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Anchetatorii au reținut un al doilea suspect în cazul atacului asupra conductelor Nord Stream

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explozie nord stream
Explozia surprinsă la conductele Nord Stream 1 și 2, din septembrie 2022. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce s-a întâmplat cu conductele Nord Stream?

Un alt suspect a fost arestat în legătură cu atacurile asupra conductelor Nord Stream din septembrie 2022, au anunțat miercuri procurorii germani, citați de Deutsche Welle.

Poliția croată, acționând în baza unui mandat european de arestare, a reținut un cetățean ucrainean în orașul Pula. Bărbatul este suspectat de provocarea exploziilor și de distrugerea clădirilor, au precizat procurorii.

„Parchetul Federal a dispus arestarea ucraineanului Vladimir Z. în Pula (Croația) de către forțele de poliție locale”, au precizat procurorii.

Aceștia au afirmat că bărbatul, un scafandru cu pregătire profesională, „este puternic suspectat de a fi provocat exploziile în colaborare cu alții”.

Un alt suspect, tot cetățean ucrainean, a fost arestat în Italia anul trecut.

Ce s-a întâmplat cu conductele Nord Stream?

Conductele Nord Stream 1 și 2 au fost construite pentru a furniza gaz rusesc către Germania și alte țări din Europa.

Nord Stream 2 nu fusese încă pusă în funcțiune când, în septembrie 2022, ambele conducte au fost avariate de explozii care le-au scos din funcțiune.

Germania a declarat că consideră că sabotajul a fost ordonat de entități de stat ucrainene nespecificate, dar Kievul a negat până în prezent orice implicare.

Bărbatul arestat ar fi unul dintre scafandrii care ar fi plantat dispozitivele explozive pe conducte.

Cetățeanul ucrainean Vladimir Z. a fost arestat de către forțele de poliție locale sub coordonarea Direcției Generale de Poliție din Zagreb, în ​​executarea unui mandat european de arestare emis de judecătorul de instrucție de pe lângă Curtea Federală de Justiție la 3 iunie 2024.

Persoana menționată mai sus este puternic suspectată de provocarea în comun a exploziilor (secțiunea 308 alin. 1 din Codul penal german [StGB]), sabotaj anticonstituțional (secțiunea 88 alin. 1 nr. 3 StGB) și distrugerea clădirilor și structurilor (secțiunea 305 alin. 1 StGB).

În esență, mandatul de arestare conține următoarele acuzații: „Vladimir Z. este un scafandru profesionist. El a făcut parte dintr-un grup de indivizi - care îl însoțeau pe Serhii K., acuzat separat - care au plasat explozibili pe conductele de gaze „Nord Stream 1” și „Nord Stream 2” din apropierea insulei Bornholm în septembrie 2022. Suspectul a participat la scufundările necesare. În acest scop, el și complicele sale au plecat din Rostock la bordul unui iaht cu pânze. Intermediarii închiriaseră anterior iahtul de la o companie germană cu acte de identitate falsificate. Explozibilii au detonat pe 26 septembrie 2022, provocând daune substanțiale ambelor conducte”.

Suspectul va fi adus în fața judecătorului de instrucție de pe lângă Curtea Federală de Justiție la extrădarea sa din Croația.

Parchetul Federal a depus un rechizitoriu împotriva lui Serhii K. la Curtea Regională Superioară Hanseatică din Hamburg la 30 iunie 2026.

Editor : M.C

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