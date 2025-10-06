Live TV

Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina

Data publicării:
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
Angela Merkel. Foto: Profimedia Images

Fosta cancelară Angela Merkel a acuzat Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga, critic față de guvern, Partizán.

Merkel a declarat în interviu că opoziția germană a blocat în 2021 un dialog al UE cu Putin, care, sperase ea, ar fi împiedicat escaladarea conflictului. Merkel a menționat și pandemia de COVID-19 ca factor, spunând că lipsa întâlnirilor față în față a împiedicat compromisul, transmite ec.

Important, ea a menționat și în podcast: „În iunie 2021, am simțit că Putin nu mai lua în serios Acordul de la Minsk și de aceea am dorit un nou format, în care să discutăm direct cu Putin în calitate de Uniune Europeană”. Cu toate acestea, acest plan a eșuat.

Unii nu l-au susținut. Acestea au fost în primul rând statele baltice, dar și Polonia s-a opus.

Aceste țări se „temeau” „că nu vom avea o politică comună față de Rusia”, a afirmat fosta cancelară.

Ea și-a apărat politica față de Rusia, argumentând că Acordul de la Minsk a stabilizat Ucraina.

Declarațiile sale au fost respinse cu vehemență de liderii polonezi, care au negat orice vină, menționând agresiunea anterioară a Rusiei împotriva Ucrainei și anexarea Crimeei.

