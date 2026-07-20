Andrew şi Tristan Tate urmează să compară în faţa instanţei, în Statele Unite

Andrew Tate şi fratele său Tristan ar urma să compară luni în faţa unei instanţe americane, în timp ce poliţia britanică solicită extrădarea lor în cadrul unei anchete privind presupuse infracţiuni sexuale, relatează dpa, preluată de Agerpres.



Serviciul Procuraturii Coroanei Britanice (CPS) a confirmat - duminică - că va formula noi acuzaţii împotriva celor doi fraţi, care au fost arestaţi de agenţii US Marshals - o agenţie federală de aplicare a legii responsabilă cu urmărirea persoanelor urmărite penal şi punerea în executare a ordinelor judecătoreşti - la Miami în legătură cu acuzaţiile aduse de alte patru victime.



Într-o postare pe X, avocatul lor, Joseph McBride, a declarat că fraţii au fost ţinuţi "în camere separate" şi că vor compărea în faţa unei instanţe din Florida luni.



El a calificat arestarea lor drept "neamericană şi de neconceput", adăugând că guvernul britanic "vrea să-i îngroape într-o închisoare străină pentru tot restul vieţii".



Cei doi au negat anterior orice faptă ilegală, iar McBride a afirmat că fraţii sunt "doi bărbaţi nevinovaţi".



Procuratura Coroanei a confirmat de asemenea că a solicitat extrădarea fraţilor din SUA.



Influencerul Andrew Tate (39 de ani) a fost acuzat de încă şapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune care a provocat vătămări corporale reale şi 19 capete de acuzare suplimentare pentru infracţiuni legate de imagini indecente cu minori şi pornografie extremă.



Tristan Tate (38 de ani) a fost acuzat de o infracţiune de agresiune sexuală, două infracţiuni de viol şi trei infracţiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.



CPS a declarat că cele 38 de capete de acuzare suplimentare, pe lângă cele 21 existente, se referă la presupuse infracţiuni comise în perioada iulie 2010 - august 2017.



Avocatul Matt Jury, de la firma McCue Jury & Partners, care reprezintă patru presupuse victime britanice ale lui Andrew Tate, a declarat în urma arestării: "Andrew Tate se confruntă acum cu perspectiva reală a extrădării în Regatul Unit, după ani de campanie publică dusă de cele patru femei britanice pe care le reprezint".

Editor : M.C