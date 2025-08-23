Live TV

Anchetă în Africa de Sud după ce tinere din această țară au fost recrutate în fabrici rusești unde se produc drone Shaded

Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Linie de producție într-o fabrică de drone kamikaze de tip Shahed, în Rusia. Foto: Profimedia Images

Mai multe companii rusești își intensifică eforturile de recrutare de tinere din Africa pentru a acoperi deficitul de forță de muncă, ceea ce a stârnit îngrijorări legate de o posibilă utilizare a acestora în scopuri militare, inclusiv în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit unei investigații publicate de Bloomberg, activități de recrutare au fost identificate în Africa de Sud, stat membru BRICS. Una dintre principalele entități implicate este Zona Economică Specială Alabuga din Tatarstan, cunoscută pentru producția de drone militare. Guvernul sud-african a lansat o anchetă pentru a determina scopurile reale ale acestor programe.

Despre aceste recrutări a relatat, în iulie, și Kyiv Independent. Site-ul ucrainean scria atunci că Rusia recurge la mii de fete africane, unele minore, ademenite cu promisiuni false, pentru a le folosi ca muncitoare necalificate în fabricarea dronelor Shahed 136.

Informația a fost făcută publică de Robert Zubrin, inginer aerospațial american, într-un articol de opinie publicat de Kyiv Independent. Potrivit acestuia, recrutarea se face sub aparența unor programe educaționale, dar în realitate implică muncă forțată în condiții toxice.

„Rusia a ‘rezolvat’ lipsa de forță de muncă necesară pentru creșterea producției de drone UAV prin atragerea a mii de fete de culoare tinere și folosirea lor ca muncă sclavă”, susținea Zubrin.

Bloomberg notează că inițiativa implică organizații care utilizează marca BRICS. Filiala locală a Alianței Femeilor de Afaceri BRICS a semnat un acord în luna mai pentru a furniza Alabuga și constructorului Etalonstroi Ural un total de 5.600 de lucrători în anul viitor.

Acest lucru a avut loc după ce Comisia Studenților BRICS din Africa de Sud a publicat în ianuarie anunțuri pentru locuri de muncă în construcții și ospitalitate la Alabuga, disponibile pentru femei cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, iar influenceri de pe Instagram și TikTok din Africa de Sud au început să le promoveze.

„Rusia se confruntă cu o cerere de forță de muncă”, a declarat pentru Bloomberg Lebogang Zulu, care prezidează alianța femeilor și a semnat acordul în timpul unei vizite în Rusia la începutul acestui an. „Africa de Sud se confruntă cu o criză a șomajului.”

Zona Alabuga, de exemplu, a fost acuzată în trei rapoarte de cercetare ale unor organizații, printre care Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, că ar fi păcălit femei africane să lucreze la fabrica de asamblare a dronelor kamikaze Shahed 136. Potrivit institutului, femeile sunt considerate mai fiabile decât bărbații pentru acest tip specific de muncă.

Oficialii din Pretoria ar putea convoca reprezentanții diplomatici ai Rusiei pentru a răspunde la întrebări, a declarat persoana familiarizată cu situația. Aceasta a cerut să nu fie identificată, deoarece nu a fost făcută nicio declarație publică.

Complexul Alabuga construiește locuințe pentru 41.000 de lucrători, semn că intenționează să-și extindă considerabil capacitățile de producție militară.

Anterior, Alabuga a recrutat și din unele dintre cele mai sărace țări africane, precum Burkina Faso și Etiopia. Dacă în 2023 doar 22 de persoane au participat la program, pentru 2025 obiectivul este de peste 8.000.

Recrutarea se extinde și în alte țări din regiune. În Botswana, reprezentanții Alabuga au negat implicarea în industria dronelor, prezentând proiectul ca sprijin pentru emanciparea femeilor. În Lesotho, chiar și politicieni locali s-au implicat în recrutare, promițând tinerilor formare profesională și locuri de muncă în Rusia.

 

 

Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
