Andrew Tate ar fi închiriat supermaşini pentru a părea foarte bogat, susţine avocatul său: „Ei joacă un rol”

Andrew Tate a închiriat supermaşini şi a împrumutat un iaht pentru a părea „extrem de bogat” şi a genera interacţiune online, a declarat avocatul său într-un document depus la instanţă. Reprezentanţii legali ai influencerului de pe reţelele sociale care se autodescrie drept misogin şi ai fratelui său, Tristan Tate, au susţinut că cei doi se prezintă în mod deliberat ca fiind mult mai bogaţi decât sunt în realitate, deoarece „modelul lor de afaceri depinde de atenţia online”, relatează The Guardian.

Declaraţiile vin după ce poliţia britanică a solicitat extrădarea celor doi fraţi din SUA în cadrul unei anchete privind acuzaţii de viol, agresiune şi complicitate la traficul de persoane în scopul exploatării sexuale. Cei doi fraţi au fost arestaţi în luna iulie.

Ei au continuat să-şi susţină nevinovăţia pe X din centrul federal de detenţie din Miami, Florida, unde sunt în prezent închişi.

Într-un document depus la tribunal, avocaţii lor au afirmat: „Andrew şi Tristan sunt personalităţi pe reţelele sociale. Modelul lor de afaceri depinde de atenţia online. Esența constă tocmai în caracterul scandalos al postărilor făcute de ei şi despre ei. Cu cât postarea este mai hiperbolică şi mai extravagantă, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări şi aprecieri, ceea ce, la rândul său, generează venituri. Pe scurt, ei joacă un rol”, au explicat avocaţii, citați de News.ro.

Reprezentanţii legali ai fraţilor au afirmat că imaginile cu iahturi de lux, supermaşini şi ceasuri scumpe, distribuite online de fraţi, nu ar trebui considerate dovezi ale bogăţiei lor.

„Un videoclip promoţional filmat la bordul unui iaht nu constituie dovadă a dreptului de proprietate asupra acestuia. «Superiahtul» nu aparţine fraţilor Tate. Aceştia au fost plătiţi pentru a promova nava pe reţelele sociale. În plus, fraţii Tate sunt implicaţi în mai multe afaceri care «învaţă» bărbaţii cum să câştige bani. Este în interesul lor să se prezinte pe reţelele sociale ca fiind extrem de bogaţi. De exemplu, Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari şi Bugatti-urile de 5 milioane şi 7 milioane de dolari care apar în videoclipurile lui Tristan au fost închiriate. Evaluarea colecţiei de ceasuri a lui Andrew se bazează pe o declaraţie a unui pasionat terţ” - enumeră avocaţii.

Documentul menţionează, de asemenea, contul de X al lui Andrew Tate şi sugestiile conform cărora tweet-urile sale generează sume de nouă cifre, precum şi afirmaţiile sale anterioare că va deveni într-o zi prim-ministru al Regatului Unit. „Toate aceste postări sunt exagerate”, au scris avocaţii săi.

Milionarii de carton

Mai multe postări ale fraţilor pe reţelele sociale conţin sugestii privind resurse nelimitate de criptomonede şi numerar. Avocaţii săi susţin că acest lucru nu este adevărat.

Documentul depus în SUA face referire şi la un „aşa-zis «paşaport» mexican pe care figurează numele «Vladimir Scorpius»”. În document se precizează că paşaportul nu era altceva decât o „recuzită din carton pe care Tristan l-a folosit pentru un costum de Halloween”.

„Nimeni nu poate sugera în mod serios că Tristan şi-a asumat o identitate secretă, cu scopul de a se sustrage autorităţilor internaţionale de aplicare a legii, sub numele unui super-răufăcător fictiv celebru”, pledează avocatul.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, şi Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au fost arestaţi la Miami pe 18 iulie. Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie a declarat pe 19 iulie că a formulat noi acuzaţii împotriva celor doi, legate de presupuse infracţiuni care implică patru presupuse victime.

În alt caz, Andrew Tate este dat în judecată în Anglia de patru femei pentru acuzaţii de violenţă sexuală, avocaţii fostului kickboxer profesionist declarând anterior în faţa Înaltei Curţi că există o „negare totală a faptelor imputate”. Trei dintre femeile care au intentat procesul civil au reclamat acuzaţii de viol şi agresiune sexuală împotriva lui Tate la poliţia din Hertfordshire în 2014 şi 2015, dar procurorii au clasat atunci cazul.

Procesul civil a fost amânat în luna mai, după ce poliţia a anunţat că va redeschide ancheta cu privire la presupusele infracţiuni.

CPS a precizat că cele 38 de acuzaţii suplimentare, pe lângă cele 21 existente, se referă la presupuse infracţiuni comise între iulie 2010 şi august 2017.

Fraţii se confruntă, de asemenea, cu proceduri judiciare în România şi urmau să fie extrădaţi în Marea Britanie după încheierea acestor proceduri, după ce poliţia din Bedfordshire a obţinut mandate europene de arestare pentru cei doi în 2024.

Andrew Tate a scris luni că se va opune extrădării. „Viaţa mea este un film, iar eu sunt propriul meu cascador”, a scris el pe X.

Editor : A.P.