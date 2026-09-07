Andy Burnham şi Donald Trump au vorbit la telefon după vizita emisarilor americani la Moscova și Kiev

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a discutat luni cu preşedintele american Donald Trump, cei doi lideri convenind asupra „nevoii de a continua să lucreze pentru încheierea unui armistiţiu” care să pună capăt războiului declanşat de Rusia în Ucraina, a informat Downing Street.

„Prim-ministrul a reiterat sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina şi pentru recentele negocieri de pace conduse de SUA”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Burnham şi Trump au mai discutat şi despre situaţia din Orientul Mijlociu, premierul britanic „subliniind importanţa soluţiei cu două state, a redeschiderii Strâmtorii Ormuz şi asigurării faptului că Iranul nu va dobândi niciodată arma nucleară”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Convorbirea telefonică de luni vine după ce trimişii americane Jared Kushner şi Steve Witkoff s-au întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev duminică, după ce au discutat sâmbătă cu liderul rus Vladimir Putin la Moscova.

Editor : B.P.