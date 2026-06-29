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Anchetă epidemiologică în Argentina: Nouă variantă de hantavirus identificată la rozătoare, fără legătură cu focarul de pe MV Hondius

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Italy: Illustration Hantavirus
Foto: Profimedia
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O variantă de hantavirus a fost identificată la şoareci capturaţi în Ţara de Foc, varianta fiind diferită de cea depistată pe vasul de croazieră MV Hondius, care a cauzat trei decese, a anunţat luni Ministerul Sănătăţii din Argentina.

Analizele realizate de Institutul de Virologie Malbran au confirmat că „varianta virală găsită la rozătoare din Ţara de Foc este diferită de cea observată la persoanele infectate în timpul epidemiei studiate, a transmis acest institut argentinian într-un comunicat de presă, informează AFP preluată de Agerpres.

„Ancheta a permis eliminarea ipotezei conform căreia rozătoarele analizate s-au aflat la originea infectării asociate cu acel eveniment”, precizează comunicatul.

Ţara de Foc, un arhipelag separat de continent prin Strâmtoarea Magellan, nu mai înregistrase cazuri de hantavirus după ce declararea acestora a devenit obligatorie prin lege în 1996.

Pe 1 aprilie, nava de croazieră MV Hondius, aflată sub pavilion olandez, a părăsit portul Ushuaia, situat în extremitatea sudică a Ţării de Foc, având ca destinaţie insula Capului Verde.

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Câteva zile după aceea, un pasager a decedat pe mare din cauza infectării cu hantavirus.

Mai târziu, soţia lui şi un al treilea pasager au murit, de asemenea, ceea ce a dus la o urgenţă sanitară şi la plasarea în carantină a navei şi interdicţia de andocare în mai multe ţări.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 15 persoane au fost infectate.

Studiile ulterioare au arătat că acele cazuri de hantavirus corespundeau tulpinii Anzi, endemică în sudul statelor Chile şi Argentina, fiind totodată singura tulpină virală cunoscută pentru faptul că este transmisibilă de la om la om.

Hantavirus este un virus rar, pentru care nu există vaccin, transmis de către şobolanul pitic de orez cu coadă lungă (Oligoryzomys longicaudatus).

În mai, o misiune trimisă de Institutul Malbran în Ţara de Foc a capturat 144 de rozătoare pentru a fi analizate, însă niciunul dintre acele animale nu era un exemplar de şobolan pitic de orez cu coadă lungă.

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„Rezultatele obţinute au arătat că cinci exemplare aparţineau genului Abrothrix, care prezintă anticorpi specifici împotriva hantavirusului”, a raportat Ministerul Sănătăţii din Argentina.

Locul în care s-a produs prima infectare rămâne incert. Primul caz ar fi fost cel al unui turist olandez care, în lunile care au precedat călătoria sa cu nava MV Hondius, s-a deplasat în mai multe provincii din Argentina, precum şi în câteva provincii din Chile şi Uruguay.

„Studiile genetice au determinat că virusul descoperit (...) este înrudit cu tulpina Anzi”, a precizat Institutul Malbran, după ce a analizat rozătoarele capturate în Ushuaia între 18 şi 22 mai.

Este vorba despre o variantă virală până acum necunoscută.

„Totuşi, ea diferă de cea observată la oamenii afectaţi de focarul aflat în curs de investigare”, a subliniat institutul argentinian.

Editor : Ana Petrescu

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