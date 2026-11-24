Reintegrarea în Uniunea Europeană fără organizarea prealabilă a unui referendum public ar fi „de neconceput” pentru Marea Britanie, a declarat luni Andy Burnham în faţa deputaţilor, relatează POLITICO.

Prim-ministrul britanic a afirmat că Brexit-ul „nu a funcţionat” şi că reintegrarea ar putea fi luată în discuţie în următorul parlament. Însă, întrebat în cadrul unei dezbateri parlamentare luni după-amiază dacă ar fi „de neconceput” o reintegrare fără un nou referendum, acesta a răspuns: „Da, ar fi de neconceput”.

Este pentru prima dată când prim-ministrul exclude perspectiva revenirii Marii Britanii în blocul comunitar fără organizarea unui vot special pe această temă.

Burnham a făcut aceste declaraţii la câteva zile după ce a negociat trei noi acorduri internaţionale pentru consolidarea relaţiilor cu Uniunea Europeană în cadrul unui summit care a avut loc la Bruxelles.

Adresându-se deputaţilor în timpul dezbaterii de luni, prim-ministrul i-a acuzat pe criticii săi că sunt „blocaţi în trecut” prin refuzul de a redeschide această chestiune.

Burnham a declarat că Partidul Conservator britanic trebuie să-şi „recunoască” greşelile pe care le-a comis în legătură cu Brexit-ul, după ce mai mulţi foşti prim-miniştri conservatori l-au avertizat să nu revină asupra deciziei.

„Au adus în faţă o serie de foşti prim-miniştri, unul după altul, pentru a spune că nici măcar nu ar trebui să începem să vorbim despre Brexit”, a declarat el în Camera Comunelor.

„Cei care spun că nu ar trebui să vorbim despre Brexit riscă să lase Marea Britanie blocată în trecut, cu un set de acorduri sub standard. În schimb, noi readucem Marea Britanie pe o cale mai bună şi readucem speranţa care a lipsit prea mult timp”, a argumentat Burnham.

Răspunzând la întrebările şefei opoziţiei, Kemi Badenoch, Burnham a afirmat că publicul va vedea „un Partid Conservator care astăzi nu este capabil să-şi asume greşelile comise cu ani în urmă, greşeli care au dăunat Marii Britanii şi ne-au adus în situaţia în care ne aflăm astăzi”.

Liderul conservator a ripostat, acuzându-l pe prim-ministru că şi-a „schimbat discursul” cu privire la această chestiune după ce a fost ales la alegerile parţiale de la începutul acestui an în oraşul Makerfield, pe baza „promisiunii că nu va redeschide dezbaterea privind Brexit-ul”.

Concentrându-se asupra disensiunilor din cadrul Cabinetului laburist pe această temă, ea a afirmat că Burnham urmăreşte o politică „pe care propriul său ministru de finanţe şi ministrul sănătăţii au denunţat-o public”.

„Lasă la o parte unirea ţării. El nu este în stare nici măcar să-şi unească propriul Cabinet”, a declarat ea.

Nigel Farage, unul dintre principalii susţinători ai Brexitului în cadrul referendumului din 2016, a declarat pentru POLITICO că eforturile lui Burnham de a strânge legăturile cu UE „ar putea foarte bine să fie” motivul care va revigora partidul său de dreapta, Reform UK - care şi-a pierdut în vara aceasta avantajul în sondaje faţă de Partidul Laburist aflat la putere.

„Sincer, dacă Andy Burnham vrea o luptă pe viaţă şi pe moarte pe această temă, atunci cineva să-mi ţină, vă rog, haina. Abia aştept”, a spus el într-un interviu acordat luni, în cadrul unei conferinţe a Confederaţiei Industriei Britanice.

Marea Britanie a organizat un referendum privind apartenenţa sa la UE la 23 iunie 2016, în urma căruia a votat în favoarea ieşirii din Uniune cu 52% de voturi „pentru” faţă de 48%. Decizia a determinat demisia imediată a prim-ministrului de atunci, David Cameron, şi a dat startul unor negocieri de peste patru ani privind condiţiile de ieşire.

Editor : C.L.B.