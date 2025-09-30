Andrew Tate se compară cu Donald Trump, după ce a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie

Controversatul influencer, Andrew Tate, a venit cu o postare pe platforma X, după ce a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie. Acesta se compară cu Donald Trump spunând: „Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de președintele SUA”.

Andrew Tate nu va fi acuzat penal pentru acuzațiile formulate de patru femei care îl dau în judecată într-un proces civil la Înalta Curte din Londra. Femeile îl acuză pe influencerul autoproclamat misogin de violență sexuală, inclusiv de faptul că a apucat-o pe una dintre ele de gât în mai multe rânduri în 2015, a biciuit-o cu o curea și i-a îndreptat un pistol spre față. Avocații lui Tate au declarat într-o audiere anterioară în instanță că „neagă total comiterea faptelor reproșate”.

După această veste, Tate a scris pe X: „România? Niciun caz. Marea Britanie? Niciun caz. SUA? Niciun caz. 4 luni în închisoare, 3 ani închis în casa mea. Calomnii nesfârșite în mass-media. 25 de milioane de dolari furați de la mine. Război juridic? Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de președintele Trump însuși.”

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a declarat luni că testul legal pentru a formula acuzații penale nu a fost îndeplinit. „Am efectuat o nouă revizuire a dosarului în legătură cu acuzațiile de agresiune și viol între 2013 și 2015”, a declarat un purtător de cuvânt al CPS.

„După o analiză atentă a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, am concluzionat că testul juridic pentru urmărirea penală nu a fost îndeplinit și că nu trebuie luate măsuri suplimentare. Am informat toate părțile despre decizia noastră și ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamanții pentru a le explica mai detaliat raționamentul nostru.”

Avocatul britanic al lui Tate, Andrew Ford, a salutat decizia. El a declarat: „În ciuda presiunilor externe, probele vorbesc de la sine în acest caz, iar CPS a confirmat, pe bună dreptate, că probele sunt insuficiente pentru a oferi perspective realiste de condamnare.

Editor : A.R.