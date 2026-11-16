Andy Burnham, premierul de la Londra: Marea Britanie a pierdut mai mult decât a câștigat prin ieșirea din Uniunea Europeană

Marea Britanie „a pierdut mai mult decât a câștigat” prin ieșirea din Uniunea Europeană, va transmite, luni, premierul Andy Burnham, promițând să „confrunte moștenirea” acordului Brexit al lui Boris Johnson, informează The Times.

Prim-ministrul de la Londra va avertiza că Marea Britanie nu își mai permite o relație distantă cu Bruxelles-ul, subliniind că lumea „s-a schimbat fundamental din 2016”. În schimb, el va spune că Regatul Unit trebuie să îmbrățișeze „clubul democrațiilor de la ușa sa” care împărtășește „valorile țării și atât de multe dintre interesele sale”.

Discursul lui Burnham la un banchetul anual desfășurat la Guildhall, în City of London, vine înaintea unui summit de vineri, care va avea loc la Bruxelles, în cadrul căruia se așteaptă să se convină asupra unei serii de noi acorduri cu UE, care acoperă standardele alimentare, mobilitatea tinerilor și comercializarea certificatelor de emisii.

Conform planurilor, Regatul Unit va fi de acord să respecte regulile agricole europene existente și viitoare în schimbul eliminării controalelor la frontieră asupra exporturilor britanice prin Canalul Mânecii.

Cele două părți vor publica, de asemenea, detalii despre un nou program de mobilitate, în cadrul căruia tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani li se va permite să călătorească, să studieze și să lucreze în UE. Cu toate acestea, se înțelege că încă nu există un acord final cu privire la câți tineri vor putea participa în fiecare an.

UE a insistat ca 100.000 de studenți europeni să participe la program, în timp ce Regatul Unit dorește ca numărul să fie mai mic. Ambele părți vorbesc acum despre o cifră de aproximativ 80.000, cu o clauză de întrerupere de ambele părți.

Burnham a declarat că va stabili trei „teste” pentru acord, inclusiv dacă acesta aduce Marea Britanie mai aproape de înțelegerea pentru care oamenii „credeau că votează în 2016”, mai degrabă decât de Brexitul dur pus în aplicare de conservatori.

El a spus că va trebui să treacă și „testul Makerfield” prin aducerea de îmbunătățiri tangibile în viața de zi cu zi a oamenilor, în special în comunitățile care s-au simțit neglijate prea mult timp.

„Ideea e că este o situație reciproc avantajoasă”, va spune el. „Ilustrează noua noastră abordare. Nu una conflictuală. Nu mai este vorba de a arde punți. Ci de a fi constructivi și pozitivi - arătând că putem uni forțele pentru a înfrunta provocările comune.”

Argumentând că promisiunea Brexitului de a prelua controlul nu a fost îndeplinită, Burnham va spune că ieșirea din UE a creat bariere pentru afaceri și a afectat potențialul economic al Marii Britanii.

„E ca în Hainele cele noi ale împăratului, unde nimeni nu este pregătit să spună adevărul evident. Ei bine, eu îl spun așa cum îl văd eu. Brexitul pe care l-am primit nu a funcționat. Am pierdut mai mult decât am câștigat.”

În comentarii care probabil vor fi întâmpinate cu critici de către predecesorul său, Keir Starmer, Burnham va folosi discursul și pentru a susține că Marea Britanie „a revenit” ca „jucător pozitiv pe scena mondială”.

„Prea des, în politica externă, facem o alegere falsă între valorile noastre și interesul nostru”, va spune el. „Dar eu văd lucrurile diferit. Cred că cele două se consolidează reciproc. Să conducem cu valorile noastre. Pentru că este corect. Și pentru că este în interesul nostru.”

El va adăuga: „Vorbesc despre o Mare Britanie care poate crede din nou în ea însăși. Care poate spera din nou. Și care poate ajuta la readucerea speranței în lume.”

Duminică seară, Johnson a declarat că Marea Britanie ar vota „absolut” din nou în favoarea ieșirii din UE. De asemenea, el a declarat pentru The Telegraph că este o „nebunie” din partea lui Burnham să facă din Brexit o prioritate politică.

Johnson a adăugat: „Se va împinge pe sine și partidul său în această privință și trebuie să renunțe la ea pentru că nu va câștiga - pentru că realitatea este că oamenii nu sunt proști.”

Nigel Farage, liderul Reform, intenționează să viziteze Bruxelles-ul vineri, unde va ataca planurile de integrare suplimentară cu blocul comunitar.

Un nou grup de campanie împotriva reintegrării, Stay Out, a susținut că, dacă Regatul Unit s-ar întoarce în UE, guvernul ar trebui să primească 4.400 de solicitanți de azil pe an sau să plătească Bruxelles-ului aproape 76 de milioane de lire sterline pe an.

În cadrul schemei de solidaritate în materie de azil a UE, fiecare stat membru trebuie fie să primească anual solicitanți de azil relocați din țări aflate sub presiune, cum ar fi cele din sudul Europei, fie să plătească o sumă fixă ​​pentru fiecare loc pe care îl refuză.

Cota Marii Britanii ar fi de 4.444 de persoane pe an, suficient pentru a umple 47 de hoteluri pentru azil în fiecare an, a declarat grupul de campanie.

Editor : Ș.R.