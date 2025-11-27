Live TV

Angela Merkel s-a răzgândit: Vladimir Putin e de vină pentru războiul din Ucraina. Acum o lună, erau Polonia și țările baltice

angela merkel
Angela Merkel. Sursa foto: Profimedia Images

Fostul cancelar federal german Angela Merkel a ţinut să clarifice că ea nu acuză Polonia şi statele baltice pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, descriind acest punct de vedere drept un "fake news".

Un fragment din autobiografia sa "Libertate" a fost plasat "într-un context greşit", a declarat Mekel joi pentru canalul german de televiziune Pheonix, informează dpa, potrivit Agerpres.

În fragment se spune că statele baltice şi Polonia au respins un format de dialog cu Rusia propus de Merkel în 2021.

Oricum, această constatare "nu era asociată cu atribuirea vinovăţiei", a insistat Merkel.

"A izbucnit războiul, aceasta a schimbat lumea noastră, aceasta este o agresiune a Federaţiei Ruse, a Republicii Ruse, a lui Vladimir Putin", a spus Merkel.

"Nimeni dintre noi - oricine, eu, oricine altcineva - nu putea să preîntâmpine acest război".

În ceea ce priveşte afirmaţia fostului ministru de externe german Sigmar Gabriel conform căreia nu ar fi fost război în Ucraina dacă ea rămânea la putere, Merkel a spus că această afirmaţie a fost "complet speculativă".

Potrivit Angelei Merkel, pandemia de coronavirus a avut un impact major, pentru că formatele de dialog obişnuite s-au prăbuşit şi ea nu putea să discute cu Putin în mod regulat.

Efectul pandemiei de coronavirus a fost "chiar şi mai grav când ai de a face cu ţări care nu sunt guvernate în mod democratic", a subliniat ea.

Însă ei îi era clar "de foarte, foarte mulţi ani" că există un pericol serios din partea lui Putin, a mai spus Angela Merkel.

