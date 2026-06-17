Andrew Tate este audiat, miercuri, la sediul DIICOT, potrivit surselor Digi24. El a ajuns în fața procurorilor la mai puțin de trei săptămâni după ultima audiere, când a fost pus sub acuzare pentru incitare la ură și discriminare împotriva femeilor.

La nici trei săptămâni de la ultima vizită la DIICOT, milionarul britanic Andrew Tate a ajuns din nou în fața procurorilor pentru a da explicații.

Deocamdată nu este clar dacă anchetatorii au extins cercetările și pentru alte fapte, așa cum s-a întâmplat la ultima sa prezentare în fața procurorilor. Atunci, Andrew Tate a fost pus oficial sub acuzare pentru incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, în baza unor mesaje și discuții purtate în perioada 2021-2024.

Noua acuzație s-a adăugat dosarului în care Andrew și Tristan Tate sunt cercetați pentru trafic de persoane și alte infracțiuni grave, inclusiv viol și spălare de bani. Dosarul este instrumentat de DIICOT din 2024 și a fost retrimis de instanță pentru refacerea urmăririi penale.

Procurorii continuă să administreze probe în cauză și să extindă cercetările, motiv pentru care au solicitat noi explicații din partea lui Andrew Tate. Rămâne de văzut ce informații vor apărea după audiere și care va fi poziția acestuia în fața noilor acuzații.

Până în prezent, Andrew Tate a respins toate acuzațiile formulate împotriva sa.

Editor : C.S.