Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în fraudarea sistemului de împrumuturi universitare

Autoritățile britanice sunt vizate de apeluri la investigarea sistemului de împrumuturi universitare, după ce un deputat a susținut că unii studenți străini, „în special din România”, ar putea fi implicați într-o posibilă fraudă de miliarde de lire. Potrivit datelor oficiale, peste 370.000 de beneficiari ai creditelor pentru studii nu au situația financiară verificată, iar datoriile acestora se apropie de 13 miliarde de lire sterline, alimentând temerile că nota de plată ar putea ajunge, în final, la contribuabili, potrivit Daily Mail.

Datorii de aproape 13 miliarde de lire sterline

Student Loans Company (SLC) a recunoscut că nu deține informații despre situația profesională sau financiară a peste 370.000 dintre beneficiarii săi, care au datorii de aproape 13 miliarde de lire sterline.

Mulți dintre aceștia sunt studenți din Uniunea Europeană care s-au întors în țările de origine sau cetățeni britanici care s-au mutat în străinătate. Alții ar putea să nu lucreze, să primească ajutoare sociale sau să nu câștige suficient pentru a rambursa împrumuturile.

Experții avertizează că această „pierdere” a absolvenților din sistemul de rambursare a creditelor ar putea lăsa contribuabilii să suporte costurile.

„Aceste cifre foarte mari arată un potențial uriaș de scurgere din sistemul de împrumuturi pentru studenți. Am văzut în ultimele săptămâni cât de furioși sunt absolvenții că trebuie să plătească sume atât de mari pentru propria educație, însă cineva va trebui, în cele din urmă, să achite nota de plată pentru cei care dispar complet din sistem”, a declarat Nick Hillman, directorul Higher Education Policy Institute (HEPI).

Hillman a adăugat că factorii de decizie ar trebui „să se uite la modelul Noii Zeelande”, unde sunt impuse „penalități severe pentru plățile întârziate” în cazul celor care nu își rambursează datoriile.

„Străini, în special din România, iau împrumuturi cu intenția de a nu le rambursa”

Deputatul independent Rupert Lowe, care a obținut datele printr-un răspuns scris în Parlament, a susținut că este necesară o anchetă pentru a stabili dacă sistemul de împrumuturi universitare este „fraudat” de studenți străini care nu intenționează să returneze banii.

„Vreau să știu exact câți dintre acești studenți pierduți sunt cetățeni străini. Cred că este în desfășurare o fraudă la scară industrială, în care străini, în special din România, iau împrumuturi cu intenția de a nu le rambursa niciodată. Îndemn Guvernul să lanseze o investigație completă și apoi să limiteze eligibilitatea pentru împrumuturi studențești doar la cetățenii britanici. Miliarde și miliarde pierdute. Cine este responsabil? Cine a fost concediat? Unde este ancheta? Aceasta este, în cel mai bun caz, o incompetență gravă, iar în cel mai rău caz, o fraudă industrială. Trebuie să existe consecințe severe”, a spus Lowe.

Richard Fuller, purtător de cuvânt pe educație al Partidului Conservator, a declarat pentru The Telegraph că se teme că nota de plată pentru contribuabili ar putea fi „colosală”.

„Fiecare liră din banii contribuabililor și fiecare împrumut suplimentar acordat în numele lor ar trebui gestionate cu aceeași seriozitate și grijă cu care cetățenii își administrează propriile finanțe familiale”, a adăugat el.

La finalul lunii decembrie a anului trecut, valoarea totală a tuturor împrumuturilor restante care trebuie rambursate era de 226 de miliarde de lire sterline.

Astfel, cele 12,8 miliarde de lire reprezentând împrumuturi pentru care veniturile absolvenților nu au putut fi verificate constituiau puțin sub 5,7% din total.

Peste 300.000 de absolvenți ale căror venituri nu au putut fi verificate

Cei 376.410 absolvenți ale căror venituri nu au putut fi verificate reprezintă aproximativ unul din 15, respectiv 6,64% din cei 5,7 milioane de studenți sau absolvenți cu împrumuturi restante.

SLC a negat că toți beneficiarii neverificați ar fi „dispăruți”, susținând că unii dintre ei nu sunt obligați să ramburseze împrumuturile. A admis însă că aceștia s-ar putea afla în străinătate.

Organizația a precizat că beneficiarii trebuie să informeze SLC dacă se află în afara țării pentru o perioadă mai mare de trei luni, ceea ce înseamnă că unii absolvenți ar putea fi încă în acest interval.

La începutul acestei săptămâni, a apărut informația potrivit căreia premierul Keir Starmer „ar putea oferi studenților din UE taxe universitare reduse”.

Prim-ministrul a fost avertizat că universitățile britanice ar putea pierde 580 de milioane de lire dacă ar permite reduceri pentru tinerii sub 30 de ani din UE care studiază în Marea Britanie.

De la Brexit, studenții din UE plătesc taxe internaționale mai mari, cuprinse între 11.400 și 32.000 de lire pe an, comparativ cu taxa internă mai mică pentru studenții britanici, de 9.535 de lire pe an.

Uniunea Europeană face presiuni asupra Guvernului britanic pentru a reduce taxele universitare pentru studenții din UE, ca parte a unui posibil acord privind mobilitatea tinerilor.

Keir Starmer a acceptat schema „youth experience” ca parte a acordului său de „resetare” a relațiilor post-Brexit, care ar permite tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani din UE să trăiască, să lucreze și să studieze în Regatul Unit.

Negocierile privind acordul reciproc, care ar permite și tinerilor britanici să trăiască, să lucreze și să studieze în UE, s-au blocat din cauza taxelor de școlarizare.

Partidul Laburist este precaut în privința acordării unor reduceri pentru studenții din UE, în timp ce absolvenții britanici continuă să se confrunte cu o povară uriașă a datoriilor din împrumuturile studențești.

Un sondaj recent realizat de YouGov arată că peste patru din zece britanici (44%) cred că Guvernul ar trebui să șteargă o parte sau toate datoriile studențești.

Același sondaj indică faptul că trei sferturi dintre respondenți (76%) consideră că dobânzile de 6% aplicate unor împrumuturi studențești sunt prea mari.

Două treimi dintre cei chestionați (68%) consideră că taxele universitare de 9.000 de lire pe an pentru studenții britanici din Anglia sunt prea ridicate.

Editor : Ș.A.