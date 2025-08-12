Live TV

Anchetă în Italia după moartea copilului român de 4 ani, găsit în șoc termic în mașina părinților aflați în vacanță. Detaliile cazului

Data publicării:
mașină în soare
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Din articol
Anchetă deschisă de procurorii din Roma Alerte de căldură extremă

Procuratura din Roma a deschis o anchetă după ce copilul de patru ani al unor turişti români aflaţi în vacanţă în Sardinia a murit într-un spital din Roma, la câteva zile de la momentul în care a fost găsit în şoc termic, în maşina părinţilor săi, parcată în plin soare. Potrivit primelor date, carabinierii din Alghero au stabilit că micuţul a ieşit din locuinţă în timp ce părinţii săi se odihneau, fiind găsit ulterior chiar de aceştia în autoturismul familiei, în stare de inconştienţă. Dus iniţial la spitalul Santissima Annunziata din Sassari, copilul a fost transferat ulterior la spitalul Gemelli din capitala Italiei.

Presa italiană, citată de News.ro, a relatat că, potrivit carabinierilor din cadrul Companiei Alghero, în 6 august, copilul în vârstă de patru ani al unor turişti români aflaţi în vacanţă la Olmedo, în nord-vestul Sardiniei, a ieşit din locuinţă în timp ce părinţii săi se odihneau la amiază. Când aceştia şi-au dat seama că micuţul lipseşte, au început să-l caute, găsindu-l în maşina lor, parcată în faţa casei, sub un soare arzător. Cea care l-a descoperit a fost chiar mama sa, care a chemat imediat ambulanţa. La faţa locului au sosit o ambulanţă 118 şi carabinierii de la secţia locală, sub comanda Companiei din Alghero.

Aflat în stare de inconştienţă, copilul, care suferise un şoc termic în condiţiile în care temperatura din interiorul autovehiculului depăşea 50 de grade, potrivit relatărilor de la faţa locului, a fost transportat în primă fază direct la Terapia Intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari. Întrucât starea copilului era critică, medicii suspectând leziuni cerebrale ireversibile, micuţul a fost transferat la spitalul Gemelli, din Roma.

Anchetă deschisă de procurorii din Roma

Deşi duminică starea copilului părea să se fi stabilizat, situaţia s-a agravat în cursul zilei de luni, iar micuţul nu a supravieţuit, în podida eforturilor specialiştilor de la secţia de Reanimare pediatrică a spitalului universitar din Roma.

În aceste condiţii, Procuratura din Roma a deschis un dosar în acest caz, pentru a clarifica modul în care s-au petrecut faptele şi pentru a stabili eventualele responsabilităţi. 

Anchetatorii reconstituie cronologia dispariţiei şi a găsirii copilului, precum şi condiţiile de siguranţă ale locuinţei. 

Potrivit presei italiene, în prezent nu există măsuri restrictive, dar ancheta continuă pentru a evalua toate aspectele cazului.

Presa mai relatează că micuţul în vârstă de patru ani era, împreună cu părinţii şi fraţii săi, oaspetele unor prieteni într-o casă din zona rurală a localităţii Olmedo, din provincia Sassari, unde îşi petreceau vacanţa. Conform medicilor, pentru a suferi un şoc termic care i-a provocat, în cele din urmă, decesul, copilul trebuie să fi rămas mult timp închis în maşina expusă la temperaturi ridicate, dar ar fi putut să se simtă rău şi înainte.

Alerte de căldură extremă

Italia şi mai multe ţări europene se confruntă cu noi valuri de căldură extremă, care a determninat institutele meteorologice să emită noi coduri roşii de caniculă. Temperaturile extreme au provocat incendii puternice. Potrivit AFP, Peninsula Iberică şi ţările din Balcani se luptă cu mai multe incendii care au devastat deja o parte din situl turistic spaniol Las Médulas, inclus de UNESCO în patrimoniul mondial. 

 Ministerul italian al Sănătăţii a emis luni o alertă roşie pentru şapte oraşe mari, printre care Bologna şi Florenţa, în condiţiile în care temperaturile ar urma să crească şi mai mult în următoarele zile. Unsprezece oraşe sunt în alertă roşie marţi şi 16 miercuri.

Aproximativ 190 de pompieri şi armata continuă să lupte împotriva unui incendiu care face ravagii începând de sâmbătă în parcul din jurul Vezuviului, al cărui acces este interzis turiştilor.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Digi Sport
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca: patru pacienți izolați...
emblema romsilva
Blocaj în reforma Romsilva. Ministerul Justiției: Proiectul venit de...
Euro
Când ar putea adera România la Zona Euro. Explicațiile guvernatorului...
Russia: Report presented by Higher School of Economics
Condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. „Îi oferă lui Trump o...
Ultimele știri
Propunerea lui Sebastian Burduja pentru alegerea primarului general: Din păcate, aproape în fiecare zi se mai anunţă un nou pretendent
De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Explicațiile lui Viktor Orban
Noi acuzații împotriva unui fost pușcaș marin american, închis în Rusia din 2022
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Șofer țigară
Țara în care faci închisoare dacă lași gunoiul din mașină pe stradă. Cât de mare e amenda pentru un muc de țigară aruncat pe geam
emma-raducanu-profimedia-0654752597
Reacția Emmei Răducanu la turneul de la Cincinnati. Ce a făcut jucătoarea de tenis după ce un copil a început să plângă în tribune
un bucatar scoate pizza din cuptor si o pune pe farfurie
Scandal în Italia: un restaurant cere bani în plus ca să nu pună un ingredient în pizza. „E de-a dreptul trist şi ruşinos”
masina in soare
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Atreju 2023, Fratelli D'Italia Festival, Rome, Italy - 16 Dec 2023
Acuzații fără precedent din partea unui ministru din Europa față de guvernul Netanyahu: „Și-a pierdut raţiunea”
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Lidia Buble, dezamăgită de experiența avută într-un salon de masaj din străinătate: "Am dat și o căruță de...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Bruce Willis nu se lasă intimidat de înălțimea soției sale. Emma Heming a dat tot din casă: „Nu e genul ăla...
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Pensionarii tocmai au pierdut 213 lei la pensie. Va urma o nouă „tăiere” de 191 lei. Care e motivul?
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Cristiano Ronaldo se căsătorește cu Georgina Rodriguez. Fotbalistul i-a oferit inelul de logodnă