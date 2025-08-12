Anchetă în Italia după moartea copilului român de 4 ani, găsit în șoc termic în mașina părinților aflați în vacanță. Detaliile cazului

Procuratura din Roma a deschis o anchetă după ce copilul de patru ani al unor turişti români aflaţi în vacanţă în Sardinia a murit într-un spital din Roma, la câteva zile de la momentul în care a fost găsit în şoc termic, în maşina părinţilor săi, parcată în plin soare. Potrivit primelor date, carabinierii din Alghero au stabilit că micuţul a ieşit din locuinţă în timp ce părinţii săi se odihneau, fiind găsit ulterior chiar de aceştia în autoturismul familiei, în stare de inconştienţă. Dus iniţial la spitalul Santissima Annunziata din Sassari, copilul a fost transferat ulterior la spitalul Gemelli din capitala Italiei.

Presa italiană, citată de News.ro, a relatat că, potrivit carabinierilor din cadrul Companiei Alghero, în 6 august, copilul în vârstă de patru ani al unor turişti români aflaţi în vacanţă la Olmedo, în nord-vestul Sardiniei, a ieşit din locuinţă în timp ce părinţii săi se odihneau la amiază. Când aceştia şi-au dat seama că micuţul lipseşte, au început să-l caute, găsindu-l în maşina lor, parcată în faţa casei, sub un soare arzător. Cea care l-a descoperit a fost chiar mama sa, care a chemat imediat ambulanţa. La faţa locului au sosit o ambulanţă 118 şi carabinierii de la secţia locală, sub comanda Companiei din Alghero.

Aflat în stare de inconştienţă, copilul, care suferise un şoc termic în condiţiile în care temperatura din interiorul autovehiculului depăşea 50 de grade, potrivit relatărilor de la faţa locului, a fost transportat în primă fază direct la Terapia Intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari. Întrucât starea copilului era critică, medicii suspectând leziuni cerebrale ireversibile, micuţul a fost transferat la spitalul Gemelli, din Roma.

Anchetă deschisă de procurorii din Roma

Deşi duminică starea copilului părea să se fi stabilizat, situaţia s-a agravat în cursul zilei de luni, iar micuţul nu a supravieţuit, în podida eforturilor specialiştilor de la secţia de Reanimare pediatrică a spitalului universitar din Roma.

În aceste condiţii, Procuratura din Roma a deschis un dosar în acest caz, pentru a clarifica modul în care s-au petrecut faptele şi pentru a stabili eventualele responsabilităţi.

Anchetatorii reconstituie cronologia dispariţiei şi a găsirii copilului, precum şi condiţiile de siguranţă ale locuinţei.

Potrivit presei italiene, în prezent nu există măsuri restrictive, dar ancheta continuă pentru a evalua toate aspectele cazului.

Presa mai relatează că micuţul în vârstă de patru ani era, împreună cu părinţii şi fraţii săi, oaspetele unor prieteni într-o casă din zona rurală a localităţii Olmedo, din provincia Sassari, unde îşi petreceau vacanţa. Conform medicilor, pentru a suferi un şoc termic care i-a provocat, în cele din urmă, decesul, copilul trebuie să fi rămas mult timp închis în maşina expusă la temperaturi ridicate, dar ar fi putut să se simtă rău şi înainte.

Alerte de căldură extremă

Italia şi mai multe ţări europene se confruntă cu noi valuri de căldură extremă, care a determninat institutele meteorologice să emită noi coduri roşii de caniculă. Temperaturile extreme au provocat incendii puternice. Potrivit AFP, Peninsula Iberică şi ţările din Balcani se luptă cu mai multe incendii care au devastat deja o parte din situl turistic spaniol Las Médulas, inclus de UNESCO în patrimoniul mondial.

Ministerul italian al Sănătăţii a emis luni o alertă roşie pentru şapte oraşe mari, printre care Bologna şi Florenţa, în condiţiile în care temperaturile ar urma să crească şi mai mult în următoarele zile. Unsprezece oraşe sunt în alertă roşie marţi şi 16 miercuri.

Aproximativ 190 de pompieri şi armata continuă să lupte împotriva unui incendiu care face ravagii începând de sâmbătă în parcul din jurul Vezuviului, al cărui acces este interzis turiştilor.

Editor : C.S.