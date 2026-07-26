Când Tesla și-a dezvăluit pentru prima dată proiectul de creare a unui robot umanoid, în urmă cu cinci ani, Elon Musk a promis că mașinile vor fi capabile, în cele din urmă, să preia orice sarcină manuală imaginabilă și că „munca fizică va fi o alegere”. Până acum, realitatea a rămas cu mult în urma acestei viziuni grandioase. Androidul Optimus al lui Musk a fost inițial reprezentat de un bărbat care dansa într-un costum vag robotic, deoarece nu exista niciun prototip. În aparițiile ulterioare, primele versiuni ale lui Optimus au trebuit să fie operate de la distanță de angajații Tesla, iar una dintre ele a răsturnat sticlele de apă pe care trebuia să le distribuie și apoi a căzut pe spate, scrie The Times.

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Acum, însă, producătorul de mașini electrice ar folosi unii dintre angajații săi umani ca „materie primă” de antrenament pentru a-l ajuta pe Optimus să învețe cum să le preia sarcinile.

Angajații de la „gigafabrica” companiei din Grünheide, lângă Berlin, au primit instrucțiuni să poarte camere corporale și rucsacuri „în stilul Ghostbusters” care le vor înregistra mișcările, potrivit publicației germane Handelsblatt.

Într-un e-mail scurs în presă, trimis în ajunul vacanței de vară, angajații au fost informați despre un proiect menit să asigure „prosperitatea durabilă” a firmei.

Optimus, se menționa în mesaj, era o componentă importantă a strategiei corporative a Tesla și avea nevoie de cele mai realiste date disponibile. „Asta înseamnă modele reale de mișcare ale oamenilor”, se continua în mesaj. „Și pentru ca [Optimus] să obțină aceste date, noi, cei de la Giga Berlin, vom avea în curând ocazia să jucăm un rol activ.”

După revenirea la muncă în august, anumite echipe din fabrică vor fi echipate cu senzori care vor monitoriza modul în care colegii lor îndeplinesc diverse sarcini.

Aceasta face parte dintr-o schimbare tehnologică mai amplă, pe măsură ce angajatorii încearcă să ofere algoritmilor de inteligență artificială și roboților o înțelegere mai fină a nuanțelor de la locul de muncă, care până acum au fost dificil de surprins prin sursele de date existente.

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În Republica Cehă, un start-up numit RoboTwin a dezvoltat dispozitive portabile care urmăresc mișcările muncitorilor din fabrici într-un format de date care poate fi folosit pentru a antrena roboții.

Sistemele sale de „parteneriat om-robot” sunt deja testate de mai mulți producători din Europa și America de Nord, inclusiv de o companie olandeză care utilizează roboți pentru vopsirea industrială.

China aplică același principiu la o scară mult mai mare, cu 40 de centre de instruire finanțate de guvern, unde „muncitorii cibernetici” execută mișcări de bază pentru reglarea fină a mișcărilor roboților.

Tesla a publicat, de asemenea, anunțuri de recrutare pentru „operatori de colectare a datelor” la unitățile sale din Palo Alto și Fremont, California, pentru a manipula diverse obiecte și a parcurge „trasee prestabilite” în timp ce poartă senzori de captare a mișcării.

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Există semne timpurii că evoluții similare apar și în domeniile muncii de birou, cum ar fi anumite discipline din drept, finanțe și inginerie, unde experții umani sunt solicitați să-și împărtășească cunoștințele și perspectivele cu sistemele de IA.

Totuși, prezentarea deciziei ca un fapt împlinit la fabrica Tesla din Germania ar putea exacerba conflictul de lungă durată dintre companie și puternicul sindicat IG Metall, mai ales dacă muncitorii percep experimentul ca un pas care grăbește propria lor înlocuire cu mașini.

Musk s-a arătat de mult timp extrem de optimist cu privire la potențialul roboților Optimus de a deveni „de departe cel mai mare produs din toate timpurile”. El a prezis că, în cele din urmă, aceștia vor înlocui vehiculele electrice ca principală sursă de venit a companiei Tesla și a sugerat că firma ar putea produce un milion de androizi pe an până la sfârșitul acestui deceniu.

Compania este reticentă în privința ritmului actual de producție al mici sale linii Optimus din Fremont, dar un raport independent din anul trecut a indicat că ar fi livrat un total de 150 de unități.

Editor : B.E.