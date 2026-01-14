Armata Rusiei și-a bombardat din greșeală propria populație. O racheta a lovit un bloc de apartamente din orașul rusesc Rostov-pe-Don, potrivit relatărilor și filmărilor martorilor, care au fost încărcate pe rețelele sociale.

Localnicii au raportat explozii peste noapte în orașul din sudul Rusiei și au postat videoclipuri cu sistemele de apărare antiaeriană la lucru. Autoritățile avertizaseră asupra unui atac cu drone ucrainene și au emis mai multe avertismente în acest sens.

Primarul din Rostov-pe-Don a confirmat un incendiu izbucnit într-un bloc de apartamente, însă el a susținut că a fost rezultatul căderii unei drone ucrainene.

N-ar fi prima dată când forțele ruse și-ar fi lovit accident al propriul teritoriu în timp ce încercau să respingă atacurile aeriene ucrainene.

Editor : Sebastian Eduard