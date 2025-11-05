Vedeta de la Hollywood și ambasadoarea ONU, Angelina Jolie, a făcut o vizită neașteptată în Herson, unde a văzut unitățile medicale locale, inclusiv o maternitate și un spital de copii, relatează RBC Ukraine.

Surse apropiate celor care au organizat vizita spun că Jolie a inspectat condițiile în care se află pacienții, a vorbit cu medicii și mamele din maternitate și a acordat o atenție specială tinerilor pacienți din spitalul de copii.

Vizita a avut loc în cadrul unui program umanitar menit să sprijine instituțiile medicale din regiunile afectate de război.

Reprezentanții lui Jolie nu au comentat încă detaliile călătoriei, invocând caracterul privat al acesteia.

Locuitorii și personalul medical și-au exprimat recunoștința pentru atenția acordată de actriță nevoilor medicale din Herson. Ei spun că astfel de vizite oferă nu numai sprijin moral, ci și transmit lumii mesajul că ucrainenii care suferă din cauza atacurilor rusești nu sunt uitați.

Mai multe detalii despre programul de ajutor și posibile măsuri viitoare sunt așteptate ulterior.

Jolie a mai fost în Ucraina de la începutul invaziei rusești pe scară largă.

Pe 30 aprilie 2022, ea s-a deplasat la Liov, unde s-a întâlnit cu refugiați și voluntari, a vizitat o gară unde sosiseră evacuați din regiunea Donețk și a trecut pe la un internat și o unitate medicală.

A vorbit cu copiii răniți în atacul cu rachete asupra gării din Kramatorsk și a promis că se va întoarce. În timpul acelei vizite, a fost nevoită să se adăpostească în timpul unei alerte de raid aerian.

Jolie continuă să denunțe crimele de război ale Rusiei și să-și arate sprijinul pentru Ucraina pe rețelele sociale și la evenimente publice.

Editor : C.L.B.