Anchetă penală pe numele lui E. Jean Carroll, cea care l-a acuzat pe Trump de agresiune sexuală

O anchetă penală care o vizează pe E. Jean Carroll, fostă jurnalistă a revistei Elle care l-a acuzat pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, de agresiune sexuală, a fost deschisă de procurorii Departamentului american de Justiţie (DoJ), au relatat  CNN şi New York Times, notează AFP, preluată de Agerpres.

Această nouă ofensivă a administraţiei Donald Trump împotriva uneia dintre acuzatoarele sale urmăreşte să determine dacă scriitoarea în vârstă de 82 de ani a minţit sub jurământ în timpul depoziţiilor legate de cele două procese civile pe care le-a intentat împotriva preşedintelui, relatează cele două surse, citând surse apropiate dosarului.

Prima se referă la presupuse fapte de viol din 1996, comise într-o cabină de probă a unui mare magazin din New York, pentru care preşedintele a fost găsit vinovat la civil.

A doua vizează o acţiune în defăimare intentată după ce Donald Trump a negat agresiunea sexuală în 2019, proces câştigat de E. Jean Carroll. Donald Trump a făcut sau intenţionează să facă apel în ambele dosare, afirmă presa americană.

Potrivit CNN, procurorii se bazează pe o declaraţie sub jurământ făcută în 2022 de E. Jean Carroll, în care aceasta afirma că nu a primit nicio finanţare externă pentru procedurile sale judiciare. Ulterior a reieşit că miliardarul Reid Hoffman a preluat o parte din costurile legale şi cheltuieli, conform aceleiaşi surse.

Această nouă anchetă constituie încă un exemplu al atacurilor judiciare conduse de Departamentul de Justiţie al lui Donald Trump care doreşte să folosească tribunalele pentru a-şi ţinti inamicii personali, scrie AFP.

Procurorul general Pam Bondi a fost demisă la începutul lunii aprilie, în special după o serie de eşecuri lamentabile în a finaliza urmăriri penale ghidate de Donald Trump împotriva unora dintre adversarii săi, vizându-i în special pe James Comey, fostul director al FBI (poliţia federală), şi pe procurorul general al statului New York, Letitia James.

Preşedintele republican l-a numit pentru a asigura interimatul în această funcţie strategică pe Todd Blanche, până atunci numărul doi din DoJ. Ulterior, DoJ a accelerat această campanie de represalii.

Fost avocat personal al lui Donald Trump în dosarul E. Jean Carroll şi în altele, Todd Blanche s-a recuzat din acest caz, raportează New York Times şi CNN. 

