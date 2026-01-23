Live TV

Antonio Costa: UE va continua sprijinul pentru Danemarca şi Groenlanda, cooperarea cu SUA pentru securitate, comerţ şi Ucraina

Antonio Costa Volodimir Zelenski si Ursula von der Leyen la summitul consiliului european Foto Profimedia (2)
Antonio Costa, președintele Consiliului European, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Foto: Profimedia
Din articol
„Solidaritate fără echivoc” Ajutor pentru Ucraina

Uniunea Europeană şi Statele Unite rămân parteneri strategici şi aliaţi, legaţi de valori comune şi interese de securitate, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după reuniunea informală a liderilor UE, desfăşurată joi seara la Bruxelles.

Preşedintele Consiliului European a subliniat sprijinul deplin al Uniunii pentru Regatul Danemarcei şi Groenlanda, afirmând clar că doar Danemarca şi Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care le privesc, în deplin respect faţă de dreptul internaţional, suveranitatea naţională şi integritatea teritorială, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Consiliului European, preluat de Agerpres. 

Europa şi Statele Unite au un interes comun în ceea ce priveşte securitatea regiunii arctice, în special prin intermediul NATO. Uniunea Europeană va juca, de asemenea, un rol mai important în această regiune, a spus Costa.

El a calificat drept un semnal pozitiv anunţul Statelor Unite privind renunţarea la noi tarife vamale asupra produselor europene, de natură să contribuie la stabilizarea relaţiilor comerciale transatlantice. În acelaşi timp, Uniunea Europeană va continua să-şi apere interesele împotriva oricărei forme de constrângere, dispune de puterea şi instrumentele necesare pentru a face acest lucru şi va recurge la ele dacă şi când va fi necesar.

„Solidaritate fără echivoc”

Preşedintele Consiliului European a exprimat serioase îndoieli cu privire la o serie de elemente din statutul Consiliului pentru Pace, iniţiat de preşedintele SUA, Donald Trump, referitoare la domeniul său de aplicare, guvernanţa sa şi compatibilitatea sa cu Carta ONU.

În schimb, şi-a declarat disponibilitatea de a colabora cu SUA în vederea punerii în aplicare a Planului de pace cuprinzător pentru Gaza, cu un Consiliu de pace care să îşi îndeplinească misiunea de administraţie de tranziţie, în conformitate cu Rezoluţia 2803 a Consiliului de Securitate al ONU.

La rândul său, preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat, după reuniune, că UE a acţionat unitar şi eficient în faţa tensiunilor recente din jurul Groenlandei şi Ucrainei, bazându-se pe patru principii: fermitate, dialog, pregătire şi unitate.

„În ceea ce priveşte Groenlanda, suntem în mod evident într-o poziţie mai bună decât acum 24 de ore. În această seară, am tras învăţămintele din strategia noastră colectivă. Ce am făcut? În primul rând, am manifestat o solidaritate fără echivoc faţă de Groenlanda şi Regatul Danemarcei. În al doilea rând, am susţinut ferm cele şase state membre care erau ameninţate cu aplicarea de tarife. În al treilea rând, am colaborat foarte activ cu SUA la diferite niveluri. Am făcut acest lucru într-un mod ferm, dar fără a escalada situaţia. În al patrulea rând, am fost bine pregătiţi cu contramăsuri comerciale şi instrumente netarifare în cazul în care s-ar fi aplicat tarife. În viitor, ar trebui să menţinem aceeaşi abordare”, a declarat Ursula von der Leyen, citată într-un comunicat de presă publicat joi pe site-ul Comisiei Europene.

Ajutor pentru Ucraina

Preşedinta Executivului comunitar a anunţat intensificarea investiţiilor europene în Arctica, inclusiv în energie curată, materii prime critice şi conectivitate digitală, precum şi propunerea de dublare a sprijinului financiar în următorul buget multianual al UE. De asemenea, Uniunea intenţionează să îşi consolideze cooperarea în materie de securitate arctică cu parteneri precum SUA, Regatul Unit, Canada, Norvegia şi Islanda.

În privinţa Ucrainei, liderii europeni au condamnat intensificarea atacurilor ruseşti şi au anunţat noi măsuri de sprijin, inclusiv livrarea a sute de generatoare de urgenţă pentru infrastructura critică. UE, SUA şi Ucraina sunt aproape de finalizarea unui cadru comun de prosperitate pentru perioada post-conflict, axat pe reforme economice, integrarea în Piaţa Unică, investiţii, coordonarea donatorilor şi consolidarea statului de drept.

Următoarea reuniune a liderilor UE, programată pentru 12 februarie, va fi dedicată consolidării Pieţei Unice şi autonomiei strategice a Uniunii într-un nou context geoeconomic.

