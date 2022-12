Ministrul Afacerilor Externe din Germania, Annalena Baerbock, a declarat, într-un interviu acordat Digi24, că aderarea României la Schengen va urma, chiar dacă eșecul din Consiliul JAI a fost „o mare dezamăgire”.

Cristina Cileacu: Germania sprijină România și Bulgaria în Schengen. Puteți să descrieți ce a făcut Germania pentru a atinge acest obiectiv în cadrul Consiliului JAI din 8 decembrie și cum a decurs?

Annalena Baerbock: România și Bulgaria au făcut multe pentru a fi pregătite în vederea aderării la spațiul Schengen. În special România a depus mari eforturi și îndeplinește toate cerințele. Faptul că aderarea nu a avut loc acum este, prin urmare, o mare dezamăgire. Ne-am luptat până în ultima clipă pentru o decizie diferită. În data de 8 decembrie, în drum spre Irlanda, am discutat din avion cu omologul meu austriac. De asemenea, ministrul federal de interne a a depus toate eforturile la Bruxelles. Şi cancelarul Scholz a intervenit. În opinia mea, faptul că nu s-a ajuns la un acord a fost o greșeală în plan european și geopolitic. Este cu atât mai important ca acum să privim înainte. Chiar dacă anul acesta nu a fost posibil: Consiliul nu a spus "nu", ci doar nu a spus încă "da". Sunt convinsă că aderarea la Schengen va urma. În acest scop, este important să repunem rapid în UE această problemă pe ordinea de zi.

Cristina Cileacu: Cât de unită este Europa atunci când ceva precum veto-ul împotriva aderării României și Bulgariei la Schengen se întâmplă și creează probleme pentru solidaritatea și securitatea UE? Se fisurează unitatea noastră?

Annalena Baerbock: Europa este puternică atunci când este unită. În acest an, în mare parte cumplit, am constatat - Europa este mult mai puternică și mai unită decât au crezut mulți. Împreună cu colegul meu român, Bogdan Aurescu, am realizat multe. Mă gândesc în special la sprijinul nostru pentru mica țară vecină a României, Moldova. Putin a vrut să creeze o falie între societățile noastre, însă a eșuat. În ciuda tuturor încercărilor sale de a ne șantaja, jucându-se la robinetul de gaz sau prin dezinformare deliberată, nu ne-am lăsat divizați. Prin urmare, răspunsul meu succint la întrebarea dvs. este următorul: demonstrăm mai ales sub forma Uniunii Europene că suntem uniți și mai puternici ca niciodată.

Cristina Cileacu: Energia este în continuare o problemă pentru toate țările UE. Anul viitor va fi un adevărat test pentru noi toți. Este UE capabilă să rezolve această problemă?

Annalena Baerbock: În urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am resimțit peste tot în Europa ce înseamnă să fii dependent de regimuri autoritare. Putin folosește energia ca pe o armă - a trebuit să învățăm această lecţie dureroasă. De aceea, problema aprovizionării cu energie a Europei nu este numai o chestiune de preț, ci mai ales o chestiune a securităţii noastre. Din acest motiv, Germania a adoptat cel mai ambițios pachet legislativ din istoria noastră pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili: până în 2030 vom obține 80 % din energia electrică din surse regenerabile. Și în UE cursul este acum stabilit clar în favoarea tranziției energetice.

Cristina Cileacu: Rusia agresează nu doar Ucraina, ci și țările europene. Cu toții suferim efectele războiului. Putem avea relații de orice fel cu Rusia?

Annalena Baerbock: Trebuie să ne fie clar: nu pot exista relații normale cu această Rusie. La fel ca mulți ruși, ne dorim o Rusie pașnică și democratică, care să nu reprezinte o amenințare pentru vecinii săi. Însă nu ne facem iluzii - în acest moment trăim într-o realitate diferită. De aceea, miza trebuie să fie consolidarea permanentă a securității noastre comune în fața Rusiei. Atâta timp cât războiul brutal de agresiune şi care încalcă dreptul internațional continuă, vom tot înăspri puțin câte puțin sancțiunile împotriva Rusiei. Pentru că Ucraina apără și libertatea Europei. De aceea, vom fi alături de ea atât timp cât va fi necesar - cu arme, sprijin umanitar și financiar.

Cristina Cileacu: Ucraina dorește să devină membră a UE și a NATO. Acest lucru nu este posibil acum din motive evidente. Cum poate o Uniune Europenă cu reguli complicate să integreze Ucraina?

Annalena Baerbock: Când am deschis în vară ușa Europei pentru Ucraina, a fost un moment istoric. Ucrainenii luptă în fiecare zi şi pentru dreptul de a-și alege liber viitorul. Iar ei percep acest viitor în Europa, în UE. Drumul până acolo va fi încă lung și, cu siguranță, uneori anevoios, dar facem tot ce putem pentru a sprijini Ucraina în procesul de armonizare a sistemului juridic și a standardelor sale cu cele ale UE, deschizând astfel calea spre aderare. Totodată trebuie să ne facem și noi temele. Nu este suficientă arborarea mai multor steaguri noi în clădirea Consiliului de la Bruxelles. Trebuie să ne gândim cum putem rămâne capabili de acțiune și de a lua decizii într-o Uniune lărgită. De aceea susținem reformele, de pildă aplicarea votului cu majoritate calificată în mai multe domenii.