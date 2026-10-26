Andy Burnham exclude revenirea Marii Britanii în UE în actuala legislatură şi promite un acord mai bun cu Bruxelles-ul

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a exclus luni perspectiva ca ţara sa să revină în Uniunea Europeană în actuala legislatură, relatează agențiile internaționale de presă citate de Agerpres.

Burnham a spus că „nu o va lua înaintea opiniei publice”, dar că ar vrea să vadă Regatul Unit revenind în blocul comunitar în timpul vieţii sale, şi că va depune eforturi pentru a obţine un acord mai bun cu Bruxelles-ul.

El a insistat că nu vor fi convocate alegeri generale „în viitorul apropiat”, în pofida speculaţiilor conform cărora ar putea declanşa un scrutin anticipat pentru a obţine un mandat propriu şi ar putea supune votului alegătorilor propunerea de revenire în UE, pe fondul unei creşteri a Partidului Laburist în sondaje.

Întrebat despre Brexit în cadrul programului „Good Morning Britain” al canalului ITV, Burnham a răspuns:„Nu cred că lucrurile au ieşit aşa cum oamenii au spus la acel moment, mai ales în ce priveşte imigraţia”.

„Consider că, în prezent, avem un control mai slab. Motivul pentru care a apărut criza ambarcaţiunilor mici este tocmai acela că nu putem returna persoanele sosite, iar oamenii ştiu că nu mai putem face acest lucru aşa cum puteam înainte”, a afirmat el.

Burnham a adăugat, însă, că nu propune „nicio modificare în acest parlament”: „Nu mă voi abate de la liniile roşii stabilite în programul electoral al Partidului Laburist”.

„Respect ceea ce le-am spus alegătorilor din Makerfield, dar nu pot afirma, în dimineaţa aceasta, stând aici, că acordul pe care îl avem în momentul actual este suficient de bun pentru Marea Britanie. Nu cred că este suficient de bun pentru Marea Britanie”, a continuat el.

„Cred că îl putem îmbunătăţi şi voi iniţia o discuţie despre cum îl putem îmbunătăţi într-un mod care să beneficieze de susţinerea populaţiei”, a mai spus premierul britanic.

Editor : M.B.