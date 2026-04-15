Anunț de ultimă oră al președintelui Ungariei referitor la numirea ca premier a lui Peter Magyar

Peter Magyar, la întâlnirea cu președintele Tamas Sulyok. Foto Profimedia
Peter Magyar, la întâlnirea cu președintele Tamas Sulyok. Foto: Profimedia

Președintele Ungariei a declarat că îl va numi oficial pe Péter Magyar în funcția de nou prim-ministru al țării. Tamás Sulyok a făcut acest anunț pe pagina sa de Facebook miercuri dimineață, după o întâlnire cu Magyar, liderul partidului Tisza, care a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile generale de duminică, și cu alți lideri de partid, anunță TVPWorld.

Magyar îl va înlocui pe Viktor Orbán, prim-ministrul în exercițiu și liderul partidului Fidesz, care se află la putere de 16 ani.

Sulyok a scris că, în conformitate cu atribuțiile sale prevăzute de Constituție, îl va „nominaliza oficial” pe Magyar ca viitor prim-ministru în cadrul următoarei sesiuni a Parlamentului.

De asemenea, se așteaptă ca președintele să anunțe în curând data primei sesiuni a noului Parlament. Conform Constituției Ungariei, acesta trebuie să convoace sesiunea inaugurală în termen de 30 de zile de la alegeri.

Prim-ministrul nominalizat trebuie apoi să prezinte programul guvernului său în fața Parlamentului și să obțină aprobarea acestuia.

Având în vedere că Tisza deține 138 de locuri în Parlamentul ungar de 199 de locuri, în urma victoriei sale zdrobitoare, nu ar trebui să aibă nicio problemă în a obține majoritatea voturilor necesare.

Magyar, în vârstă de 45 de ani, a declarat că dorește să preia funcția până pe 5 mai.

