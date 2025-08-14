Live TV

Anchetă de amploare în Argentina. 87 de pacienţi au murit în spitale, după ce au fost trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii

Protest al familiilor pacienților decedați din cauza fentanilului contaminat.
Protest al familiilor pacienților decedați din cauza fentanilului contaminat.

Justiţia argentiniană a deschis o anchetă cu privire la moartea a 87 de pacienţi în mai multe spitale, după ce au fost tratați cu medical contaminat cu o bacterie. Cinci loturi contaminate au fost distribuite în spitale şi centre de sănătate din ţară.

O plângere a fost depusă de către Administraţia Naţională argenitiniană a Medicamentelor, Alimentelor şi Tehnologiei Medicale (ANMAT), după ce un spital a descoprit două tipuri de bacterii - Klebsiella pneumoniae şi Ralstonia pickettii - în fentanilul medical, un opioid administrat pacienţilor.

Decesele au fost înregistrate în spitale din provinciile Buenos Aires, Santa Fe (centru), Formosa (nord-est) şi Cordoba (centru), a declarat ziarului La Nacion judecătorul Ernesto Kreplak.

Cel puţin 24 de persoane sunt vizate în anchetă, relatează publicația La Nacion, citată de News.ro.

Între cei vizaţi se află proprietarul întreprinderilor HLB Pharma şi Laboratorios Ramallo, Ariel Furfaro García, producătoarele şi vânzătoarele fentanilului contaminat, potrivit ziarului.

Cinci loturi contaminate au fost distribuite în opt spitale şi centre de sănătate în ţară.

În urmă cu două săptămâni, familii ale unora dintre pacienţii decedaţi au manifestat în faţa Spitalului Italian din La Plata, la 60 de kilometri sud de Buenos Aires, cerând să se facă „dreptate victimelor fentanilului”.

„Fentanilul l-a ucis în câteva zile”, a declarat pentru AFP fratele lui Leonel Ayala, mort la vârsta de 22 de ani.

Potrivit unor experţi citaţi de La Nacion, numărul morţilor din cauza acestei contaminări bacteriene ar putea creşte pe măsură ce se studiază dosarele medicale ale pacienţilor decedaţi.

