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Ankara îl convoacă pe ambasadorul Ucrainei, după atacuri asupra navelor turcești în Marea Neagră

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Distrugătoare navale văzute din avion în timpul unor manevre de luptă.
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Turcia l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei la Ankara după atacul din această săptămână asupra unei nave turceşti în Marea Neagră şi apoi asupra unei a doua nave, venite să o remorcheze pe prima, a anunţat sâmbătă Ministerul turc de Externe, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Aceste atacuri au avut loc pe 26 şi 27 august, a precizat ministerul pentru AFP.

„În cursul acestei întrevederi, Turcia şi-a exprimat avertismentele privind necesitatea imperativă de a asigura securitatea persoanelor, bunurilor, navigaţiei şi mediului în Marea Neagră”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Pe 27 august, nava turcă „Lider Bordo Mavi” a fost lovită în largul Tuapse, oraş de coastă rusesc la Marea Neagră. A doua zi, vasul „Lider Kocatepe”, trimis să remorcheze prima navă, a fost de asemenea vizat, a precizat ministerul, fără a menţiona dacă aceste atacuri s-au soldat cu victime la bord.

Nava avariată a putut fi remorcată până în portul turc Samsun (nord), potrivit presei locale.

Turcia a cerut în august Rusiei şi Ucrainei instituirea unui „moratoriu” asupra atacurilor care vizează navele comerciale în Marea Neagră, la care are ieşire şi unde operează numeroase nave aparţinând unor armatori turci dar care navighează sub diverse pavilioane.

Mai multe dintre aceste nave comerciale au fost vizate de atacuri cu drone atribuite Ucrainei, care încearcă să împiedice astfel transportul de cereale şi hidrocarburi în beneficiul Rusiei.

Ankara, care întreţine relaţii cu cele două ţări, nu s-a alăturat sancţiunilor comerciale occidentale împotriva Moscovei.

„Conflictul s-a extins în toată Marea Neagră. La început, vizau porturile şi navele militare. Acum, atacă toate navele comerciale, fără nicio distincţie”, a declarat pe 8 august ministrul turc al afacerilor externe Hakan Fidan, exprimându-şi regretul că „nave aparţinând unor turci sau sub pavilion turc sunt de asemenea vizate”.

Editor : C.L.B.

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