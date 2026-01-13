Anul 2025, cel mai mortal pentru civilii ucraineni. Câte crime, multe în spatele frontului, a documentat un raport ONU

Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina a declarat că a verificat că 2.514 civili au fost ucişi şi 12.142 răniţi în violenţele legate de conflictul din Ucraina în 2025, aproape toţi în atacurile ruseşti împotriva zonelor controlate de ucraineni, informează News.ro



Raportul ONU arată clar că niciun loc din Ucraina nu este sigur: peste o treime dintre civilii ucişi sau răniţi se aflau în zone îndepărtate de linia frontului când Rusia i-a atacat.

Rusia şi-a intensificat masiv campania de atacuri aeriene împotriva oraşelor ucrainene în 2025, terorizând în mod regulat populaţia civilă cu atacuri cu drone şi rachete la scară largă. Într-un astfel de atac săptămâna trecută, Moscova a lansat 242 de drone, 14 rachete balistice şi 22 de rachete de croazieră împotriva mai multor oraşe într-o singură noapte, vizând infrastructura energetică civilă şi lăsând sute de mii de ucraineni fără energie electrică şi încălzire.

ONU a declarat că numărul victimelor civile documentate în Ucraina anul trecut a fost cu 31% mai mare decât în 2024 şi cu 70% mai mare decât în 2023.

Intensificarea ostilităților

„Această creştere a fost determinată nu numai de intensificarea ostilităţilor de-a lungul liniei frontului, ci şi de utilizarea pe scară largă a armelor cu rază lungă de acţiune, care au expus civilii din întreaga ţară la un risc crescut”, a declarat Danielle Bell, care conduce misiunea de monitorizare a ONU în Ucraina.

Cel mai mortal atac

Potrivit ONU, cel mai mortal dintre aceste atacuri a avut loc în oraşul Ternopil, din vestul Ucrainei, pe 19 noiembrie. Cel puţin 38 de civili, dintre care opt copii, au fost ucişi în atac, iar 99, dintre care 17 copii, au fost răniţi.

Potrivit ONU, 10 familii au pierdut câte doi sau mai mulţi membri. Peste 14.900 de civili au fost ucişi de când Rusia a lansat războiul pe scară largă în februarie 2022, potrivit datelor ONU bazate pe decesele pe care le-a putut confirma.

Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat în trecut că „cifrele reale sunt probabil mai mari” în ceea ce priveşte victimele civile din Ucraina, deoarece multe rapoarte „aşteaptă încă confirmarea” şi nu are acces la teritoriul ocupat şi are acces limitat la zonele din apropierea liniilor frontului.

Editor : Sebastian Eduard