ucraineană) ar fi fost imposibil fără undă verde din partea Washingtonului. Şi de ce i-a dat (preşedintele american Donald) Trump lui Zelenski undă verde? Răspunsul este foarte simplu: Iranul l-a prins pe Trump de testicule şi el a fost forţat să semneze un acord umilitor", a declarat bloggerul naţionalist Iuri Barancik, care are aproape 90.000 de urmăritori. "Acum are nevoie să se ia rapid de cineva... Aşa că nu avem de ales - fie îl vom învinge pe Trump, fie ne va învinge el pe noi", a declarat Barancik pe Telegram.

Surse apropiate Kremlinului spun că Putin poate tolera o astfel de retorică. El se află în fruntea unui sistem politic strict controlat pe care l-a construit de-a lungul a 26 de ani, iar bloggerii naţionalişti trebuie să se conformeze anumitor reguli.

Analiştii spun, însă, că astfel de declaraţii pot complica în continuare procesul decizional prin inflamarea sentimentului public şi creşterea aşteptărilor unei campanii militare mai ample, chiar dacă Moscova încă doreşte să menţină uşa deschisă pentru o potenţială soluţie diplomatică.

Kremlinul rezistă presiunilor adepţilor liniei dure

Până în prezent, Kremlinul a rezistat apelurilor "şoimilor" de a abandona negocierile, chiar dacă trei înalţi oficiali guvernamentali au declarat săptămâna aceasta că discuţiile cu SUA nu au dus nicăieri şi au acuzat Washingtonul că nu respectă propunerile de pace pe care le-a făcut la summitul dintre Putin şi Trump de anul trecut din Alaska.

Putin a evitat, de asemenea, să susţină cele mai extreme propuneri ale naţionaliştilor, deşi Ministerul Apărării a publicat în aprilie adresele fabricilor din mai multe ţări europene despre care presupune că produc drone pentru Ucraina, ceea ce părea a fi un avertisment că acestea ar putea fi ţinte.

Ministerul de Externe rus a marcat, de asemenea, o escaladare luna trecută, când a declarat că Moscova intenţionează să lanseze "atacuri sistematice" asupra unor ţinte militare din Kiev. Au urmat bombardamente mai puternice, inclusiv unul în care o mănăstire veche de 1.000 de ani din Kiev a fost avariată.

Deocamdată, Putin pare încrezător în strategia actuală. El le-a spus marţi absolvenţilor academiei militare că Rusia este aproape de a cuceri oraşul Kostiantinivka din estul Ucrainei, ca parte a eforturilor sale de a controla regiunea Donbas.

El a mai declarat că forţele politice din Europa care erau ostile Rusiei par să fie eclipsate de rivali pe care îi consideră mai rezonabili.

"Cei care vor să "restaureze relaţiile normale cu noi, să oprească această încercare nesfârşită de înfrângere strategică a Rusiei. Totul se va rezolva până la urmă", a declarat Putin.

Editor : M.B.