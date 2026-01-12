„Luptăm cu mâinile goale împotriva unui regim brutal”. Peste 600 de oameni uciși în Iran, SUA amenință cu bombardamente

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, spune că președintele Donald Trump ia în continuare în calcul posibilitatea unor lovituri aeriene pentru a gestiona situația din Iran. „Un lucru la care președintele Trump este foarte bun este că își păstrează mereu toate opțiunile pe masă. Iar loviturile aeriene ar fi una dintre numeroasele opțiuni aflate pe masă”, scrie BBC.

„Diplomația este întotdeauna prima opțiune pentru președinte”, a subliniat Leavitt, dar a adăugat că Trump „nu se teme să folosească forța letală și puterea” armatei SUA „dacă și când va considera necesar”.

Ea a spus că „nimeni nu știe asta mai bine decât Iranul”, făcând trimitere la loviturile de vara trecută asupra a trei obiective nucleare iraniene, despre care Trump a afirmat că au provocat „pagube monumentale”.

Iranienii nu doresc ca protestele antiguvernamentale să aibă ca rezultat atacuri ale SUA sau negocieri cu regimul, a declarat Jason Rezaian, un jurnalist iranian-american care a fost arestat și încarcerat pe nedrept în Iran timp de 544 de zile.

Regimul este „eficient doar în reprimarea populației și nu în satisfacerea nevoilor sale de bază. Cred că este destul de clar că oamenii cer schimbarea, și o fac de ani de zile”, a declarat el pentru CNN.

Iranienii au ajuns să înțeleagă că „nu au mulți prieteni în lume” sau în cadrul guvernului lor, a declarat jurnalistul de la Washington Post.

„Până în prezent, Statele Unite și alte puteri nu au făcut prea multe pentru a le susține cererile de libertate”, a explicat Rezaian, fost șef al biroului din Teheran al ziarului Post. „Pe termen lung, viitorul acestei țări se află în mâinile unei societăți foarte capabile, foarte educate și foarte iubitoare de pace. Și mi-ar plăcea să văd că Statele Unite ale Americii și restul comunității internaționale îi ajută să atingă acest obiectiv.”

Khamenei a transmis un mesaj de victorie

După ce liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a transmis anterior un mesaj de victorie, Leavitt le-a spus jurnaliștilor: „Ceea ce auziți public din partea regimului iranian este destul de diferit de mesajele pe care administrația le primește în privat.”

Ali Khamenei a transmis un mesaj în care mulțumește susținătorilor regimului care au ieșit la rândul lor în stradă, afirmând că au zădărnicit „complotul dușmanilor străini, care urma să fie pus în aplicare de mercenari interni”.

Peste 600 de morți. „Luptăm cu mâinile goale împotriva unui regim brutal”

Reprimarea manifestaţiilor în Iran s-a soldat cu peste 600 de morţi de la începutul mişcării de contestare, potrivit unei organizaţii neguvernamentale, autorităţile încercând luni să reia controlul asupra străzilor prin mitinguri masive în toată ţara.

„Am văzut cu ochii mei – au tras direct în rândurile protestatarilor, iar oamenii au căzut pe loc.” Vocea lui Omid tremura în timp ce vorbea, de teamă să nu fie localizat. Pentru a sparge zidul de tăcere dintre Iran și restul lumii este nevoie de un curaj imens, având în vedere riscul represaliilor din partea autorităților, scrie BBC.

Omid, în vârstă de aproximativ 40 de ani și al cărui nume l-am schimbat pentru siguranța lui, a protestat în ultimele zile pe străzile unui mic oraș din sudul Iranului împotriva înrăutățirii situației economice.

El a spus că forțele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor neînarmați din orașul său cu puști de asalt de tip Kalashnikov.

„Luptăm cu mâinile goale împotriva unui regim brutal”, a spus el.

Mărturii despre represiunea forțelor de ordine

BBC a primit relatări similare despre represiunea forțelor de securitate în urma protestelor generalizate din toată țara de săptămâna trecută.

O tânără din Teheran a declarat joi trecută că s-a simțit ca în „ziua judecății”.

„Chiar și cartierele îndepărtate din Teheran erau pline de protestatari – locuri în care nu ți-ar veni să crezi”, a spus ea.

„Dar vineri, forțele de securitate au ucis și ucis și ucis. Văzând asta cu ochii mei, m-am simțit atât de rău încât mi-am pierdut complet moralul. Vineri a fost o zi sângeroasă.”

Ea a spus că, după crimele de vineri, oamenii se temeau să iasă din case și că mulți scandau acum din alei și din interiorul caselor lor.

Teheranul era un câmp de luptă, a spus ea, cu protestatarii și forțele de securitate luând poziții și adăpostindu-se pe străzi.

Dar ea a adăugat: „În război, ambele părți au arme. Aici, oamenii doar scandează și sunt uciși. Este un război inegal”.

Martori oculari din Fardis, un oraș situat la vest de Teheran, au declarat că vineri, membri ai forței paramilitare Basij, subordonată Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), au atacat brusc protestatarii după ce poliția nu a mai fost prezentă pe străzi.

Potrivit martorilor, forțele, care purtau uniforme și se deplasau cu motociclete, au tras cu muniție reală direct asupra protestatarilor. Mașini fără însemne au fost conduse și pe alei, iar ocupanții au tras asupra locuitorilor care nu erau implicați în proteste, au spus ei.

„Două sau trei persoane au fost ucise în fiecare alee”, a afirmat un martor.

Cei care au dat declarații pentru BBC Persian spun că realitatea din Iran este greu de imaginat pentru lumea exterioară, iar numărul morților raportat până acum de mass-media internațională reprezintă doar o fracțiune din estimările lor.

Agențiile de știri internaționale nu au voie să lucreze liber în Iran și se bazează în principal pe grupurile iraniene pentru drepturile omului care sunt active în afara țării. Luni, organizația Iran Human Rights (IHRNGO) cu sediul în Norvegia a declarat că cel puțin 648 de protestatari au fost uciși în Iran, dintre care nouă persoane cu vârsta sub 18 ani.

Puterea a scos susținătorii săi în stradă

Puterea de la Teheran a scos oamenii în stradă la un miting pro-guvernamental, după protestele uriașe împotriva regimului.



La apelul preşedintelui Masoud Pezeshkian, mii de iranieni - potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat - au invadat Piaţa Revoluţiei din centrul Teheranului, manifestând în sprijinul puterii care se confruntă cu una din cele mai mari provocări de la proclamarea Republicii islamice în 1979.

Mobilizarea lor este un „avertisment” dat SUA, a reacţionat ghidul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în timp ce Donald Trump a ameninţat în mai multe rânduri cu posibilitatea de a interveni militar.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a reiterat luni avertismentul adresat Statelor Unite, promițând că bazele militare, navele și personalul american din regiune vor fi ținte ale atacurilor dacă Washingtonul va interveni în țara afectată de tulburări.

„Veniți și vedeți ce se va întâmpla cu navele și bazele militare americane din regiune. Veniți și ardeți în focul națiunii iraniene atât de puternic încât să devină o lecție de istorie de neuitat pentru toți conducătorii opresivi ai SUA. Veniți și aflați ce se va întâmpla cu voi și cu regiunea”, a avertizat Qalibaf, citat de televiziunea de stat iraniană Press TV.

Un ministru iranian a luat legătura cu emisarul Steve Witkoff

Leavitt a mai spus că un oficial iranian a luat legătura cu emisarul Steve Witkoff, iar acest lucru ar exprima „un ton cu totul diferit față de ce vedeți public”. Luni, purtătoarea de cuvânt a confirmat că principalul trimis special Steve Witkoff "este și va continua să fie" un jucător cheie în discuțiile diplomatice cu Iranul.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a comunicat în weekend cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, relatează CNN și Axios.

Contactul celor doi oficiali vine pe fondul amenințărilor președintelui SUA, Donald Trump, care a spus că va lovi Iranul dacă regimul teocratic îi ucide pe protestatarii ale căror manifestații au intrat în a treia săptămână.

Potrivit unei surse la curent cu situația, Araghchi și Witkoff au evocat posibilitatea organizării unei întâlniri în zilele următoare.

Axios precizează că sursele sale nu au confirmat felul în care a decurs comunicarea celor doi - telefonic sau prin mesaje.

Casa Albă și Departamentul de Stat au refuzat să comenteze.

Liderii iranieni se confruntă cu demonstraţii care au evoluat de la nemulţumiri legate de dificultăţile economice la apeluri la căderea establishmentului clerical de la putere.

Fără Internet

Întreruperea internetului și a legăturilor telefonice cu exteriorul, prin decizia autorităților de la Teheran, durează deja de 96 de ore, notează presa internațională, care citează organizația NetBlocks.

Având sediul la Londra, NetBlocks se ocupă de monitorizarea securității cibernetice .

Potrivit NetBlocks, „internetul fix, datele mobile și apelurile sunt dezactivate, în timp ce alte mijloace de comunicare sunt, de asemenea, din ce în ce mai mult vizate”.

Joia trecută, conectivitatea în rețea a scăzut la aproximativ 1% din traficul obișnuit, în timp ce autoritățile și-au accentuat represiunea violentă la adresa protestatarilor antiguvernamentali.

