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Anchetă după moartea fostului comandant sârb bosniac Ratko Mladic într-un spital din Haga

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Ratko Mladic
Imagine realizată în Sarajevo, în 1993, în care apare comandatul forțelor sârbe din Bosnia, generalul Ratko Mladic. Sursa foto: Profimedia Images
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Mecanismul Internaţional Rezidual pentru Tribunalele Penale Internaţionale a confirmat joi moartea fostului comandant sârb bosniac Ratko Mladic, mai devreme în cursul zilei, într-un spital din Haga, şi a anunţat deschiderea unei anchete pentru a clarifica circumstanţele morţii sale.

„Ratko Mladic a murit astăzi în timp ce era spitalizat la Haga”, a precizat Mecanismul Internaţional care exercită atribuţiile reziduale ale tribunalelor penale, adăugând că judecătoarea Graciela Gatti Santana a ordonat „o anchetă aprofundată privind circumstanţele decesului său”, scrie Agerpres, preluând EFE și AFP.

Medicul responsabil de Unitatea de Detenţie a Naţiunilor Unite (UNDU) a fost informat imediat cu privire la deces, iar autorităţile olandeze au iniţiat procedurile şi anchetele prevăzute de legislaţia din Ţările de Jos.

Mladic, în vârstă de 84 de ani, a cărui stare de sănătate se deteriorase grav în ultimele luni, ispăşea o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă pentru genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război comise în timpul războiului din Bosnia (1992-1995).

Fostul comandant sârb bosniac a fost arestat la 26 mai 2011, după ce a fost fugar timp de aproape 16 ani, şi a fost transferat la scurt timp la Haga pentru a fi judecat de Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII).

O cameră de primă instanţă a TPII l-a găsit vinovat la 22 noiembrie 2017 şi l-a condamnat la închisoare pe viaţă, o pedeapsă menţinută în apel de către Mecanismul Internaţional Rezidual pentru Tribunalele Penale Internaţionale la 8 iunie 2021.

Printre infracţiunile pentru care a fost condamnat se află şi genocidul de la Srebrenica, în cadrul căruia peste 8.000 de bărbaţi şi băieţi musulmani bosniaci au fost ucişi în iulie 1995, după ce forţele sârbe bosniace au ocupat enclava, care fusese declarată zonă de securitate a ONU.

Mecanismul Internaţional Rezidual a fost înfiinţat de Consiliul de Securitate al ONU în 2010 pentru a prelua funcţiile tribunalelor penale internaţionale pentru fosta Iugoslavie şi Rwanda, în urma închiderii acestora.

Editor : B.P.

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